– Foto: Peter Schildmann

⚽ Derby-Zeit in Hillegossen: Eintracht will die Revanche!

Nach dem hart umkämpften 2:2-Unentschieden im Hinspiel ist die Rechnung noch offen. Am kommenden Sonntag reist unsere Eintracht zum Rückspiel ins Osningstadion. In der Kreisliga B Staffel 1 steht ein echtes Nachbarschaftsduell an, das keine Wünsche offen lässt.

Die Ausgangslage

Das Hinspiel war an Spannung kaum zu überbieten. Damals trennten sich beide Teams mit einem Remis, bei dem Nuancen über Sieg und Niederlage entschieden. Für die Eintracht geht es nun darum, die Lehren aus dem ersten Aufeinandertreffen zu ziehen, defensiv stabil zu stehen und vor dem gegnerischen Tor die nötige Kaltschnäuzigkeit zu zeigen.