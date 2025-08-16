Bergstraße. Es ist wieder Derby-Zeit in der Gruppenliga: Am Sonntag (15 Uhr) spielt die TSV Auerbach zu Hause gegen den FC Alsbach. Der VfR Fehlheim empfängt zudem Aufsteiger FC Fürth.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Beim letzten Aufeinandertreffen mit dem FC Alsbach im April feierte Auerbach gegen einen defensiv auftretenden Gegner einen 1:0-Heimsieg. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt Aiad Al-Jumaili. Für den Sportlichen Leiter der TSV ist klar, dass sein Team den FCA nicht unterschätzen darf – obwohl die TSV nach zwei Siegen und dem Sprung an die Tabellenspitze reichlich Selbstvertrauen geankt hat.
VfR Fehlheim – FC Fürth (Sonntag, 15 Uhr). Der Aufsteiger hat in allen Bereichen noch Luft nach oben. „Gegen den TSV Seckmauern hatten wir ein deutliches Chancenplus“, sagt FC-Sportdirektor Marco Knapp mit Blick auf das jüngste Punktspiel, das mit einem 1:1 zu Ende ging. Die Konsequenz: „Gegen Fehlheim müssen wir uns Chancen erspielen und die dann auch nutzen“.
Doch das dürfte alles andere als einfach werden. Der ambitionierte VfR möchte laut Trainer Sebastian Lindner nämlich seinen positiven Trend (vier Punkte aus zwei Spielen) fortsetzen, gegen Fürth habe man sich „ganz fest einen Heimsieg vorgenommen“. Im Angriff setzt man beim VfR Fehlheim insbesondere auf die Qualitäten von Marc Perchner. Der „Last-Minute-Zugang“ der Grün- Weißen, der zuvor in Diensten des VfB Ginsheim stand, hat bisher die Erwartungen mehr als erfüllt und gleich dreimal getroffen. Zudem harmoniert der Mittelstürmer gut mit Evangelos Politakis und besitzt zudem echte Defensivqualitäten. „Marc ist für uns ein echter Glücksgriff. Er macht die Torchancen, die sich ihm anbieten, einfach rein und zeigt dazu ein sehr gutes Anlaufverhalten“, ist Lindner voll des Lobes.
Fürth wird auf diese Offensivkraft reagieren müssen, will Nadelstiche setzen. Der FCF muss aber auf seine Nummer eins, Sebastian Kempf, verzichten. Der Keeper verletzte sich gegen Seckmauern am Oberschenkel – Jakob Ihrig wir aller Voraussicht nach einspringen.
FSG Riedrode – Dersim Rüsselsheim (Sonntag, 15 Uhr). Die FSG Riedrode fast mit Traumstart: Sechs Punkte aus zwei Spielen, 6:3-Tore – Tabellendritter. Doch um den Auftakt in die neue Saison zu vergolden, will die Mannschaft von FSG-Trainer Tobias Beltz im Heimspiel gegen Dersim Rüsselsheim jetzt drei Punkte nachlegen. Der nächste Gegner ist gegenwärtig allerdings noch eine Wundertüte: 16 neue Spieler unterschrieben im Sommer bei Dersim. Und auch der Coach ist neu – mit Sascha Amstätter ein ehemaliger Fußballprofi. „Wir sind gewarnt“, sagt Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG Riedrode.
SKV Büttelborn – SV Fürth (Sonntag, 15.30 Uhr). Klassisches Fußball-Training war kaum empfehlenswert aufgrund der großen Hotze am Donnerstag in Fürth. Und für die Mannschaft von SVF-Trainer Jochen Ingelmann ging es lieber ins Schwimmbad. Doch Selbstvertrauen haben die Odenwälder jüngst schonmal gesammelt mit ihrem 2:1 gegen den FC Alsbach. Und darauf wolle man aufbauen, wie der SVF-Trainer sagt. Nico Schumacher verletzte sich in Alsbach im Knie, das überdehnt wurde und den wichtigen SVF-Spieler zu mindestens zwei Wochen Pause zwingt. „Das ist bitter“, sagt Ingelmann, der am Sonntag in Büttelborn für diese Position jetzt Jure Vucic auf dem Zettel hat. Ingelmann: „Wir können Büttelborn noch nicht einschätzen – sie haben einen neuen Trainer und eine fast komplett neue Mannschaft – wir wissen nicht, was auf uns zukommt“.
SV Münster – FC 07 Bensheim (Sonntag, 15 Uhr). Vollen Einsatz: Das fordert Bensheims Trainer Peter Brandenburger von seiner Mannschaft. Denn am vergangenen Sonntag liefen die Nullsiebener bei der 3:5-Heimniederlage gegen die FSG Riedrode fast nur hinterher. Dass der Traditionsclub viele Ausfälle verkraften musste, weil einige Spieler im Urlaub waren, will Brandenburger nicht als Ausrede gelten lassen. „Die Mannschaft, die auf dem Platz stand, war immer noch gut genug“, sagt der 53-Jährige. Vielmehr sei die eigene Leistung „indiskutabel“ gewesen.
Auch beim 1:1 zuvor in Büttelborn war Brandenburger nicht zufrieden. Dass der FC 07 nach zwei Spieltagen nur einen Punkt geholt hat und in den Spielen fast immer unterlegen war, mag für manchen Beobachter überraschend sein. Doch für den Trainer war von Anfang an klar, dass es in dieser Saison gegen jeden Gegner schwer wird. Die Vorbereitung sei zwar „vernünftig“, aber „nicht berauschend“ gewesen. „Mit 80 Prozent Einsatz gewinnt man in dieser Liga keine Spiele“, sagt Brandenburger. Womit klar sein dürfte, was die 07-er am Sonntag zeigen müssen, um etwas Zählbares zu holen: vollen Einsatz.