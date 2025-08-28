– Foto: Thomas Gorlt

Derby-Zeit: Schleiz will den Bock umstoßen Am Freitagabend steht im Stadion „Am Fasanengarten" das nächste Highlight der Thüringenliga auf dem Programm: Der FSV Schleiz trifft im Derby auf den FC Thüringen Weida.

Während die Hausherren nach zwei Spieltagen noch auf ihre ersten Punkte warten, reisen die Gäste mit Rückenwind an.

Die Schleizer starteten mit zwei unglücklichen 0:1-Niederlagen gegen Arnstadt und Saalfeld in die Saison. Beide Spiele hätten aus Sicht von FSV-Trainer Roger Fritzsch durchaus einen anderen Ausgang nehmen können: „Null Punkte, null Tore – das sind die Fakten. Ohne Vereinsbrille müssen wir beide Spiele gewinnen. Das haben wir aufgrund einer jeweils schwachen Chancenverwertung nicht getan. Deshalb stehen wir leider, aber auch zu Recht, ohne Punkte da.“

Mit Weida kommt nun ein ambitionierter Gegner nach Schleiz, der sich nach einem 5:4-Erfolg gegen Wismut Gera zurückgemeldet hat. Besonders imponierte dabei die Moral der Gäste, die im Derby gleich zweimal einen Rückstand aufholen konnten. Entsprechend sieht Fritzsch sein Team in der Außenseiterrolle: „Weida gehört zu den Topteams. Sie haben qualitativ sicherlich einen der stärksten Kader in der Verbandsliga. Wir müssen wie schon in den beiden Spielen zuvor auf sieben Spieler verzichten – Liebold, Nukovic, Dorn, Ichiguchi, Arakaki, Beyer und Hoyer stehen leider nicht zur Verfügung. Deshalb sehen wir uns als klaren Außenseiter, werden aber an unserer Herangehensweise nichts ändern.“

Vertrauen in das vorhandene Personal Trotz der personellen Sorgen blickt man beim FSV optimistisch nach vorn. Besonders die Integration der Neuzugänge sorgt für Zuversicht: „Die Neuzugänge haben sich super integriert. Es sind alles junge Burschen, die natürlich auch Leistungsschwankungen unterliegen – das haben wir einkalkuliert. Sicherlich hatte Tim Schulz zwei Großchancen gegen Arnstadt vergeben, aber dass wir bisher keine Punkte geholt haben, lag vor allem an der Chancenverwertung unserer etablierten Spieler. Auch das wird sich wieder zum Positiven ändern, wir haben da zu jedem Spieler vollstes Vertrauen. Wir hoffen, dass wir Ende September bis auf Liebold und Nukovic alle Spieler wieder an Bord haben.“