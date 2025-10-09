Derby-Woche für den VfL-Nachwuchs

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Für die Nachwuchsmannschaften des VfL Osnabrück steht eine spannende Woche bevor: Gleich zweimal kommt es zum Traditionsduell mit Arminia Bielefeld, und beide Partien sind nicht nur Prestige-Spiele, sondern haben auch richtungsweisenden Charakter für den weiteren Saisonverlauf.

U19 reist mit Wiedergutmachung im Sinn nach Ostwestfalen Den Auftakt macht die U19 am Donnerstagabend (9. Oktober, 18:30 Uhr). Die Mannschaft von Trainerteam und Betreuern steht nach einem schwierigen Saisonstart mit nur einem Punkt aus den bisherigen Spielen auf Rang acht der Tabelle. Der bisher einzige Lichtblick war das 3:3 im Hinspiel gegen Bielefeld, als der VfL in der Nachspielzeit dank großer Moral noch ausgleichen konnte.

Gestern, 18:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia VfL Osnabrück VfL Osnabr. 0 2 Abpfiff Nun soll der Befreiungsschlag folgen. Die Gastgeber aus Bielefeld haben mit 6 Punkten aus acht Partien nur leicht bessere Werte vorzuweisen, offenbaren aber mit einem Torverhältnis von 13:24 deutliche Schwächen in der Defensive. Genau dort will der VfL ansetzen – über konsequentes Pressing, schnelle Umschaltmomente und eine bessere Chancenverwertung. Ein Sieg würde der Mannschaft nicht nur sportlich helfen, sondern auch das Selbstvertrauen nachhaltig stärken.

U17 mit Spitzenspiel-Charakter Am Samstag (11. Oktober, 11:00 Uhr) steht dann das zweite Derby auf dem Programm. Die U17 gastiert bei der Bielefelder Arminia – und trifft dort auf einen direkten Konkurrenten im oberen Tabellenmittelfeld. Nach sechs Spielen stehen die Osnabrücker bei acht Punkten und 12:12 Toren auf Rang fünf, während Bielefeld mit 13 Punkten aus sieben Partien aktuell Dritter ist.