Derby-Wahnsinn im Heuel: Oberglatt siegt trotz doppelter Unterzahl

Was für ein Fussballnachmittag auf der Sportanlage „Im Heuel“! Der FC Oberglatt gewinnt auswärts gegen den SV Rümlang nach einem unglaublichen Derby-Thriller mit 5:4 – und das trotz langer Unterzahl und einer kämpferischen Defensivschlacht bis in die Nachspielzeit.

Der Start verlief fulminant: Bereits in der 4. Minute brachte Andreas Züllig den FCO früh in Führung. Doch das Derby entwickelte sich schnell zu einem offenen Schlagabtausch. Vor allem Mirco Righetti erwischte einen Sahnetag und erzielte in der ersten Halbzeit gleich einen Hattrick (18./24./33.). Oberglatt zeigte sich offensiv eiskalt, musste defensiv aber immer wieder nach Standardsituationen Gegentore hinnehmen. Rümlang traf unter anderem nach Eckball, Freistoss und Einwurf.

Bereits beim Aufwärmen war spürbar, dass die Oberglatter an diesem Sonntag um 14:00 Uhr hochkonzentriert waren. Obwohl der Kunstrasen für viele ungewohnt war, zeigte die Mannschaft von Beginn an grosse Präsenz, Intensität und Qualität in den verschiedenen Aufwärmübungen.

Der erste grosse Rückschlag folgte in der 38. Minute: Nils Schneeberger sah nach einem groben Foulspiel die direkte rote Karte – ein harter, aber vertretbarer Entscheid. Von diesem Moment an musste Oberglatt mit einem Mann weniger agieren. Trotz Unterzahl verteidigte die Mannschaft die knappe 4:3-Führung mit grossem Einsatz bis zur Pause.

In der Halbzeit reagierte Trainer Juan taktisch und stellte vom 4-3-3 auf ein kompaktes 4-4-1 um. Seine Botschaft an die Mannschaft war klar: füreinander kämpfen, alles geben, als Einheit auftreten und die Führung gemeinsam verteidigen – ohne dabei die offensiven Möglichkeiten völlig aufzugeben. Wichtig sei nun, als Block ballorientiert zu verschieben und gemeinsam dagegenzuhalten. Was passiert sei, könne man nicht mehr ändern – aber was in Halbzeit zwei passiert, liege in den eigenen Händen.

Auch bei den Spielern war der Wille in der Kabine deutlich sichtbar. Angeführt von Captain Tarek Arraki stemmte sich der FCO mit beeindruckender Leidenschaft gegen den immer grösser werdenden Druck der Gastgeber.

Lange hielt Oberglatt dem Druck stand, ehe Rümlang in der 70. Minute doch noch zum 4:4 ausglich – erneut nach einer Standardsituation, diesmal durch einen direkt verwandelten Freistoss.

Der nächste Dämpfer folgte in der 83. Minute: Noah Steiger sah nach seinem zweiten Foul im Spiel die gelb-rote Karte. Besonders die zweite Verwarnung sorgte für Diskussionen, da Noah klar zuerst den Ball spielte, der Schiedsrichter die Situation jedoch anders bewertete. Damit musste Oberglatt die Schlussphase sogar mit zwei Mann weniger bestreiten.

Rümlang drückte nun mit aller Macht auf den Siegtreffer, doch der FCO verteidigte leidenschaftlich und kam trotz doppelter Unterzahl selbst immer wieder zu gefährlichen Aktionen. Nach einem starken Eckball von Momo fehlte nur wenig zum Lucky Punch.

Als die angezeigten fünf Minuten Nachspielzeit bereits liefen, kam es zur Szene des Spiels: Ecke für Oberglatt in der 93. Minute. Captain Tarek Arraki brachte den Ball diesmal von der anderen Seite präzise auf den zweiten Pfosten, wo Kevin Blaser hochstieg und zum umjubelten 5:4 einköpfte. Der Treffer löste grenzenlosen Jubel bei Spielern, Trainerstaff und den mitgereisten Oberglatt-Fans aus.

Rümlang warf in den letzten Sekunden nochmals alles nach vorne, doch Oberglatt brachte den Vorsprung mit unglaublichem Kampfgeist über die Zeit.

Ein Derby, das alles hatte: Tore, Emotionen, Karten, Kampf und ein spätes Happy End.

Ein richtiger Thriller – mit dem besseren Ende für den FC Oberglatt!