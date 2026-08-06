Derby zum Auftakt: Kleinigkeiten werden entscheiden

– Foto: Robert Gertzen

Für den SC Twistringen beginnt die neue Saison in der Bezirksliga 1 Hannover gleich mit einem besonderen Spiel. Am Samstag empfängt die Mannschaft von Timo Rathkamp den TV Neuenkirchen – ein Derby, das unabhängig von der Tabellenlage regelmäßig seine eigenen Geschichten schreibt.

Selbstvertrauen zieht Twistringen aus dem erfolgreichen Pokalauftritt. Beim 5:2 zeigte die Mannschaft vor allem bis zur 70. Minute eine überzeugende Vorstellung. „Das Pokalspiel zuletzt haben wir mit 5:2 gewonnen und dabei bis zur 70. Minute eine sehr gute Leistung gezeigt. Daran wollen wir anknüpfen. Gegen Neuenkirchen werden sich aber wieder andere Aufgaben stellen“, erklärt der Trainer.

„Der erste Spieltag gegen Neuenkirchen ist immer etwas Besonderes. Die Sportplätze liegen nur rund sieben oder acht Kilometer auseinander, entsprechend hat dieses Derby seinen eigenen Charakter“, sagt Rathkamp. Gerade zum Saisonauftakt sei die Ausgangslage schwer einzuschätzen. „Jahr für Jahr sind das enge Spiele, und gerade zum Saisonauftakt weiß ohnehin noch niemand so genau, wo er steht.“

Rathkamp erwartet eine Partie, in der Einsatzbereitschaft und Entschlossenheit entscheidend sein werden. „In solchen Derbys entscheidet oft, wer den Sieg mehr will. Wir müssen unsere Torchancen konsequent nutzen, denn Neuenkirchen lässt nur wenig zu.“ Gleichzeitig fordert er höchste Konzentration in der Defensive: „Vor allem bei Zweikämpfen im Strafraum und bei hohen Bällen müssen wir hellwach sein.“

Für den Twistringer Coach steht deshalb zunächst eine Grundtugend im Vordergrund. „Zunächst gilt es, den Kampf anzunehmen – alles Weitere ergibt sich daraus.“

Zusätzliche Motivation liefert eine beeindruckende Statistik. Der SC Twistringen ist in der Liga seit mehr als einem Jahr auf eigenem Platz ungeschlagen. Diese Serie soll auch zum Saisonstart Bestand haben. „Wenn wir das schaffen, haben wir gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Das ist natürlich unser Ziel. Wir sind in der Liga seit über einem Jahr zu Hause ungeschlagen und möchten diese Serie fortsetzen. Uns ist aber bewusst, dass wir dafür an unsere Leistungsgrenze gehen müssen.“