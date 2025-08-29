Derby zu Hause im Seestadion

Der Vorstand von Viktoria Gruhlwerk hat es sich zum Ziel gesetzt, Brühler und ehemalige Viktoria-Spieler zurück nach Gruhlwerk zu holen, um mehr Zuschauer nach Heide zu locken.🏟️ Dieses Vorhaben ist wunderbar gelungen: Spieler wie Dino Lieven, Marco Lieven, Sven de Jongh, Daniel Farkas, Onur Ayazoglu, Ugur Ayas, Günay Düzgün, Andreas Fey und Baba Diabata alle Viktoria Vergangenheit konnten für das Projekt „Ü30 in Gruhlwerk“ gewonnen werden. 👏🏼

Dazu gesellen sich Darius Herzmann, Max Müller und Thore Scheunemann, die bereits zuvor überzeugen konnten. Schon im ersten Pflichtspiel (Pokal) kamen 150 Zuschauer auf die Tribüne – ein tolles Zeichen.🤩

Nachdem der Vorstand eine enorme Arbeit geleistet hat, liegt es nun an den Trainern Detlef Hierl, Luca Lassmann und Jupp Farkas, aus der Mischung von Ü30- und U30-Spielern eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Als erste Maßnahme wurden sicherheitshalber mehr Eisbeutel bestellt – die Ü30-Spieler haben bekanntlich öfter kleinere Wehwehchen.😁🤕

Am Samstag wartet mit Badorf-Pingsdorf ein gefährlicher Gegner, der seit gefühlt 15 Jahren eingespielt ist. Jeder Spieler weiß genau, was der andere auf dem Platz tut. Badorf ist offensiv stark, aber auch defensiv sehr stabil – eine echte Herausforderung.🤭 Wir werden hochkonzentriert an diese Aufgabe herangehen. Badorf ist ein erster Meilenstein für das, was uns in dieser Saison erwartet.🤞🏼

Unser Ziel ist klar: unter die ersten Vier zu kommen und den Zuschauern gleichzeitig mit viel Spaß und Spektakel etwas zu bieten.⚽️ Um dieses Ziel zu erreichen, wird neben fußballerischem Können auch das nötige Glück gebraucht – denn Verletzungen, Urlaube, Junggesellenabschiede, Hochzeiten und Geburtstage gehören genauso zu den Herausforderungen wie die Gegner auf dem Platz. 😌

Also: Auf zum Derby nach Gruhlwerk! 💛🖤

📍Arena am See

Kunstrasenplatz Heide

Grubenstr. 33

50321 Brühl

#FCViktoriaGruhlwerk #Heimspiel #NeueSaison #NeueSaisonNeuesGlück #EsGehtLos #Kreisliga #kämpfen #Fußball #Verein #Kreisligafußball #KommtVorbei #Mannschaft #Vereinsliebe #ArenaAmSee