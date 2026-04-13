Derby-Wahnsinn in Düren: 4:4 zwischen Düren 77 und SW Düren nach Achterbahnfahrt

In der Kreisliga A baut Winden den Vorsprung aus. Freialdenhoven verliert erneut, kaum noch Hoffnung für Lohn.
Kampf, Emotionen, leidenschaftliche Zweikämpfe, verschossener Elfmeter, Platzverweis: Die Partie zwischen Düren 77 und Schwarz-Weiß Düren bot alles, was man sich als Zuschauer von einem echten Derby verspricht. Wenn es dann auch noch mit einem 4:4-Remis endet, darf der neutrale Beobachter zufrieden sein.
Für die Beteiligten gilt das nur bedingt, wie die Worte von Thomas Schlammer als Trainer der Gastgeber zeigen. „Wenn ich auf das Spielergebnis blicke, dann ist das für mich frustrierend. Wir haben zweimal mit zwei Toren geführt, konnten den Vorsprung aber nicht verteidigen. Wenn ich aber auf die gesamte Spielzeit blicke, dann geht das Remis doch schon in Ordnung.“
Schlammer hatte im Nachgang auch noch Mühe, dieses „wilde und verrückte Spiel“ richtig einzuordnen. Dabei hätte der Start nicht besser sein können. In der dritten Minute fiel schon das 1:0 durch Thomas Bergstreiser, vier Minuten später hieß es durch Ilker Ermayasi 2:0. Als dann auch noch Tugay Sahin für die Gäste einen Handelfmeter verschoss, er scheiterte an SW-Keeper Timo Beusch, waren sich die meisten der über 200 Zuschauer einig, dass alles auf einen Heimsieg hinauslaufen würde.
Aber dem war nicht so. „Meine Jungs haben diese Nackenschläge schnell weggesteckt, haben viel Moral gezeigt, um noch vor der Pause zum Anschlusstreffer zu kommen“, sagte Trainer Muharrem Sekerci. Berkay Sisman verkürzte in der 32. Minute und ließ direkt nach Wiederanpfiff das 2:2 folgen (46.). Der Gast machte jetzt mächtig Druck. „Da waren wir einfach zu passiv, wir wurden oft überspielt und liefen dem Ball hinterher“, stellte Schlammer fest.
Sein Team antwortete mit einem Doppelschlag von Vladislav Barannikov (54./66.) und stellte auf 4:2. Aber das Sekerci-Team bäumte sich erneut auf, Gabriel Nbongo und erneut Sisman gleichen die Partie aus. „Wir hatten noch das 5:4 auf dem Fuß, und das in Unterzahl“, resümierte Sekerci nach der Roten Karte für Damian Garding (80.). Fazit der beiden Trainer: Ein wirklich gutes Derby für die Fans, für sie selbst aber eine Achterbahn der Gefühle.
Durch das Remis konnte Winden – der Spitzenreiter gewann mit 5:2 gegen Koslar – seinen Vorsprung nunmehr auf neun Zähler ausbauen. Mit der fünften Niederlage in Folge wurde die ursprüngliche Spitzenmannschaft Borussia Freialdenhoven auf Platz acht durchgereicht. Für die beiden Letzten, Lohn und Barmen, hat die Abschiedstour aus der A-Liga begonnen. Die Rhenania verlor mit 1:4 bei Jülich 10/Hoengen, die Salingia verlor mit 0:3 gegen Welldorf-Güsten. „Für uns war es ein Pflichtsieg“, meinte Gästetrainer Thomas Graf nach dem Auftritt in Barmen. Mit der Nachholpartie zwischen Lohn und Düren 77 geht es am Donnerstagabend (19.30 Uhr) in der A-Liga Düren weiter.
Die Partien des Wochenendes:
Barmen – Welldorf-Güsten 0:3 (0:1): 0:1, 0:2 Ries (8., 56.), 0:3 Sißmeier (88.)
Wenau – Oberzier 3:5 (1:3): 0:1 Kornetzky (7.), 0:2 Wantke (20.), 0:3 Ataie (37.), 1:3 Zeqiri (45.), 2:3 Görich (47.), 3:3 Hajdari (64.), 3:4 Kornetzky (85.), 3:5 Ataie (90.+5)
Nörvenich-Hochkirchen – Frenz 6:1 (2:0): 1:0 Kröll Friedrich (18.), 2:0 Dapo (ET:, 20.), 2: Zariqi (54.), 3:1, 4:1 Knipprath (63., 74.), 5:1 Kröll Friedrich (80.), 6:1 Schnuis (90.+5)
Winden – Koslar 5:2 (2:2): 1:0 Olschewski (23.), 2:0 Puzik (40.), 2:1, 2:2 Börsch (43., 45.+2), 3:2 Puzik (51.), 4:2 Mayungu (84.), 5:2 Schneider (86.)
Huchem-Stammeln –Freialdenhoven 3:1 (1:0): 1:0 Germes (11.), 2:0 Peters (55.), 3:0 Schmitz (62.), 3:1 Schneider (90.+4)
Düren 77 – SW Düren 4:4 (2:1): 1:0 Bergstreiser (3.),2:0 Ermayasi (7.), 2:1, 2:2 Sisman (32., 46.), 3:2, 4:2 Barannikov (54., 66.), 4:3 Nbongo (79.) 4:4 Sisman (82.), Sagin verschießt Handelfmeter, Rot für Garding (beide SW Düren, 27., 80.)
Golzheim – Burgwart 6:0 (1:0): 1:0 Rause-Perse (15.), 2:0 Porschen (70.), 3:0 Rause-Perse (76.), 4:0 Hürtgen (80.), 5:0, 6:0 Hein (83., 90.)
Jülich 10/SV Hoengen – Lohn 4:1 (1:0): 1:0 Özsoy (45.+2), 2:0 Klee (48.), 2:1 Nowak (64.), 3:1 Slastinov (74.), 4:1 Ozsoy (90.)
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