Derby-Zeit in Porz: Gastgeber will den „Fortuna-Fluch“ verlängern

Wichtige Punkte im Blick: Jonas Wendt und die SpVg Porz wollen sich Luft im Abstiegskampf verschaffen. – Foto: LaBima

In der Mittelrheinliga steht am Sonntag das Derby unter besonderen Vorzeichen an. Die SpVg Porz empfängt die Zweitvertretung von Fortuna Köln. Rein tabellarisch scheint die Rollenverteilung klar: Der Tabellensechste aus der Südstadt gastiert beim Dreizehnten, der zuletzt fünf Niederlagen in Folge einstecken musste. Doch die Statistik spricht eine andere Sprache, denn die Fortuna konnte in der Mittelrheinliga noch nie gegen Porz gewinnen.

Jonas Wendt blickt mit Sorge auf sein Lazarett: „Es sieht in der Tat aktuell schwierig aus, da reicht ein einfacher Blick auf die Tabelle. Es wird ein völlig anderes Spiel als in der Hinrunde werden, weil wir auf eine ganz andere Personaldecke zurückgreifen müssen. Dass André Rosteck und Tomislav Mrkalj gesperrt fehlen, ist das eine, aber der Ausfall von Eung-yu Kim ist unfassbar schmerzlich. Er hat sich ausgerechnet bei einem Probetraining bei einem Regionalligisten verletzt – ein herber Schlag für uns, da er ein absoluter Leistungsträger ist. Da auch hinter Etienne Kamm noch ein Fragezeichen steht, laufen wir personell auf dem Zahnfleisch und müssen die Startelf komplett umbauen.“

Die sportliche Situation an der Brucknerstraße ist derzeit angespannt. Mit 20 Punkten steht die SpVg Porz nur knapp über den Abstiegsrängen und der Trend der letzten Wochen zeigt nach unten. Trainer Jonas Wendt macht keinen Hehl daraus, dass die Vorbereitung auf das Derby einer Herkulesaufgabe gleicht. Besonders die personellen Hiobsbotschaften trüben die Stimmung beim Gastgeber.

Wendt: "Absoluter Underdog"

Trotz der prekären Lage setzt Wendt auf den Derby-Charakter und die psychologische Überlegenheit der letzten Jahre. „Trotzdem bleibt es ein Derby, es geht bei 0:0 los und wir wollen unsere Serie gegen die Fortuna, gegen die wir seit drei Jahren ungeschlagen sind, mit allem verteidigen, was wir haben. Wir gehen als absoluter Underdog in die Partie, zumal wir nicht wissen, welche Verstärkung die Fortuna nach ihrem Freitagsspiel von der ersten Mannschaft dazubekommt“, so der Coach weiter.

Bei Fortuna Köln II herrscht hingegen eine gewisse Gelassenheit, gepaart mit dem großen Ehrgeiz, eine schwarze Serie endlich zu beenden. Teammanager Stefan Kleefisch ist sich der historischen Schwere dieser Aufgabe bewusst, sieht sein Team aber nach der gezeigten Moral beim 2:2 gegen Wegberg-Beeck gut gerüstet.

„Porz ist der einzige Gegner, gegen den wir in der Mittelrheinliga noch nie gewinnen konnten. Im Hinspiel ist uns zumindest ein Remis geglückt, wenngleich wir das 3:3 erst in der vierten Minute der Nachspielzeit kassiert haben. Porz muss zwar noch ein paar Punkte für den Klassenerhalt holen, ich bin aber davon überzeugt, dass sie in der Liga bleiben werden – Jonny Wendt macht dort seit Jahren einen sehr guten Job“, so der 59-jährige Teammanager.

Auch wenn die Personallage bei der Fortuna ebenfalls nicht üppig ist, vertraut Kleefisch auf die vorhandene Substanz: „Unsere Personaldecke wird bis Saisonende zwar dünn bleiben, aber wir haben ausreichend Qualität im Kader. Gegen Wegberg-Beeck haben wir spielerisch und kämpferisch einen sehr guten Auftritt hingelegt und nach dem 0:2 Moral bewiesen. Verzichten müssen wir am Wochenende auf Jonathan Kafu, der wegen seiner fünften Gelben Karte fehlen wird.“

Das turbulente 3:3 aus der Hinrunde haben beiden Teams noch nicht vergessen. Damals vergab Porz einen Strafstroß und entriss der Fortuna den Sieg erst in letzter Sekunde. Am Sonntag wird sich zeigen, ob die personell gebeutelten Porzer ihren Nimbus als „Angstgegner“ wahren können oder ob die Fortuna-U23 die Gunst der Stunde nutzt, um den Fluch endlich zu brechen.