Derby vs. Königstein: Edelsfeld will sein wahres Gesicht zeigen

Großkampfstimmung herrscht am kommenden Sonntag auf dem Sportgelände "Am Hahnenkamm" in Edelsfeld, wenn der gastgebende FC (12./3) am fünften Spieltag der Kreisliga Süd im ewig jungen Derby auf den aktuellen Spitzenreiter aus dem nahen Königstein (1./12) prallt. Dabei geht es nicht nur um das unter Nachbarn übliche Prestige, sondern auch um wichtige Punkte, die eigene Position zu verbessern, bzw. zu halten. Nach drei Niederlagen in Folge stehen die Schmeller-Schützlinge schon ein wenig unter Druck, belegt man doch aktuell den "Schleudersitz". Im Vergleich zu den Platzherren haben die Gäste eine wesentlich erfreulichere Ausgangslage, sie wollen ihre blütenweisse Weste behalten und den "Platz an der Sonne" verteidigen. Nachdem derartige Duelle aber eine ganz eigene Dynamik entwickeln, sind die Platzherren sicherlich nicht chancenlos.
Noch größer, als in Edelsfeld, sind die Sorgenfalten nach vier absolvierten Runden beim ASV Haselmühl (14./0). Kein Punkt auf der Habenseite, dabei schon 21 Gegentore, in der Heimpartie gegen den bislang eine scharfe Klinge schlagenden Aufsteiger aus Ursensollen (4./9) unternimmt die Schuster-Truppe den nächsten Anlauf, endlich den "Bock" umzustossen.
Eingeläutet wird der fünfte Spieltag bereits am Freitag, unter anderem mit der Partie TuS Rosenberg (7./6) gegen den SV Köfering (13./2). Dabei steht der Rosenberger Spielercoach Dennis Kramer vor einem "special match", gastiert doch mit den Gästen aus dem Gemeindeteil von Kümmersbruck die Mannschaft im Aicher Stadion, bei der er zuvor fast drei Spielzeiten lang die sportliche Verantwortung inne hatte. Dass er dennoch die Punkte in der Hüttenstadt behalten möchte, ist keine Überraschung dabei.
Im Überblick die Ansetzungen der Runde 5:
Beim 0:1 in Vilseck hat der TuS enttäuscht. Schuld gab man nicht etwa einer angespannten Personallage, sondern der Tatsache, einfach in entscheidenden Situationen nicht konsequent genug gewesen zu sein. Dieses Manko hat man nun in der Trainingswoche sicher aufgearbeitet, um Freitag im Heimspiel unbedingt Dreier Nummer 3 verbuchen zu können.
"Nachdem wir am letzten Wochenende leider nicht das abgerufen haben, was wir können und uns vorgenommen haben, sind wir nun auf Wiedergutmachung aus. Nun dürfen wir den SV Köfering bei uns im Stadion begrüßen. Eine Mannschaft, die ich natürlich sehr gut kenne und definitiv weiß, dass viel mehr in ihr steckt, als das aktuelle Punktekonto wiedergibt. In ihr steckt viel Charakter und sie werden uns sicherlich nichts schenken. Für uns geht es aber um Punkte und die müssen in Rosenberg bleiben. Das Team ist heiß, das letzte Spiel wieder auszubügeln, deshalb freuen wir uns auf Freitag", so der Spielertrainer der Hüttenstädter, Dennis Kramer.
Der Punktgewinn am vergangenen Wochenende in Raigering sorgt beim SV Köfering für Auftrieb - auch wenn der erste Saisonsieg weiterhin auf sich warten lässt. Die Stimmung im Lager der Grün-Weißen bleibt dennoch optimistisch. „Das Unentschieden in Raigering war der verdiente Lohn für unsere harte Arbeit. Natürlich wissen wir, dass es in dieser Saison Höhen und Tiefen geben wird – aber wir sind überzeugt, dass unser Weg der richtige ist“, erklärt Köferings Spartenleiter Christopher Ernst. „Am Freitagabend in Rosenberg wollen wir erneut alles in die Waagschale werfen und auch dort versuchen, einem der Top-Favoriten der Liga ein Bein zu stellen.“
Lange hatte der SC dem Favoriten aus Freudenberg sehr gut Paroli geboten. Sechs "unerklärliche Minuten" (O-Ton Coach Ramsauer), in denen es vier Mal im eigenen Kasten "klingelte", sollten letztlich den entscheidenden Rückschlag verursachen. Nach nur einem Punkt aus den letzten drei Matches will man nun im Heimspiel ein weiteres Abrutschen in der Tabelle verhindern. Nach starker erster Hälfte - mit allerdings nur einem Tor - verteidigte der TuS WE danach zunächst seinen knappen Vorsprung, um mit dem 2:0 dann den ersten Saisonsieg gegen unangenehme Edelsfelder einzufahren. Der soll nun natürlich Auftrieb geben, um beim unberechenbaren Neuling weiter Punkte zu sammeln und den Blick nach oben zu richten.
"Wir stehen ohne Zweifel vor einem richtungsweisenden Spiel. Es gilt, einmal eine konzentrierte Leistung über die volle Distanz zu bringen und nicht nur immer stückweise. Wir haben jetzt einige Male Lehrgeld bezahlt, ich hoffe, wir lernen mal daraus. Das wir es draufhaben, sieht man immer wieder. Fußball ist halt ein Ergebnissport. Am Sonntag sind Typen gefragt, sowohl defensiv, als auch offensiv", sagt der Oberwildenauer Trainerroutinier "Girgl" Ramsauer.
"Mit Luhe-Wildenau II erwartet uns ein Gegner, der viel stärker ist, als es die 4 Punkte, die er bisher eingefahren hat, vermuten lassen. Nach dem Sieg vom letzten Wochenende wollen wir wieder mit gleicher Einstellung und gleichem Zweikampfverhalten auftreten. Um aus Luhe-Wildenau Punkte mit nach Hause zu nehmen, müssen wir uns im Spiel mit Ball mehr zutrauen und nicht zu ängstlich agieren. Nachdem der erste Saisonsieg letzte Woche eingefahren wurde, wollen wir mit gesteigertem Selbstbewußtsein natürlich gerne nachlegen und mit Zählbarem wieder nach Hause fahren", so Andi Meyer, der Spielertrainer der Kaolinstädter.
Die Ausgangslage vor dem Derby lässt den Gast aus dem nur sieben Kilometer entfernt liegenden Nachbarort in die Rolle des Favoriten schlüpfen. Hüben wie drüben wird wichtig sein, vor der zu erwartenden großen Kulisse die Nervosität möglichst früh abzulegen, um schnell in sein Spiel zu finden. Der nach dem Auftaktsieg unbefriedigende Ergebnisse erzielende FCE will endlich den Turnaround schaffen und hofft dabei auf die Eigendynamik von Nachbarduellen. Mutig nach vorne spielen und Druck auf den Gegner ausüben, wird die Devise lauten, damit dieser nicht zur Entfaltung kommt. Vier Matches, zwölf Punkte, die Brust der Gäste vor dem "Katzensprung" an den Hahnenkamm könnte nicht breiter sein. Dass dort ein hochmotivierter Gegner wartet, der einen jeden Zentimeter des Rasens beackern wird, dürfte jedem in der Winkler-Crew klar sein. Deshalb heißt es, neben den spielerischen Qualitäten auch die kämpferischen voll in die Waagschale zu werfen. Denn der Ligathron will ja verteidigt werden.
"Am Wochenende steht das Derby gegen Königstein an. Wir haben eine schlechte beziehungsweise unglückliche Phase, was uns sicher zum Außenseiter macht in diesem Spiel. Wir wollen den Bock umstossen und unseren Fans wieder unser wahres Gesicht zeigen", erklärt FCE-Übungsleiter Stephan Schmeller.
"Am Sonntag müssen wir zum Derby nach Edelsfeld. Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze und alles was bisher gespielt wurde, musst du da ausblenden. Edelsfeld ist eine sehr unangenehm zu bespielende Mannschaft, besonders zuhause. Wir wollen aber den Lauf, den wir haben, mitnehmen und die Punkte nach Königstein holen. Wir freuen uns auf diese Herausforderung, wohlwissend, dass Edelsfeld - trotz der letzten Ergebnisse - eine richtig gute Mannschaft hat", sagt der Trainer des Spitzenreiters, Roland Winkler.
Am Freitag um 19 Uhr erwartet der Tabellendritte 1. FC Rieden zum nächsten Heimspiel mit dem SV Raigering einen weiteren Top-Gegner. Der Neuntplatzierte im derzeitigen Reglement hat weitaus mehr Qualität in seinen Reihen, als es die derzeitige Platzierung vermuten lässt. Besonders im Totopokal sorgen die Amberger Vorstädter derzeit mächtig für Furore. Nachdem man die Bezirksligisten SF Ursulapoppenricht (14:13 n. E.), und SV Hahnbach (3:2) aus dem Wettbewerb gekegelt hatte, gelang mit einem 2:0-Sieg gegen den TuS Rosenberg der Sprung ins Halbfinale, wo am kommenden Mittwoch mit dem FC Weiden-Ost ein weiterer Bezirksligist seine Visitenkarte im Panduren-Park abgeben wird. In der Liga läuft es für die Schützlinge von Trainer Martin Kratzer noch nicht nach Plan, allerdings musste man die zwei bisherigen knappen Auswärtsniederlagen (2:3 in Königstein, 0:1 in Rosenberg) auch gegen Titelmitfavoriten einstecken. Der 1. FC Rieden ist also gewarnt und wird alles geben, um auf eigenem Terrain die bisher reine Weste beizubehalten. Die vermeidbare 3:4-Niederlage vergangenen Freitag beim Tabellenführer TSV Königstein schmerzte ungemein, zeigte aber auch auf, dass es im Defensiv-verhalten noch gehöriges Verbesserungspotential gibt. FCR-Chefanweiser Bernd Scheibel: "Am Wochenende steht das Heimspiel gegen den SV Raigering, dem nächsten Topgegner an. Für uns gilt es, in diesem Spiel eine Reaktion auf die Niederlage gegen Königstein zu zeigen, weiter mit der gleichen Leidenschaft wie zuletzt zu agieren und zu versuchen, die drei Punkte einzufahren". (Quelle: Vorschau Peter Gattaut, FCR).
"Natürlich können wir mit den letzten drei Punktspielen nicht zufrieden sein. Doch ich glaube an meine Mannschaft. Dass wir nun in Rieden vor einer hohen Hürde stehen, ist jedem klar. Die Favoritenrolle in dieser Partie ist vergeben. Dennoch fahren wir optimistisch ins Vilstal, wollen endlich unsere Qualitäten vollends auf den Platz bringen und dem Gastgeber ein unangenehmer Gegner sein. Wir werden unsere Chancen bekommen und die wollen wir auch nutzen. Wir fahren nach Rieden und wollen gewinnen", so Gästetrainer Martin Kratzer am Telefon zu FuPa.
Ab der ersten Sekunde an voll da, stark gegen den Ball stark gearbeitet und im Umschaltspiel immer wieder gefährliche Situationen kreiert. Der zweite Dreier des FVV in Folge gegen Rosenberg war verdient, einzig die Chancenverwertung gab Grund zur Kritik. Gegen die Gäste aus dem Vilstal will man nun an die tolle Teamleistung anknüpfen und den nächsten vollen Ertrag einfahren. Das 5:1 gegen Haselmühl hat den SVS ins obere Drittel gespült. Beim sich im Aufwind befindenden Bezirksligaabsteiger wartet nun eine große Herausforderung. Vorrangiges Ziel ist es, nicht mit leeren Händen das Spielfeld zu verlassen.
"Ich erwarte ein intensives Spiel, in dem Kleinigkeiten den Unterschied machen können. Mit Schmidmühlen treffen wir auf eine Mannschaft, die mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen reichlich Selbstvertrauen gesammelt hat und an einem guten Tag jede Mannschaft schlagen kann. Aber auch wir haben im letzten Spiel gezeigt, was möglich ist. Diese Leistung gilt es in erster Linie zu bestätigen und dabei noch klarer zu agieren. Gelingt uns das, bin ich guter Dinge für unser Heimspiel", sagt Tobias Graßler, Coach des FVV.
"Freitagabend in Vilseck erwartet uns natürlich ein schweres Auswärtsspiel. Wir werden definitiv eine gute Leistung auf den Platz bringen müssen, um zu punkten. Wir wollen den Gegner hinter uns lassen und das Spiel nicht verlieren", erklärt Gästespielertrainer Alex Greger.
Erneut zu viele individuelle Fehler führten zur hohen 1:5-Niederlage des ASV in Schmidmühlen. Können die nicht endlich abgestellt, oder zumindest minimiert werden, werden es die Schuster-Männer schwer haben, zu Zählbarem zu kommen. Gegen den starken Aufsteiger mit seinem brandgefährlichen Torjäger Kotzbauer gilt es nun in erster Linie, die Defensive zu stabilisieren und vorne auf Nadelstiche zu setzen, um endlich den Knoten platzen zu lassen, auch wenn die Personallage eng ist. Bei den Gästen blickt man auf einen gelungenen Einstand in neuer Umgebung zurück. Drei Siege bei nur einer Einbuße, das kann sich als "Newcomer" sehen lassen. Dass man beim noch punktlosen Schlußlicht nun nachlegen möchte, ist verständlich. Den Gastgeber aber zu unterschätzen, wäre fatal, deshalb lautet die Devise, mit der größtmöglichen Konzentration und hohem Einsatzwillen ans Werk zu gehen.
"Mit Ursensollen kommt dieses Wochenende ein Aufsteiger, der es bis jetzt hervorragend macht. Wir müssen aber auf uns schauen und endlich in die richtige Spur kommen, was aufgrund einiger Verletzten sicherlich nicht leichter wird als die letzten Wochen", sagt ASV-Spielertrainer Dominik Schuster.
"Uns erwartet ein hartes Stück Arbeit gegen eine erfahrene und etablierte Kreisliga-Mannschaft - auch wenn ihre letzten Ergebnisse vielleicht nicht dafür sprechen. Wir wissen, was auf uns zukommt und wollen an die kämpferisch starken Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Trotz einiger personeller Ausfälle werden wir als geschlossene Einheit auftreten und den Kampf mit genau der Moral und dem Teamgeist annehmen, die uns zuletzt ausgezeichnet haben", erklärt Gästespielercoach Thomas Kotzbauer.
Nach dem "Bombenstart" mit zwei Dreiern in Folge, hat die junge Ostler-Elf die harte Realität eingeholt. Dass man der aktuell mit Personalsorgen behafteten Bezirksligaelf unter die Arme greift, ist klar, spielt aber sicherlich auch eine Rolle beim aktuell negativen Trend. Nun steht die Youngster-Truppe vor einer großen Herausforderung, mit den offensivstarken Gästen um ihre "Tormaschine" Basti Bauer gibt sich einer der Topfavoriten die Ehre in der Max-Reger-Stadt. Der FC schlüpft in die Rolle des Außenseiters und wird versuchen, möglichst gut Paroli zu bieten. Überschattet von einer schweren Verletzung eines Spielers konnte der SVF den ersten Heimsieg feiern. Mit drei Treffern innerhalb von sechs Zeigerumdrehungen kurz nach der Pause bereitete man den Gästen aus Oberwildenau letzlich den Garaus. Auf Platz 2 vorgerückt will man in Weiden ein drittes Mal in Folge in der Fremde "Angst und Schrecken" verbreiten, will heißen, sich nach 90 und ein paar mehr Minuten mit drei Punkten im Gepäck wieder verabschieden.
"Der Respekt vor Freudenberg ist groß - wir haben nichts zu verlieren und können ohne Druck in diese Partie gehen. Wir freuen uns auf unser nächstes Heimspiel und wünschen dem SV Freudenberg eine gute Anfahrt", so FC-Coach Tim Schlesinger.
"Beim FC Weiden-Ost II erwartet uns ein schwieriges Auswärtsspiel gegen eine junge und spielerisch starke Mannschaft. Hier gilt es alles dagegen zu setzen, um selbst unser Spiel durchzubringen. Wenn wir das schaffen, bin ich zuversichtlich dass wir das Spiel gewinnen können", erklärt Basti Bauer, Spielertrainer der Gäste aus Freudenberg.