Sebastian Lindner, Trainer des VfR Fehlheim, hat sich einen Heimsieg gegen den FC Fürth ganz fest vorgenommen. Archivfoto: Uwe Krämer

Derby-Zeit in der Gruppenliga Die TSV Auerbach trifft auf den FC Alsbach +++ der VfR Fehlheim empfängt zudem Aufsteiger FC Fürth

Bergstraße. Es ist wieder Derby-Zeit in der Gruppenliga: Am Sonntag (15 Uhr) spielt die TSV Auerbach zu Hause gegen den FC Alsbach. Der VfR Fehlheim empfängt zudem Aufsteiger FC Fürth.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Beim letzten Aufeinandertreffen mit dem FC Alsbach im April feierte Auerbach gegen einen defensiv auftretenden Gegner einen 1:0-Heimsieg. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt Aiad Al-Jumaili. Für den Sportlichen Leiter der TSV ist klar, dass sein Team den FCA nicht unterschätzen darf – obwohl die TSV nach zwei Siegen und dem Sprung an die Tabellenspitze reichlich Selbstvertrauen geankt hat.

Morgen, 15:00 Uhr VfR Fehlheim VfR Fehlheim FC Fürth FC Fürth 15:00 PUSH VfR Fehlheim – FC Fürth (Sonntag, 15 Uhr). Der Aufsteiger hat in allen Bereichen noch Luft nach oben. „Gegen den TSV Seckmauern hatten wir ein deutliches Chancenplus“, sagt FC-Sportdirektor Marco Knapp mit Blick auf das jüngste Punktspiel, das mit einem 1:1 zu Ende ging. Die Konsequenz: „Gegen Fehlheim müssen wir uns Chancen erspielen und die dann auch nutzen“.

Doch das dürfte alles andere als einfach werden. Der ambitionierte VfR möchte laut Trainer Sebastian Lindner nämlich seinen positiven Trend (vier Punkte aus zwei Spielen) fortsetzen, gegen Fürth habe man sich „ganz fest einen Heimsieg vorgenommen“. Im Angriff setzt man beim VfR Fehlheim insbesondere auf die Qualitäten von Marc Perchner. Der „Last-Minute-Zugang“ der Grün- Weißen, der zuvor in Diensten des VfB Ginsheim stand, hat bisher die Erwartungen mehr als erfüllt und gleich dreimal getroffen. Zudem harmoniert der Mittelstürmer gut mit Evangelos Politakis und besitzt zudem echte Defensivqualitäten. „Marc ist für uns ein echter Glücksgriff. Er macht die Torchancen, die sich ihm anbieten, einfach rein und zeigt dazu ein sehr gutes Anlaufverhalten“, ist Lindner voll des Lobes. Fürth wird auf diese Offensivkraft reagieren müssen, will Nadelstiche setzen. Der FCF muss aber auf seine Nummer eins, Sebastian Kempf, verzichten. Der Keeper verletzte sich gegen Seckmauern am Oberschenkel – Jakob Ihrig wir aller Voraussicht nach einspringen.

FSG Riedrode – Dersim Rüsselsheim (Sonntag, 15 Uhr). Die FSG Riedrode fast mit Traumstart: Sechs Punkte aus zwei Spielen, 6:3-Tore – Tabellendritter. Doch um den Auftakt in die neue Saison zu vergolden, will die Mannschaft von FSG-Trainer Tobias Beltz im Heimspiel gegen Dersim Rüsselsheim jetzt drei Punkte nachlegen. Der nächste Gegner ist gegenwärtig allerdings noch eine Wundertüte: 16 neue Spieler unterschrieben im Sommer bei Dersim. Und auch der Coach ist neu – mit Sascha Amstätter ein ehemaliger Fußballprofi. „Wir sind gewarnt“, sagt Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG Riedrode.

SKV Büttelborn – SV Fürth (Sonntag, 15.30 Uhr). Klassisches Fußball-Training war kaum empfehlenswert aufgrund der großen Hotze am Donnerstag in Fürth. Und für die Mannschaft von SVF-Trainer Jochen Ingelmann ging es lieber ins Schwimmbad. Doch Selbstvertrauen haben die Odenwälder jüngst schonmal gesammelt mit ihrem 2:1 gegen den FC Alsbach. Und darauf wolle man aufbauen, wie der SVF-Trainer sagt. Nico Schumacher verletzte sich in Alsbach im Knie, das überdehnt wurde und den wichtigen SVF-Spieler zu mindestens zwei Wochen Pause zwingt. „Das ist bitter“, sagt Ingelmann, der am Sonntag in Büttelborn für diese Position jetzt Jure Vucic auf dem Zettel hat. Ingelmann: „Wir können Büttelborn noch nicht einschätzen – sie haben einen neuen Trainer und eine fast komplett neue Mannschaft – wir wissen nicht, was auf uns zukommt“.