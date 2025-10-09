 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Derby-Woche für den VfL-Nachwuchs

A-Junioren und B-Junioren treffen auf Arminia Bielefeld – zwei Duelle mit Signalwirkung

Für die Nachwuchsmannschaften des VfL Osnabrück steht eine spannende Woche bevor: Gleich zweimal kommt es zum Traditionsduell mit Arminia Bielefeld, und beide Partien sind nicht nur Prestige-Spiele, sondern haben auch richtungsweisenden Charakter für den weiteren Saisonverlauf.

U19 reist mit Wiedergutmachung im Sinn nach Ostwestfalen

Den Auftakt macht die U19 am Donnerstagabend (9. Oktober, 18:30 Uhr). Die Mannschaft von Trainerteam und Betreuern steht nach einem schwierigen Saisonstart mit nur einem Punkt aus den bisherigen Spielen auf Rang acht der Tabelle. Der bisher einzige Lichtblick war das 3:3 im Hinspiel gegen Bielefeld, als der VfL in der Nachspielzeit dank großer Moral noch ausgleichen konnte.

Nun soll der Befreiungsschlag folgen. Die Gastgeber aus Bielefeld haben mit 6 Punkten aus acht Partien nur leicht bessere Werte vorzuweisen, offenbaren aber mit einem Torverhältnis von 13:24 deutliche Schwächen in der Defensive. Genau dort will der VfL ansetzen – über konsequentes Pressing, schnelle Umschaltmomente und eine bessere Chancenverwertung. Ein Sieg würde der Mannschaft nicht nur sportlich helfen, sondern auch das Selbstvertrauen nachhaltig stärken.

U17 mit Spitzenspiel-Charakter

Am Samstag (11. Oktober, 11:00 Uhr) steht dann das zweite Derby auf dem Programm. Die U17 gastiert bei der Bielefelder Arminia – und trifft dort auf einen direkten Konkurrenten im oberen Tabellenmittelfeld. Nach sechs Spielen stehen die Osnabrücker bei acht Punkten und 12:12 Toren auf Rang fünf, während Bielefeld mit 13 Punkten aus sieben Partien aktuell Dritter ist.

Für das Team bedeutet das Aufeinandertreffen eine echte Standortbestimmung. Beide Teams kennen sich gut, die Bilanz ist ausgeglichen: Im Frühjahr gewann der VfL zuhause mit 2:0, das Hinspiel hatte man jedoch mit 0:4 verloren. Ein erneuter Erfolg könnte den Lila-Weißen nun helfen, sich oben festzusetzen und den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.

