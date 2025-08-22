Derby vs. Königstein: Edelsfeld will sein wahres Gesicht zeigen

Großkampfstimmung herrscht am kommenden Sonntag auf dem Sportgelände "Am Hahnenkamm" in Edelsfeld, wenn der gastgebende FC (12./3) am fünften Spieltag der Kreisliga Süd im ewig jungen Derby auf den aktuellen Spitzenreiter aus dem nahen Königstein (1./12) prallt. Dabei geht es nicht nur um das unter Nachbarn übliche Prestige, sondern auch um wichtige Punkte, die eigene Position zu verbessern, bzw. zu halten. Nach drei Niederlagen in Folge stehen die Schmeller-Schützlinge schon ein wenig unter Druck, belegt man doch aktuell den "Schleudersitz". Im Vergleich zu den Platzherren haben die Gäste eine wesentlich erfreulichere Ausgangslage, sie wollen ihre blütenweisse Weste behalten und den "Platz an der Sonne" verteidigen. Nachdem derartige Duelle aber eine ganz eigene Dynamik entwickeln, sind die Platzherren sicherlich nicht chancenlos.

Noch größer, als in Edelsfeld, sind die Sorgenfalten nach vier absolvierten Runden beim ASV Haselmühl (14./0). Kein Punkt auf der Habenseite, dabei schon 21 Gegentore, in der Heimpartie gegen den bislang eine scharfe Klinge schlagenden Aufsteiger aus Ursensollen (4./9) unternimmt die Schuster-Truppe den nächsten Anlauf, endlich den "Bock" umzustossen. Eingeläutet wird der fünfte Spieltag bereits am Freitag, unter anderem mit der Partie TuS Rosenberg (7./6) gegen den SV Köfering (13./2). Dabei steht der Rosenberger Spielercoach Dennis Kramer vor einem "special match", gastiert doch mit den Gästen aus dem Gemeindeteil von Kümmersbruck die Mannschaft im Aicher Stadion, bei der er zuvor fast drei Spielzeiten lang die sportliche Verantwortung inne hatte. Dass er dennoch die Punkte in der Hüttenstadt behalten möchte, ist keine Überraschung dabei. Im Überblick die Ansetzungen der Runde 5:

Heute, 18:30 Uhr TuS Rosenberg Rosenberg SV Hubertus Köfering SV Köfering 18:30 PUSH

Beim 0:1 in Vilseck hat der TuS enttäuscht. Schuld gab man nicht etwa einer angespannten Personallage, sondern der Tatsache, einfach in entscheidenden Situationen nicht konsequent genug gewesen zu sein. Dieses Manko hat man nun in der Trainingswoche sicher aufgearbeitet, um Freitag im Heimspiel unbedingt Dreier Nummer 3 verbuchen zu können. "Nachdem wir am letzten Wochenende leider nicht das abgerufen haben, was wir können und uns vorgenommen haben, sind wir nun auf Wiedergutmachung aus. Nun dürfen wir den SV Köfering bei uns im Stadion begrüßen. Eine Mannschaft, die ich natürlich sehr gut kenne und definitiv weiß, dass viel mehr in ihr steckt, als das aktuelle Punktekonto wiedergibt. In ihr steckt viel Charakter und sie werden uns sicherlich nichts schenken. Für uns geht es aber um Punkte und die müssen in Rosenberg bleiben. Das Team ist heiß, das letzte Spiel wieder auszubügeln, deshalb freuen wir uns auf Freitag", so der Spielertrainer der Hüttenstädter, Dennis Kramer. Der Punktgewinn am vergangenen Wochenende in Raigering sorgt beim SV Köfering für Auftrieb - auch wenn der erste Saisonsieg weiterhin auf sich warten lässt. Die Stimmung im Lager der Grün-Weißen bleibt dennoch optimistisch. „Das Unentschieden in Raigering war der verdiente Lohn für unsere harte Arbeit. Natürlich wissen wir, dass es in dieser Saison Höhen und Tiefen geben wird – aber wir sind überzeugt, dass unser Weg der richtige ist“, erklärt Köferings Spartenleiter Christopher Ernst. „Am Freitagabend in Rosenberg wollen wir erneut alles in die Waagschale werfen und auch dort versuchen, einem der Top-Favoriten der Liga ein Bein zu stellen.“