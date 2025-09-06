Derby-Vorbericht 2.Spieltag Kreisliga C TuS Altenrath gegen SV Lohmar2

TuS Altenrath: Start mit Höhen und Tiefen Der TuS Altenrath hat die Saison mit einem 1:3-Auswärtssieg gegen Wahlscheid 3 gut begonnen, aber die Vorbereitung war alles andere als optimal. In den letzten fünf Testspielen konnten sie nur zwei Siege (1:3 gegen Wahlscheid und 8:0 gegen den FC Flying) verbuchen und mussten sich dreimal geschlagen geben (2:4 gegen SV Refrath, 1:3 gegen SV Lohmar und 2:3 gegen Marienfeld). Trotzdem war der Sieg am ersten Spieltag für die Mannschaft von Trainer Daniel Fuchs ein wichtiger Schritt, um Selbstvertrauen zu tanken.

Am kommenden Sonntag, den 07.09.2025, steht ein packendes Derby in der Kreisliga C auf dem Programm, wenn der TuS Altenrath den SV Lohmar 2 empfängt. Anpfiff ist um 15:15 Uhr auf dem Sportplatz in Altenrath.

SV Lohmar 2: Überraschungsteam trotz fehlender Vorbereitung Der SV Lohmar 2 ist eine echte Wundertüte in dieser Saison. Ohne jegliche Vorbereitungsspiele ging das Team direkt ins erste Pflichtspiel und überraschte mit einem 6:3-Sieg gegen Hurst-Rosbach 3. Trainer Rudi Thomas und Co-Trainer Alessandro Esposito konnten die Mannschaft trotz der fehlenden Testspiele so gut einstellen, dass sie in der ersten Partie offensiv und kämpferisch überzeugen konnten.

Besonders hervorzuheben ist der 10er von Altenrath, der in der ersten Partie mit einer starken Leistung glänzte und als Zentralfigur für den Erfolg des Teams entscheidend sein könnte. Doch es gibt auch Schwächen in der Mannschaft – vor allem in der Außenverteidigung, die in der Vorbereitung als potenzielle Schwachstelle ausgemacht wurde. Gegen das unberechenbare Team von Lohmar wird es darauf ankommen, diese Lücken zu schließen.

Besonders hervorzuheben ist, dass der SV Lohmar 2 kein einzelner Spieler herausragt, sondern das Team als Kollektiv gut funktioniert. Das macht Lohmar zu einem unberechenbaren Gegner, der mit viel Teamgeist und Motivation in das Derby geht.

Die Schlüsselduelle im Derby:

TuS Altenrath wird auf ihren 10er setzen, der als Spielmacher das Spiel lenken soll. Seine Pässe und Abschlussstärke werden entscheidend sein, um das Spiel zu dominieren.

SV Lohmar 2 hingegen wird mit ihrer Mannschaftsdynamik versuchen, die Schwächen in der Altenrather Außenverteidigung auszunutzen. Es bleibt abzuwarten, ob der Teamgeist von Lohmar gegen die erfahrene Truppe von Altenrath bestehen kann.



Stimmen vor dem Spiel:

Daniel Fuchs (Trainer TuS Altenrath):

„Wir wissen, dass wir noch nicht in unserer besten Form sind, aber der Sieg gegen Wahlscheid war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Im Derby wollen wir unseren Heimvorteil nutzen und die ersten drei Heimpunkte holen.“ (KI-Erstellung)

Rudi Thomas (Trainer SV Lohmar 2):

„Es war ein toller Start in die Saison, auch wenn wir uns noch finden müssen. Aber wir sind bereit, im Derby zu zeigen, dass wir taktisch diszipliniert und als Team stark sein können.“

Alessandro Esposito (Co-Trainer SV Lohmar 2):

„Wir freuen uns auf ein intensives Spiel und wollen mit Leidenschaft auftreten – unser Ziel ist es, als Team geschlossen aufzutreten und die Punkte nach Lohmar zu holen. Auch wenn ich diesmal leider fehlen werde, drücke ich den Jungs fest die Daumen und hoffe auf drei Punkte.“

Fazit: Ein spannendes Derby erwartet uns!

Das Derby zwischen dem TuS Altenrath und dem SV Lohmar 2 wird ein spannendes und hochmotiviertes Duell. Altenrath geht aufgrund ihrer Erfahrung und Heimvorteil als Favorit in die Partie, doch die Unberechenbarkeit des SV Lohmar 2, das mit viel Teamgeist und Selbstvertrauen antritt, macht die Partie völlig offen.

Der Anpfiff ist um 15:15 Uhr – es wird erwartet, dass dieses Derby nicht nur mit viel Leidenschaft, sondern auch mit einigen Überraschungen aufwarten wird.