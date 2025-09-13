Hesingen geht als leichter Außenseiter in die Partie. – Foto: Riccarda Maszun

Derby-Zeit zwischen RWE II und dem Heisinger SV Bezirksliga-Gruppe, 6: Am Sonntag empfängt die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen den Mitaufsteiger Heisinger SV. Nur 10 Kilometer liegen beide Plätze auseinander - Spannung ist garantiert.

Platz eins gegen Platz zehn heißt es am Sonntag um 16 Uhr an der Seumannstraße in Essen. Der Tabellenführer Rot-Weiss Essen II empfängt den Heisinger SV. Gelingt dem HSV die Überraschung?

Alles ist angerichtet in der Bezirksliga-Gruppe 6 am Niederrhein. Wenn am Sonntag um 16 Uhr an der Seumannstraße der Tabellenführer Rot-Weiss Essen II den Heisinger SV empfängt, treffen zwei Aufsteiger aufeinander – Spannung garantiert. Nach vier Spieltagen hat RWE II bereits zehn Punkte auf dem Konto und untermauert seine Ambitionen mit einer beachtlichen Torausbeute. Der HSV reist mit sechs Punkten und 14 eigenen Treffern an und will dem Favoriten Paroli bieten. Vorfreude aus das Duell von der Hafenstraße

„Wir freuen uns über jeden Spieltag in der neuen Liga und die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Aber natürlich ist RWE II ein Gegner, der jetzt schon seine Qualitäten zeigt – und das so früh in der Saison“, sagt Heisingens Sportlicher Leiter Riad Jabeur. Auch das Trainerteam zeigt sich kämpferisch: „Die Jungs sind heiß, angespannt und wollen das Bestmögliche geben, um Zählbares mitzunehmen. “Während die Essener nach dem jüngsten Unentschieden alles daran setzen dürften, ihre Spitzenposition zu festigen, bleibt der HSV bei seiner realistischen Zielsetzung: eine ruhige Saison zu spielen und sich in der Bezirksliga zu etablieren. Nicht alle Spieler an Board