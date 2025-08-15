Derby zum Auftakt: Berghausen sieht TuSpo als Favorit

Der SSV Berghausen und TuSpo Richrath eröffnen am Freitag (20 Uhr, Sportplatz Berghausen) gleich mit einem Langenfelder Derby die Saison in der Bezirksliga. Dabei gehen die beiden Teams mit gänzlich unterschiedlichen Ambitionen in die neue Spielzeit. Während die Ausführungen von Heimcoach Ralf Dietrich, der mit der Vorbereitung sowie den vergangenen Auftritten seiner Elf hadert, auf ein schwieriges Jahr schließen lassen, ist TuSpo-Trainer Lukas Beruda überwiegend zufrieden. Er will das obere Tabellendrittel angreifen.

Eigentlich ist der Zeitpunkt ein guter: Das letzte Testspiel vor dem Ligabeginn war aus Sicht von Dietrich das beste seiner Schützlinge. Beim 3:2-Erfolg über Kreisligist GSV Langenfeld machte der SSV über 60 Minuten eine gute Figur. Danach brachten zahlreiche Auswechslungen einen Bruch ins Spiel. Doch allzu erfolgreich waren die Schauwerte nicht. Unter anderem steht da ein 3:7 gegen Bezirksligist MSV Düsseldorf und das 1:5 gegen Wersten 04 aus der Kreisliga A. Dementsprechend ordnet Dietrich ein: „Die Vorbereitung hätte deutlich besser sein können. Die Testspiele haben gezeigt, dass wir defensiv unbedingt an uns arbeiten müssen.“

Zudem strahlt der Aufsteiger von 2024 in der Offensive nicht die Durchschlagskraft der vergangenen Saison aus. Dieser Umstand liegt wohl maßgeblich am Ausfall von Tom Klaaßen, der sich zuletzt den Knöchel brach, und dem Karriereende von Spielmacher, Kapitän und Lenker Nils Dames. „Den können wir nicht ersetzen“, sagt Dietrich über den wohl besten Spieler im Team, „das können wir nur gemeinsam versuchen.“ Die Ausfälle seien gleichwohl auch eine Chance für junge Akteure und die zahlreichen Zugänge. Dietrich hofft auf möglichst wenig Abstiegskampf.

Bei TuSpo wiederum sind die Ambitionen andere. Im vergangenen Jahr als Achter ins Ziel gelaufen, will der Verein diesmal mehr – heißt: eine bessere Position und damit eine positive Entwicklung. Dieses Vorhaben trieb Beruda in der Vorbereitung voran. Mitunter spielte TuSpo drei Partien in drei Tagen, absolvierte zwei Doppelspieltage. „Dementsprechend hoch war die Belastung“, berichtet Beruda, der die Planung auf die Spielzeit als intensiv beschreibt. „Die Jungs mussten sich auch ein bisschen quälen“, sagt er, „aber das war so gewollt.“

Der Kern seiner Mannschaft ist über den Sommer hinweg beisammen geblieben. Von Bezirksliga-Absteiger Urdenbach kamen aber gleich drei Akteure: Athanasios Melas, Justin Kotlorz und Achraf Chayeb. Ersteren kennt Beruda bereits seit Jugendfußballzeiten und hatte stets Kontakt zu dem Verteidiger. Doch erst jetzt, durch die Relegation der Düsseldorfer, hat es geklappt, ihn in sein Team zu holen. „Dadurch war es möglich, die Spieler zu kriegen“, erläutert Beruda.

Er sieht das Duell mit Gastgeber Berghausen – vielleicht pro forma – auf Augenhöhe. Dass es sich gleich um ein Derby handelt, kitzelt ihn nicht besonders. Ganz anders ergeht es da Dietrich, der sich sehr auf das Kräftemessen freut. „Das hat doch Geschmack“, verkündet er. Allerdings schiebt er die Favoritenrollen relativ klar den Gästen zu.