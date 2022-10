Mit viel Einsatz wurde im Derby SpVgg Westheim gegen den TSV Neusäß gekämpft. Hier wird Gästespieler Daniel Scherer von Manuel Riepl gestoppt. – Foto: Marcus Merk

Derby wird zum Spektakel Beim 3:3 zwischen der SpVgg Westheim und dem TSV Neusäß gibt es sechs Tore, drei Elfmeter, 15 Gelbe und eine Gelb-Rote Karte sowie drei Zeitstrafen +++ Ottmarshausen nutzt eiskalt seine Chancen +++ TSV Königsbrunn gewinnt das Kellerderby gegen Hiltenfingen

Ein Derby der besonderen Art bekamen die 120 Zuschauer bei spätsommerlichem Wetter auf dem Kobel zu sehen. Sechs Tore, 15 Gelbe und eine Gelb-Rote Karte sowie drei Zeitstrafen standen nach dem 3:3 zwischen der SpVgg Westheim und dem TSV Neusäß auf dem Notizzettel. Dabei war die Partie nicht überhart. Die Flut der Karten resultierte zum Großteil aus taktischen Fouls und Gemecker. Landkreis Hochspannung herrschte beim 3:2-Sieg des SV Ottmarshausen gegen den SSV Anhausen, der damit weiter im Tabellenkeller der Kreisliga Augsburg verbleibt. Weniger Mühe hatte der TSV Zusmarshausen beim 5:0 gegen Schwaben Augsburg II. Der TSV Königsbrunn konnte sich nach Trainerrücktritten mit einem 3:0-Sieg gegen den ASV Hiltenfingen vom Relegationsplatz befreien und diesen dem Gegner überlassen.

Die Gäste waren über weite Strecken der ersten Halbzeit das bessere Team. Während Westheim es meistens nur mit langen Bällen versuchte, spielten die Neusässer immer wieder schnell in die Spitze. In der 11. Minute konnte Marco Martens nur mit einem Foul gestoppt werden und Schiedsrichter Mayer zeigte unmissverständlich auf den Punkt. Daniele Miccoli im Westheimer Kasten fischte den Strafstoß von Sascha Tesic aus der Ecke. In der 17. Minute hatten die Gastgeber das Glück erneut auf ihrer Seite, als der durchgebrochene Daniel Scherer wieder nur unfair zu stoppen war, Schiedsrichter Mayer jedoch zuvor eine Abseitsstellung erkannt hatte. In der 29. Minute dann die nicht unverdiente Führung für die Gäste, als Soubin Khongdy einen Ausflug von Keeper Miccoli mit einem Lupfer zum 0:1 bestrafte. Ein Pausenergebnis, das für die Hausherren eher schmeichelhaft war. Nach dem Wechsel begann der TSV Neusäß zu schlafen. Als Marius Dußler im Strafraum von den Beinen geholt wurde, verwandelte Marvin Czerwonka den fälligen Elfmeter zum umjubelten Ausgleich (47.). Nur acht Minuten später gab es nach einem Foul an Shkar Zeman im Strafraum den nächsten Versuch vom Punkt für die SpVgg Westheim. Auch diesmal konnte Marvin Czerwonka verwandeln, allerdings mit einer gehörigen Portion Dusel, da Gästekeeper Tobias Kastenhuber den Ball mit viel Pech über die Linien rollen ließ. Doch die Gäste zeigten Charakter und kamen in der 71. Minute in zahlenmäßiger Überlegenheit durch einen Schlenzer von Taylan Tekin zum 2:2-Ausgleich. Vier Minuten später gelang Roman Prinz aus abseitsverdächtiger Position die erneute Führung für die Hausherren, doch Tobias Müller konnte in der 85. Minute einen erneuten Ausflug von Daniele Miccoli mit dem 3:3 bestrafen. In der Schlussphase hatten beide Teams noch die Möglichkeiten zur Entscheidung, doch war ein Unentschieden in diesem sehenswerten Derby das gerechte Ergebnis. (B. Reiser) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Heinrich Mayer (Augsburg) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Soubin Khongdy (29.), 1:1 Marvin Czerwonka (47.), 2:1 Marvin Czerwonka (55.), 2:2 Taylan Tekin (71.), 3:2 Roman Prinz (76.), 3:3 Tobias Müller (86.)

Gelb-Rot: Taylan Tekin (91./TSV Neusäß/)

Besondere Vorkommnisse: Sascha Tesic (TSV Neusäß) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniele Miccoli (11.).

Einen richtigen Lauf scheint derzeit Stefan Stronczik zu haben. Vor einer Woche schoss er beim 2:2 des FC Stätzling II gegen den TSV Königsbrunn beide Tore. Auch an diesem Wochenende traf der Stätzlinger gleich zweimal und trug damit maßgeblich zum 3:1-Auswärtserfolg beim TSV Pfersee bei. Damit holte der FCS II weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Sebastian Kraus brachte die Gäste vor rund 30 Zuschauern mit 1:0 in Führung (25.). Direkt nach der Pause legte Stronczik das 2:0 nach (46.). Als Andreas Kratzer in der 61. Minute das 1:2 für Pfersee erzielte, wurde es noch einmal spannend. Doch das Team von Coach Christian Jauernig ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Stronczik machte mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 alles klar. (ull) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Mario Romano (Leipheim) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Sebastian Kraus (25.), 0:2 Stefan Stronczik (46.), 1:2 Andreas Kratzer (61.), 1:3 Stefan Stronczik (88.)

Eine der wenigen Hiltenfinger Chancen hatte Julian Kille (blaues Trikot). Links Fabian Pfahl, rechts Scott Binter vom TSV Königsbrunn. – Foto: Hieronymus Schneider

Die Königsbrunner zeigten schon nach zwölf Minuten mit dem Führungstor ihres neuen Co-Spielertrainers Stefan Sailer, dass sie dieses wichtige Kellerduell auf eigenem Platz gewinnen wollten. Der Gegner ASV Hiltenfingen bemühte sich redlich, die Negativserie von sechs Niederlagen zu beenden. Der Aufsteiger hatte aber wieder Pech, dass sein Spielertrainer David Bulik erneut schon nach 24 Minuten verletzt vom Platz ging und durch Markus Wagner ersetzt wurde. Außer einem strammen Schuss von Maximilian Geißler, den der Königsbrunner Keeper Daniel Morhart parierte, kamen die Gäste kaum zu Torchancen. Auf der Gegenseite glänzte Torwart Tobias Böhm, als er einen Schuss von Andreas Assner aus zehn Metern über die Latte lenkte. Kurz vor der Pause lief Adrian Zaglowek in den Strafraum und wurde an der Grundlinie von Daniel Jakob abgegrätscht. Schiedsrichter Simon Winter entschied auf Strafstoß und der Ex-Spielertrainer Peter Müller verwandelte sicher zum 2:0-Pausenstand. In der zweiten Halbzeit setzten die Hiltenfinger zwar die gegnerische Abwehr vermehrt unter Druck, aber die fing die Angriffe meist vor dem Strafraum ab. Die größte Chance hatte Julian Kille, dessen Schuss im Strafraum noch von Keeper Morhart zur Ecke gelenkt wurde. Danach befreiten sich die Königsbrunner wieder. Stefan Sailers Schuss strich nur knapp am Tor vorbei und nach einer Ecke nahm Fabian Pfahl den Ball volley und traf zum 3:0-Endstand in die lange Ecke. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Simon Winter (Gebenhofen) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Stefan Sailer (15.), 2:0 Peter Müller (45. Foulelfmeter), 3:0 Fabian Pfahl (70.)

Letztendlich souverän lösten die Hausherren die Pflichtaufgabe, wenngleich das Ergebnis auch um einige Tore höher hätte ausfallen können. Die Wiest-Elf begann druckvoll und Lukas Drechsler durfte sich mit einem platzierten Schuss als Erster in die Torschützenliste eintragen. Die Grün-Weißen blieben dominant und Sebastian Müller legte mit einem herrlichen Seitfallzieher das 2:0 nach. Danach kamen die Gäste immer besser ins Spiel und strahlten vor allem durch den aktiven Sebastian Teya Gefahr aus. Doch entweder waren die Abschlüsse zu unpräzise oder Keeper Raif Husic war auf dem Posten. Für die Entscheidung sorgte Daniel Michl zu Beginn der zweiten Hälfte: Einen Abpraller nach Drechsler-Schuss schob der Außenverteidiger ins kurze Eck ein. Luca Jaskolka mit einem Abstauber und Valentin Jaumann aus kurzer Distanz besorgten die weiteren Tore gegen die am Ende sich selbst dezimierenden Gäste – Coach Dimitri Peil und ein weiterer Akteur wurden jeweils wegen Meckerns in einer insgesamt trotzdem sehr fairen Partie des Platzes verwiesen. (nff) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Markus Casazza (Augsburg) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Lukas Drechsler (5.), 2:0 Sebastian Müller (10.), 3:0 Daniel Michl (59.), 4:0 Luca Jaskolka (71.), 5:0 Valentin Jaumann (79.)

Gelb-Rot: Onur Diri (86./TSV Schwaben Augsburg II)

Bis es zu diesem Sieg kam, brauchte es jedoch Mühe und viel Arbeit des SVO. So beherrschten die Gäste bis zur 30. Minute das Geschehen, sodass die 0:1-Führung durch Martin Wiedemann nicht überraschend kam. Beinahe wäre postwendend der Ausgleichstreffer durch Benjamin Keller gefallen, dessen Treffer jedoch wegen Abseits nicht anerkannt wurde. Auch in der 38. und 43. Minute brannte es nochmals lichterloh im Strafraum des SSV, als ein Abwehrspieler das Leder in letzter Sekunde noch von der Torlinie kratzte und Marius Hackl nur knapp am Keeper scheiterte. Diese Linie setzte der SVO nach Wiederanpfiff fort und kam durch Benjamin Keller (54.) zum verdienten Ausgleich. Hierdurch beflügelt folgten die Treffer von Marco Spengler (73.und 79.), der eiskalt seine Torchancen nutzte. Anhausen gab sich nicht auf und erzielte noch das 3:2 durch einen abgefälschten Freistoß durch Vincent Kraus (82.). (uma) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Peter Martin (Illdorf) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Martin Wiedenmann (24.), 1:1 Benjamin Keller (54.), 2:1 Marco Spengler (73.), 3:1 Marco Spengler (79.), 3:2 Vincent Kraus (82.)

Dieses Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage für die Königsbrunner an. Trotz vieler Chancen, die größte vergab Manual Salzmann in der Anfangsphase, gelang kein Treffer. Am Ende hatten sie aber auch noch Glück bei einem Lattenschuss der Viktoria. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Benjamin Lechner (Ottmaring) - Zuschauer: 60