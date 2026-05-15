Derby wegen Hubschraubereinsatz abgebrochen – Eitting droht Abstieg Kreisklasse-Mittwoch-Kompakt von Matthias Spanrad · Heute, 10:06 Uhr · 0 Leser

Dicke Berglerner Chance: Wartenbergs Keeper Maximilian Millisterfer rettet allerdings gegen Maximilian Buchner (M.), sehr zur Erleichterung des zu spät kommenden Luca Neske (l.). Noch vor der Halbzeit wurde abgebrochen. – Foto: Dominick Findelsberger

Finsings Meisterschaftshoffnungen schwinden. Eitting kämpft gegen den Abstieg. Ein Derby musste wegen Hubschraubereinsatz abgebrochen werden.

War’s das schon? Der FC Finsing verlor am Mittwochabend mit 0:1 beim SV Kranzberg und muss die Meisterschaft fast schon abhaken. Und auch der FC Moosinning 2 gerät im Abstiegskampf nach einem 1:2 gegen den SC Kirchdorf immer mehr in Bedrängnis. Mi., 13.05.2026, 19:00 Uhr SV Kranzberg SV Kranzberg FC Finsing FC Finsing 1 0 SV Kranzberg – FC Finsing 1:0 (0:0) – Sie sind mit hohen Zielen in die Saison gestartet, die Rückkehr in die Bezirksliga sollte das ganz große Finsinger Projekt werden. Doch drei Spiele vor Saisonende ist zumindest der Traum vom direkten Weg nach oben fast schon ausgeträumt nach der Niederlage bei Primus Kranzberg. Deswegen sprach Trainer Thomas Bonnet auch von einer „kleinen Vorentscheidung“. Man habe es nun „nicht mehr in der eigenen Hand“. Die Niederlage im Ampertal fiel knapp aus, am Ende, so Bonnet weiter, hätte man auch einen Sieg erreichen können. „Das war schon ärgerlich heute.“

Denn Kranzberg hatte dieses Match nicht unbedingt dominiert und auch nicht zig Chancen, stattdessen taten die Ampertaler das, was sie heuer auszeichnet: recht effektiv vor dem Tor spielen. In einer insgesamt chancenarmen Partie, die die Hausherren läuferisch und taktisch schon dominiert hatten, entschied eben die Kleinigkeit eines guten Angriffs: Nach einem weiten Pass in die Spitze kam Kopp mit dem Leder zwar nochmal recht weit hinaus Richtung Eckfahne, ein kluger Pass segelte dann jedoch in den Strafraum, wo Stefan Schleypen noch einen Gegenspieler stehen ließ und souverän abschloss (71.). Dann kam Finsing jedoch noch zur großen Ausgleichschance, Kranzbergs Keeper Devid Kerciku hielt das 1:0 jedoch fest – und damit den Matchball zu Meisterschaft und Aufstieg seiner Mannschaft.

FC Lengdorf – FC Eitting 4:0 (1:0) – Während die einen nun fast sicher mit dem Klassenerhalt rechnen können, dürften die Träume der anderen endgültig ausgeträumt sein: Ein kurzes Zwischenhoch hatte der Tabellenletzte Eitting nach dem jüngsten Doppelsieg, spätestens seit Mittwochabend dürfte der Abstieg aber nur noch reine Formsache sein. In Lengdorf schnauften sie dagegen kräftig durch. „Das darfst du laut sagen, dass wir froh sind, dass wir endlich gewonnen haben“, jubelte Sprecher Matthias Holzner entsprechend. Und auch wenn’s das Ergebnis anders vermuten lässt, es war gegen das wacker kämpfende Eitting doch ein Stück Arbeit nötig – vor allem in Durchgang eins, in dem sich die Gäste nach Kräften wehrten und lediglich Maximilian Mayer nach einem Holzner-Diagonalpass traf (19.). Nach dem Wechsel ließ die Gegenwehr dann aber nach. Lengdorf erhöhte, und das dreimal per Kopf: Erst nickte Georg Reiter eine Lechner-Ecke ein (49.), ehe Bastian Fischer ebenfalls nach einer Spielberger-Ecke einköpfte (59.) und Simon Nußrainer nur Minuten später nach einer Halbfeld-Freistoßflanke von Michael Ortner per Kopf traf (59.).

FC Moosinning 2 – SC Kirchdorf 1:2 (1:0) – Ist die Moosinninger Reserve noch zu retten? Glück haben die Gröber-Mannen aktuell nur, dass auch die Konkurrenten zum Teil weiter Federn lassen, ansonsten fehlt den Gelb-Schwarzen eine wirkliche Serie. Und auch im Kellerduell mit dem SCK fehlte den Hausherren die wirkliche Durchschlagskraft, auch dieses Mal waren gefährliche Offensivaktionen eher Mangelware. Da half es nicht, dass der FC zunächst in Führung lag, Manuel Gröber hatte nach einem Pass aus dem Halbfeld und einem kapitalen Abwehrschnitzer eingeköpft (27.). Doch Kirchdorf war bereits im ersten Durchgang dran, Moritz Buchholz vergab jedoch noch aussichtsreich. Auch nach dem Seitentausch drückten die Ampertaler, und spätestens, als sie nach einer Ampelkarte für Moosinnings Schmid (71.) nach rüdem Einsteigen in Überzahl waren, erzwangen die Apold-Mannen schließlich den Sieg: Erst nickte Co-Trainer Marko Miskovic eine Hoxhaj-Freistoßflanke am langen Pfosten ein (76.), dann traf der Vorlagengeber selbst noch nach einem klugen und aggressiven Spielzug der Blau-Weißen. „In unserer Situation musst du so ein 1:0 auch mal über die Zeit bringen“, resümierte Spielertrainer Manuel Gröber fast schon ein wenig ratlos.

TSV Wartenberg – Eintracht Berglern (abgebrochen) – Keine Punkte wurden am Feiertag an der Strogen verteilt, das Landkreis-Derby zwischen den Grün-Roten und der Eintracht wurde kurz vor der Pause von Schiedsrichter Niklas Großmann abgebrochen, beim Stand von 0:0. Ein Wartenberger Spieler hatte nach einer Flanke im Anschluss an eine Ecke den Ball an den Kopf bekommen und war benommen auf dem Spielfeld liegen geblieben. Weil sogar ein Rettungshubschrauber kommen und den Wartenberger ins Bogenhausener Krankenhaus bringen musste, wurde das Match nicht wieder angepfiffen. „Wenn man in die Augen der Spieler geschaut hat, war das die einzig richtige Entscheidung“, berichtete TSV-Coach Mario Simak. Nachdem das Spiel jedoch durchaus entscheidenden Charakter im Abstiegskampf hat – Wartenberg wäre nach der Englischen Woche aktuell Elfter und müsste in die Abstiegsrelegation –, wird das Spiel möglichst schnell nachgeholt, neuer Termin ist der kommende Donnerstag um 20 Uhr. „Wir wünschen dem Spieler gute Besserung“, schickte auch Stefan Zott, Berglerns Sprecher, Genesungswünsche.