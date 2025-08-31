Derby Weilerswist zerlegt Lommersum

Am Sonntag kam es in der Kreisliga A Euskirchen zum traditionsreichen Gemeindederby zwischen dem SSV Eintracht Lommersum und den Gästen des SSV Weilerswist. Wer auf ein spannendes und emotionales Derby gehofft hatte, wurde allerdings bitter enttäuscht. Von Beginn an dominierten die Weilerswister die Partie nach Belieben und setzten sich am Ende hochverdient mit 6:0 durch.

Bereits nach fünf Minuten zappelte der Ball im Netz der Gastgeber: Felix Kortholt setzte sich stark über die linke Seite durch, legte quer und fand in Daouda Coulibaly den eiskalten Vollstrecker zum frühen 0:1.

Weilerswist ließ nicht locker, drängte weiter und erhöhte schon in der 17. Minute. Nach einer Ecke von Maximilian Robin Berk stieg Abwehrchef Marius Hammes am höchsten und köpfte souverän zum 0:2 ein.

Die Lommersumer wirkten in allen Mannschaftsteilen überfordert und hatten Glück, dass Weilerswist weitere Chancen liegen ließ. Mit dem 0:2 ging es in die Pause – ein Resultat, das aus Sicht der Hausherren schmeichelhaft war.

Kortholt mit Doppelschlag, Silva-Santos setzt den Schlusspunkt

Auch im zweiten Durchgang änderte sich das Bild nicht. Weilerswist war überlegen, kontrollierte Ball und Gegner und legte nach:

In der 62. Minute eroberte der Gast im Zentrum den Ball, Kortholt startete durch und schloss eiskalt zum 0:3 ab. Nur drei Minuten später schnürte er mit einem satten Abschluss sogar den Doppelpack – 0:4 (65.).

Lommersum war nun endgültig geschlagen, die Frage war nur noch, wie hoch der Sieg der Gäste ausfallen würde.

In der 79. Minute traf Joker Stefan Silva-Santos nach schöner Vorlage frei vor Keeper Schmitz zum 0:5. Den Schlusspunkt setzte der Weilerswister Angreifer erneut: Nach starker Vorarbeit von Kortholt vollendete Silva-Santos in der 87. Minute zum 0:6-Endstand.

Stimmen und Fazit

Ein in dieser Deutlichkeit selten gesehenes Derby endete ohne Spannung und Emotionen. Der SSV Weilerswist zeigte sich in allen Belangen überlegen und präsentierte sich als echte Spitzenmannschaft. Trainer Frederik Ziburske hatte dementsprechend wenig zu kritisieren.

Für den SSV Eintracht Lommersum hingegen war es ein bitterer Nachmittag. Die Mannschaft von Coach Sebastian Reisenauer fand zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und war in allen Belangen unterlegen.

Fazit: Das 6:0 spiegelt die Kräfteverhältnisse klar wider. Weilerswist feiert einen Kantersieg im Derby, Lommersum bleibt nur die Hoffnung auf Wiedergutmachung in den kommenden Wochen.

Daten zum Spiel

Schiedsrichter: Christian Kühlborn

Tore:

0:1 Daouda Coulibaly (5.)

0:2 Marius Hammes (17.)

0:3 Felix Kortholt (62.)

0:4 Felix Kortholt (65.)

0:5 Stefan Silva-Santos (79.)

0:6 Stefan Silva-Santos (87.)

Aufstellungen:

SSV Eintracht Lommersum 1920: Schmitz, Schramm, Joist, Struve, Hergarten, Runkel, Weselski (59. Almahmoud), Goetz, May, Hilgers (46. Pfennig), Ebel – Trainer: Sebastian Reisenauer

SSV Weilerswist 1924: Arndt, Karamouzas, Hammes (77. Silva-Santos), Büscher, Kortholt, Salohidin, Berk (59. Zajcev), Besirovic, Bagkan, Nandzik (66. Becker), Coulibaly – Trainer: Frederik Ziburske