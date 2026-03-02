Derby-Wahnsinn in Ebersberg: Sieben Tore, zwei Platzverweise und ein dramatisches Comeback

Zu jeder Zeit ein Hingucker, wie sich Ebersbergs (schwarz) Eren Kesgin und Zornedings Markus Bayer beharkten. – Foto: SRO

Während Michael Hieber nach Abpfiff geradezu frohlockte, benötigte Zornedings Doppeltorschütze Luis Mikusch einen Tag, um das Geschehene zu verarbeiten, um dann zu dem Schluss zu kommen: „So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Gut, Mikusch ist erst 21 Jahre alt, aber selbst die Älteren unter den 120 Zuschauern mussten lang in ihrem Gedächtnis kramen.

Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Was sich aber am frühen Samstagnachmittag in Ebersberg im Lokalduell zwischen den Hausherren und dem TSV Zorneding abspielte, kannte gar keine Gesetze – es war pure Anarchie. Sieben Tore, zwei rote Karten und ein irrer Last-Minute-Plot-Twist sprengten jeden vorstellbaren Rahmen. Mit 4:3 hatte der TSV Ebersberg das glücklichere Ende auf seiner Seite.

Aber der Reihe nach: Nach gemächlichem Beginn, bei dem beide Teams kein Risiko gehen wollten, kam nach 33 Minuten durch die rote Karte von Ebersbergs Neuzugang Nikita Posmashnyi Schwung ins Spiel. Zorneding übernahm die Kontrolle und ging durch einen umstrittenen Foulelfmeter durch Luis Mikusch mit 1:0 in Führung (41.). „Das war ein äußerst dubioser Pfiff des Schiedsrichters“, kommentierte Hieber eine vermeintliche Rettungsaktion von Torhüter Marinus Pohl.

„Wir gingen mit top Voraussetzungen in die zweite Hälfte“, analysierte Mikusch. Diese Idealbedingungen währten genau zwei Minuten, denn dann sah Paul Schweighardt ebenfalls die rote Karte und die numerische Überlegenheit war dahin.

Im Jahr 2026 trifft Ebersberg neuerdings auch vom Punkt. Nachdem in dieser Saison oft verschossen worden war, verwandelte Timo Schaller nach 52 Minuten einen Strafstoß zum 1:1. „Wir haben weitergemacht und das Spiel wieder auf unsere Seite gezogen. Das zweite und dritte Tor von uns war verdient“, so Mikusch, der über das 2:1 von Jannik Ast (57.) jubelte und das 3:1 selber besorgte. Der schussstarke Stürmer fing einen Fehlpass ab und traf aus der eigenen Hälfte (66.) – ein wahres Traumtor.

„Dann sollte man meinen, dass wir es eigentlich nur noch herunterspielen und verwalten müssen“, haderte Mikusch, der feststellen musste, dass zu viele bürokratische Gedanken nicht nur das Land, sondern auch den Fußball lähmen. Durch den Anschlusstreffer von Yannik Sabatier in der 78. Minute war die Begegnung aus dem Nichts plötzlich wieder offen.

„Hinten raus zeigten wir große Moral und hatten scheinbar mehr Körner“, bilanzierte Hieber, der die Wende in den Schlussminuten selber kaum glauben konnte. Dem 3:3 durch Moritz Eglseder (88.) ließ Jannik Sabatier in der Nachspielzeit das 4:3 folgen. „Wir sind auch nach dem 3:3 draufgeblieben, da wir in unserer Situation unbedingt Punkte brauchen“, weiß Hieber, der lange mit null Zählern rechnen musste, am Ende aber sogar drei verbuchen konnte. „Da war alles dabei, was ein gutes Derby ausmacht. Es war wahnsinnig intensiv“, bilanzierte Hieber, der darauf hofft, dass diese Aufholjagd im Derby der Startschuss für die Aufholjagd in der Liga sein wird.