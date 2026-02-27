 2026-02-20T12:29:42.904Z

⚽ Derby-Zeit in Hillegossen: Eintracht will die Revanche!

von Peter Schildmann · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser
– Foto: Peter Schildmann

Nach dem hart umkämpften 2:2-Unentschieden im Hinspiel ist die Rechnung noch offen. Am kommenden Sonntag reist unsere Eintracht zum Rückspiel ins Osningstadion. In der Kreisliga B Staffel 1 steht ein echtes Nachbarschaftsduell an, das keine Wünsche offen lässt.

Die Ausgangslage

Das Hinspiel war an Spannung kaum zu überbieten. Damals trennten sich beide Teams mit einem Remis, bei dem Nuancen über Sieg und Niederlage entschieden. Für die Eintracht geht es nun darum, die Lehren aus dem ersten Aufeinandertreffen zu ziehen, defensiv stabil zu stehen und vor dem gegnerischen Tor die nötige Kaltschnäuzigkeit zu zeigen.

Der Kunstrasen in Hillegossen verspricht ein schnelles Spiel. Unsere Jungs sind heiß darauf, die drei Punkte mit an die Königsbrügge zu nehmen und in der Tabelle weiter Boden gutzumachen.

"Wir wissen, was uns in Hillegossen erwartet. Es wird ein intensives Spiel auf Augenhöhe, aber wir haben aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen!"

Support gesucht!

Ein Derby gewinnt man nicht allein. Wir zählen auf eure lautstarke Unterstützung am Spielfeldrand! Kommt vorbei, tragt Schwarz-Weiß-Rot und peitscht die Mannschaft nach vorne.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Jakob Kasper.

Packen wir es an! Nur der TuS!🔴⚪️