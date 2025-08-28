Derby-Zeit: Schleiz will den Bock umstoßen

Während die Hausherren nach zwei Spieltagen noch auf ihre ersten Punkte warten, reisen die Gäste mit Rückenwind an.
Die Schleizer starteten mit zwei unglücklichen 0:1-Niederlagen gegen Arnstadt und Saalfeld in die Saison. Beide Spiele hätten aus Sicht von FSV-Trainer Roger Fritzsch durchaus einen anderen Ausgang nehmen können: „Null Punkte, null Tore – das sind die Fakten. Ohne Vereinsbrille müssen wir beide Spiele gewinnen. Das haben wir aufgrund einer jeweils schwachen Chancenverwertung nicht getan. Deshalb stehen wir leider, aber auch zu Recht, ohne Punkte da.“
Trotz der personellen Sorgen blickt man beim FSV optimistisch nach vorn. Besonders die Integration der Neuzugänge sorgt für Zuversicht: „Die Neuzugänge haben sich super integriert. Es sind alles junge Burschen, die natürlich auch Leistungsschwankungen unterliegen – das haben wir einkalkuliert. Sicherlich hatte Tim Schulz zwei Großchancen gegen Arnstadt vergeben, aber dass wir bisher keine Punkte geholt haben, lag vor allem an der Chancenverwertung unserer etablierten Spieler. Auch das wird sich wieder zum Positiven ändern, wir haben da zu jedem Spieler vollstes Vertrauen. Wir hoffen, dass wir Ende September bis auf Liebold und Nukovic alle Spieler wieder an Bord haben.“
Mit Weida erwartet die Zuschauer also ein Favorit, der seiner Rolle gerecht werden will. Doch die Schleizer haben im Derby nichts zu verlieren – und genau das könnte am Freitagabend ihr größter Trumpf sein.