 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Derby vor großer Kulisse ohne Sieger, Ammendorf und Fortuna deutlich

Verbandsliga +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes im Oberhaus von Sachsen-Anhalt

von Kevin Gehring · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ulf Schubert

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Verbandsliga
Haldensleben
Ammendorf
Sangerhausen
Fortuna MD

Die ersten drei Partien des 20. Spieltags sind absolviert. Während das Börde-Derby am Freitagabend keinen Sieger fand, konnten der SV Fortuna Magdeburg und der BSV Halle-Ammendorf in der Ferne jeweils deutliche Erfolg einfahren. Fünf weitere Partien gehen am Sonnabend über die Bühne.

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Gestern, 19:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
0
0
Abpfiff

In der Hinrunde hatten die Zuschauer beim Börde-Derby zwischen dem FSV Barleben und dem Haldensleber SC (3:3) einen interessanten Schlagabtausch gesehen. Am Freitagabend verlief das Rückspiel weniger offensiv. Vor einer großen Kulisse von 505 Zuschauern - noch lange nach dem Anpfiff standen Schlangen am Einlass - trennen sich der HSC und der FSV mit einem torlosen Remis.

Gestern, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
0
5
Abpfiff

Drei Spiele, keine Punkte: Dem SV Fortuna Magdeburg war der Start ins neue Jahr missglückt. Umso größer war das Statement am Freitagabend: Mit dem 5:0-Erfolg beim SC Bernburg landeten die Fortunen einen deutlichen Sieg. Maximilian Gerwien, Doppelpacker Malte Domitz, Luk Ehrenberg und Fabian Karow erzielten dabei die Treffer für die effizienten Magdeburger. Dagegen blieb der SCB vor dem gegnerischen Tor glücklos. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung haben die Partie im exklusiven Livestream übertragen. Die vollen 90 Minuten mit allen Treffern und Highlights gibt es nun im Re-Live.

>> Zum Re-Live auf volksstimme.de: (hier klicken)

>> Zum Re-Live auf mz.de: (hier klicken)

Gestern, 19:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
0
6
Abpfiff

Die vorangegangenen drei Aufeinandertreffen im Friesenstadion waren allesamt mit 1:1-Unentschieden geendet. Am Freitagabend allerdings fand das Duell zwischen dem VfB Sangerhausen und dem BSV Halle-Ammendorf einen Sieger - und einen sehr deutlichen noch dazu. Mit dem 6:0-Erfolg überboten die Ammendorfer ihr 5:0 aus dem Hinspiel noch. Wegbereiter dessen war Laurenz Hoffmann mit einem lupenreinen Hattrick binnen acht Minuten. Doppelpacker Dominic Winkler und Steven Niesel erzielten die weiteren Treffer zum höchsten Saisonsieg.

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Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
14:00

Mit dem 2:1-Erfolg in Magdeburg ist dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen am vergangenen Wochenende der befreiende erste Sieg im neuen Jahr gelungen. Dagegen steht der SV Eintracht Emseloh nach vier Partien in 2026 bisher bei je zwei Remis und zwei Niederlagen. Und noch etwas spricht für die Hausherren: Alle bisherigen drei Verbandsliga-Begegnungen konnte BiWo für sich entscheiden.

Heute, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
14:00live

Nach dem 3:1-Auswärtssieg in Emseloh bekommt es der SSC Weißenfels gleich mit dem nächsten Aufsteiger zu tun. Dieses Mal gibt der SSV Havelwinkel Warnau - zum ersten Mal in der Vereinshistorie - seine Visitenkarte beim Tabellenführer im Burgenlandkreis ab. 210 Kilometer zwischen beiden Sportplätzen bedeuten eine der größten Distanzen in der Verbandsliga-Geschichte in Sachsen-Anhalt.

Heute, 14:30 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
14:30

Fünf Zähler hat der SV Westerhausen im neuen Jahr bereits gesammelt, die Abstiegsränge hat er damit vorerst verlassen. Und auch im vierten Pflichtspiel unter Trainer Garrit Golombek will die Wolfsberg-Elf unbesiegt bleiben: Am Sonnabend macht sich der VfB Merseburg auf den Weg in den Harz. Bis dato konnten die Merseburger alle drei Verbandsliga-Partien gegen Westerhausen gewinnen.

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
15:00live

Mit Niederlagen gegen den FSV Barleben (1:2) und den Haldensleber SC (0:2) musste der SV Dessau 05 im Rennen um die vorderen Plätze zuletzt zwei Rückschläge hinnehmen. Am Sonnabend wollen die Nullfünfer zurück in die Erfolgsspur. Die Heimstätte des SV Blau-Weiß Dölau lag den Muldestädtern in der jüngeren Vergangenheit allerdings nicht: Im März 2017 konnte Dessau 05 das letzte Mal die vollen drei Zähler aus Dölau mitnehmen.

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
15:00

Die einen haben jüngst den zweiten Tabellenplatz erobert, die anderen kommen im Tabellenkeller nicht von der Stelle: Als klarer Favorit empfängt der SV Blau-Weiß Zorbau am Samstag das Schlusslicht SG Rot-Weiß Thalheim. Nach dem Hinspiel allerdings dürften die Zorbauer gewarnt sein: Damals landeten die Blau-Weißen nach Rückstand erst in der Nachspielzeit einen 2:1-Erfolg.