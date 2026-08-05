„Derby-Vorfreude riesig“: TSG Balingen setzt auf Zusammenhalt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Im FuPa-Teamcheck richtet der Oberligist TSG Balingen den Blick entschlossen nach vorne. Nach dem schmerzhaften Abstieg aus der Regionalliga Südwest blickt der 49-jährige Trainer Michael Schilling voller Hoffnung auf die bevorstehenden Aufgaben in der Oberliga Baden-Württemberg. Mit einem gestärkten Wir-Gefühl und dem Rückenwind aus einem erfolgreichen Pokalauftritt bereitet sich der Klub auf den bevorstehenden Ligaauftakt vor.

„Ja, ich habe mich sehr gut eingelebt. Die TSG Balingen ist ein toller Verein und es macht extrem viel Spaß, hier mit der Mannschaft und dem gesamten Umfeld zu arbeiten“, sagt Michael Schilling gegenüber FuPa. Diese positive Energie überträgt sich direkt auf den Trainingsplatz, wo intensiv an den Grundlagen für die neue Spielzeit gefeilt wird.

Der Schnitt nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest war tief, doch bei der TSG Balingen ist der Glaube an eine erfolgreiche Zukunft spürbar zurückgekehrt. Ein wesentlicher Baustein dieser Aufbruchstimmung ist der neue Trainer. Michael Schilling hat sich bei der TSG Balingen in der Oberliga Baden-Württemberg schnell eingelebt und sprüht vor Tatendrang.

Schuften für die Form und der Blick auf Villingen

Die Sommervorbereitung verlangte der Mannschaft einiges ab, hinterließ bei den Verantwortlichen aber ein durchweg gutes Gefühl. Die Formkurve zeigte in den vergangen Wochen nach oben, auch wenn die Feinabstimmung ein fortlaufender Prozess bleibt. Michael Schilling bilanziert den Verlauf der Testspielphase sehr optimistisch: „Wir sind mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Die Mannschaft hat intensiv gearbeitet und sich in den vergangenen Wochen kontinuierlich weiterentwickelt. Wir hatten gute und erfolgreiche Testspiele, auf denen wir nun aufbauen wollen. Gleichzeitig gibt es natürlich immer noch Dinge, die wir weiter verbessern möchten. Jetzt freuen wir uns aber vor allem auf den Saisonauftakt gegen Villingen.“

Arbeitssieg im WFV-Pokal beim SSV Ehingen Süd

Einen echten Härtetest unter Wettkampfbedingungen absolvierte das Team zuletzt in der 3. Runde des WFV-Pokals. Beim Landesligisten SSV Ehingen Süd setzte sich der Favorit letztlich mit 3:1 durch, musste dafür aber eine reife Leistung abrufen. Michael Schilling ordnete die Leistung sachlich, aber stolz ein: „Es war insgesamt ein gutes Spiel von uns. In der ersten Halbzeit haben wir die Partie klar dominiert, allerdings unsere Chancen nicht konsequent genutzt. Nach der Pause mussten wir auch einmal leiden, haben die Situation aber gut angenommen und am Ende verdient mit 3:1 gewonnen.“ Dieser Erfolg unterstreicht, dass die Mannschaft bereit ist, auch in engen Phasen dagegenzuhalten.

Integration der Neuzugänge und Veränderungen im Kader

Auf dem Transfermarkt haben die Verantwortlichen gezielt angesetzt, um frisches Blut in den Kader zu bringen. Die ersten Eindrücke der neuen Akteure sind durchweg positiv. „Alle Neuzugänge machen ihre Sache bisher sehr gut. Sie sind lernwillig, bringen sich voll ein und identifizieren sich bereits mit der Mannschaft. Wir sind mit allen Neuzugängen sehr zufrieden“, sparte Michael Schilling nicht mit Lob für die Verstärkungen.

Große Kaderveränderungen stehen derzeit wohl nicht mehr auf der Agenda, auch wenn Bewegung im Markt nie ganz ausgeschlossen werden kann. „Im Fußball muss man immer die Augen und Ohren offen halten. Aktuell gibt es allerdings nichts zu verkünden“, gibt der Trainer zu Protokoll. Auf der Abgangsseite ist der heutige Wechsel von Šimun Birkić zum SSV Ulm verbucht, weitere personelle Verluste drohen momentan nicht: „Šimun Birkić ist bekanntlich zum SSV Ulm gewechselt. Weitere Abgänge zeichnen sich derzeit nicht ab.“

Mannschaftliche Geschlossenheit als Fundament

Nach den Rückschlägen der abgelaufenen Saison gilt es nun, eine neue Siegermentalität zu etablieren. Dabei vertraut der Coach vor allem auf den Charakter der Truppe. Die Balinger wollen über das Kollektiv kommen und sich in jedem Spiel bis an die Schmerzgrenze belasten.

Auf die Frage nach den größten Stärken der Balinger antwortet Michael Schilling klar: „Unsere größte Stärke ist der Zusammenhalt. Die Mannschaft ist sehr geschlossen, arbeitet füreinander und hält auch in schwierigen Phasen zusammen.“ Dieses Fundament soll die Basis für eine erfolgreiche Saison bilden.

Kollektive Entwicklung und attraktiver Fußball als Saisonziel

Ein starrer Tabellenplatz wird als Ziel keineswegs vorgegeben. Vielmehr steht die Entwicklung des einzelnen Spielers und des gesamten Gefüges im Mittelpunkt der Philosophie. Die Zuschauer dürfen sich auf leidenschaftliche Auftritte einstellen. Michael Schilling umschreibt das Saisonziel differenziert: „Wir wollen jeden einzelnen Spieler weiterentwickeln und dadurch das Kollektiv stärken. Unser Anspruch ist es, in jedem Spiel alles auf dem Platz zu lassen und unseren Fans attraktiven und leidenschaftlichen Fußball zu bieten.“

Der Blick auf die Konkurrenz in der Oberliga

Die Oberliga Baden-Württemberg präsentiert sich in dieser Spielzeit ausgeglichen. Michael Schilling rechnet mit starker Konkurrenz und sieht mehrere Vereine in der Favoritenrolle. Zur Konstellation an der Spitze äußerte er sich zurückhaltend: „Zu Beginn einer Saison ist es für viele Mannschaften noch schwer einzuschätzen, wo sie wirklich stehen. Für mich gehören der FV Ravensburg, der SSV Reutlingen und der Bahlinger SC zum Kreis der Favoriten.“

Fr., 07.08.2026, 19:00 Uhr TSG Balingen TSG Balingen FC 08 Villingen FC 08 Villingen 19:00 PUSH

Derby-Fieber vor dem Auftakt gegen den FC 08 Villingen

Am Freitag steigt nun endlich das mit Spannung erwartete Auftaktspiel gegen den FC 08 Villingen. Die Anspannung und die Vorfreude vor dem Nachbarschaftsduell sind auf dem Höchststand. Der Balinger Trainer blickt der schweren Aufgabe mit großem Selbstbewusstsein entgegen: „Die Vorfreude auf das Derby ist riesig. Wir haben einen klaren Plan und wissen, was auf uns zukommt. Villingen verfügt über eine gute Mannschaft und am Ende werden Kleinigkeiten den Ausschlag geben. Wir werden alles investieren, um mit einem Heimsieg und den ersten drei Punkten in die neue Oberligasaison zu starten.“