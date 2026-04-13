Derby-Wahnsinn in Düren: 4:4 zwischen Düren 77 und SW Düren nach Achterbahnfahrt von Aachener Zeitung · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Trotz großer Abwehrarbeit hatte Barmen gegen Grün-Weiß Welldorf-Güsten keine Chance. – Foto: sf.

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In der Kreisliga A baut Winden den Vorsprung aus. Freialdenhoven verliert erneut, kaum noch Hoffnung für Lohn.

Kampf, Emotionen, leidenschaftliche Zweikämpfe, verschossener Elfmeter, Platzverweis: Die Partie zwischen Düren 77 und Schwarz-Weiß Düren bot alles, was man sich als Zuschauer von einem echten Derby verspricht. Wenn es dann auch noch mit einem 4:4-Remis endet, darf der neutrale Beobachter zufrieden sein. Wie eine Achterbahnfahrt Für die Beteiligten gilt das nur bedingt, wie die Worte von Thomas Schlammer als Trainer der Gastgeber zeigen. „Wenn ich auf das Spielergebnis blicke, dann ist das für mich frustrierend. Wir haben zweimal mit zwei Toren geführt, konnten den Vorsprung aber nicht verteidigen. Wenn ich aber auf die gesamte Spielzeit blicke, dann geht das Remis doch schon in Ordnung.“

Schlammer hatte im Nachgang auch noch Mühe, dieses „wilde und verrückte Spiel“ richtig einzuordnen. Dabei hätte der Start nicht besser sein können. In der dritten Minute fiel schon das 1:0 durch Thomas Bergstreiser, vier Minuten später hieß es durch Ilker Ermayasi 2:0. Als dann auch noch Tugay Sahin für die Gäste einen Handelfmeter verschoss, er scheiterte an SW-Keeper Timo Beusch, waren sich die meisten der über 200 Zuschauer einig, dass alles auf einen Heimsieg hinauslaufen würde. Aber dem war nicht so. „Meine Jungs haben diese Nackenschläge schnell weggesteckt, haben viel Moral gezeigt, um noch vor der Pause zum Anschlusstreffer zu kommen“, sagte Trainer Muharrem Sekerci. Berkay Sisman verkürzte in der 32. Minute und ließ direkt nach Wiederanpfiff das 2:2 folgen (46.). Der Gast machte jetzt mächtig Druck. „Da waren wir einfach zu passiv, wir wurden oft überspielt und liefen dem Ball hinterher“, stellte Schlammer fest.