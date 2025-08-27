Derby zum Auftakt: Merten gegen Bornheim im Eröffnungsspiel

Die Mittelrheinliga startet mit einem echten Kracher: Am Freitagabend (19 Uhr) empfängt der SSV Merten den Aufsteiger SSV Bornheim – ein Derby, gerade einmal neun Kilometer trennen beide Sportanlagen. Für Vizemeister Merten um Trainer Bünyamin Kilic ist es der Auftakt in eine Saison, in der erneut oben angegriffen werden soll. Der Meister der Landesliga, betreut von Patrick Schmitz, will sich dagegen als Neuling beweisen.

"Die Vorfreude überwiegt definitiv, nervös bin ich schon lange nicht mehr, dafür bin ich nun zu lange in diesem Geschäft“, sagte Kilic im Vorfeld. Die Vorbereitung verlief für ihn durchwachsen: „Mit den Ergebnissen der Vorbereitung bin ich sicherlich zufrieden, dennoch sehe ich uns noch nicht da, wo ich uns gerne hätte. Urlaube vieler Spieler störten den Ablauf und auch die Integration der Neuen damit einhergehend.“

Der Trainer betont, dass er seine Mannschaft vor allem in Fitness und Athletik an ihre Grenzen bringt: „Die Jungs ziehen alle mit, es ist nicht einfach mit mir, das weiß ich, vor allem setze ich auf Fitness und Athletik, und da kam der eine oder andere schon an seine Grenzen.“

Zum Auftakt erwartet er einen heißen Tanz, denn das Eröffnungsspiel sei für beide Mannschaften eine Art Belohnung. "Wir waren selbst als Aufsteiger sehr unangenehm – dies wird Bornheim auch sein. Patrick hat mit seiner Truppe super Arbeit geleistet und von der Bezirksliga praktisch den Durchmarsch in die Oberliga errungen, das ist eine herausragende Leistung, die wir respektieren. Aufgrund des Derbycharakters erwarte ich daher ein Spiel auf Augenhöhe – wir werden alles daran setzen, um die drei Punkte in Merten zu behalten, ganz nach meinem Motto: ‚gewinnen, um jeden Preis!‘“

Osmann: „Jeder Sonntag wird ein neuer Krieg“

Auch in Bornheim ist die Vorfreude groß. „Nervosität verspüren wir keine. Die Jungs haben sich diesen Moment über eine ganze Saison hinweg hart erarbeitet, mit allem, was dazugehört – Einsatz, Disziplin und absolutem Teamgeist. Jetzt freuen wir uns riesig, beim offiziellen Eröffnungsspiel der Mittelrheinliga dabei sein zu dürfen – und das direkt in einem Derby“, sagte Sharifo Osmann, sportlicher Leiter des SSV Bornheim.

Die Vorbereitung verlief trotz Rückschlägen positiv: „Wir sind mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Leider mussten wir zwei Langzeitverletzungen bei unseren Neuzugängen hinnehmen, was natürlich bitter ist. Es war die erste Saisonvorbereitung unter Patrick Schmitz, in der wir einen echten Umbruch im Kader erlebt haben. Einige Spieler haben uns verlassen, dafür gab es einen spürbaren Schub an Neuzugängen. Aber das ist Teil des Geschäfts. Die neuen Jungs haben sich schnell und nahtlos eingefunden, wurden hervorragend aufgenommen und haben von Beginn an das richtige Mindset mitgebracht.“

Mit Blick auf den Auftaktgegner ist Osmann realistisch: „Wir erwarten einen sehr starken Gegner, gerade auf heimischem Platz. Merten ist nicht nur unser geografischer Nachbar, sondern auch sportlich seit Jahren eine feste Größe – der Vizemeistertitel der vergangenen Saison spricht da für sich.“

"Können das Ganze auch gut einordnen"

Trotzdem will Bornheim nicht nur Statist sein: „Wir reisen nicht nach Merten, um von einem Wunder zu sprechen – wir reisen dorthin, um das Eröffnungsspiel zu spielen und unsere Farben mit Stolz zu vertreten. Alles Weitere wird der Spielverlauf zeigen. In der Rückrunde, wenn Merten zu uns kommt, können wir über andere Szenarien sprechen. Unsere Fans freuen sich riesig auf dieses Spiel, und wir wissen auch, was dieses Duell bedeutet. Aber wir können das Ganze auch gut einordnen. Merten wird um den Aufstieg mitspielen – und wir werden in dieser Liga Woche für Woche bereit sein, den Kampf anzunehmen. Jeder Sonntag wird ein neuer Krieg. Und wir sind bereit dafür.“