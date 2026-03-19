Derby vor großer Kulisse ohne Sieg, Ammendorf und Fortuna deutlich

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Findet das Börde-Derby dieses Mal einen Sieger? Kann der SV Fortuna Magdeburg im vierten Anlauf im neuen Jahr endlich punkten? Sorgt der SSV Havelwinkel Warnau bei einer der weitesten Reisen in der Verbandsliga-Geschichte für eine dicke Überraschung? Diese Fragen stellen sich am 20. Spieltag.

In der Hinrunde hatten die Zuschauer beim Börde-Derby zwischen dem FSV Barleben und dem Haldensleber SC (3:3) einen interessanten Schlagabtausch gesehen. Am Freitagabend kommt es zum Rückspiel. Kann der HSC seinen dritten Sieg in Folge einfahren oder gelingt dem FSV der zweite Dreier in der Ferne?

Drei Spiele, keine Punkte: Dem SV Fortuna Magdeburg ist der Start ins neue Jahr missglückt. Nach drei Niederlagen mussten die Magdeburger an der Tabellenspitze zum SSC Weißenfels abreißen lassen und hoffen auf die Trendwende. Dagegen konnten sich die Bernburger mit bereits zwei Siegen etwas mehr Luft nach unten verschaffen. Das direkte Duell am Freitag wird im exklusiven Livestream auf volksstimme.de und mz.de übertragen.

Wenn sich der VfB Sangerhausen und der BSV Halle-Ammendorf in den vergangenen Jahren im Friesenstadion gegenüberstanden, war eines immer gleich: das Ergebnis. Die letzten drei Duelle in Sangerhausen endeten allesamt mit 1:1-Unentschieden. Setzt sich diese kuriose Serie am Freitagabend fort?

Mit dem 2:1-Erfolg in Magdeburg ist dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen am vergangenen Wochenende der befreiende erste Sieg im neuen Jahr gelungen. Dagegen steht der SV Eintracht Emseloh nach vier Partien in 2026 bisher bei je zwei Remis und zwei Niederlagen. Und noch etwas spricht für die Hausherren: Alle bisherigen drei Verbandsliga-Begegnungen konnte BiWo für sich entscheiden.

Heute, 14:00 Uhr SSC Weißenfels SSC Weißenfels SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau 14:00 live PUSH

Nach dem 3:1-Auswärtssieg in Emseloh bekommt es der SSC Weißenfels gleich mit dem nächsten Aufsteiger zu tun. Dieses Mal gibt der SSV Havelwinkel Warnau - zum ersten Mal in der Vereinshistorie - seine Visitenkarte beim Tabellenführer im Burgenlandkreis ab. 210 Kilometer zwischen beiden Sportplätzen bedeuten eine der größten Distanzen in der Verbandsliga-Geschichte in Sachsen-Anhalt.

Heute, 14:30 Uhr SV 1890 Westerhausen Westerhausen VfB Merseburg VfB Merseburg 14:30 PUSH

Fünf Zähler hat der SV Westerhausen im neuen Jahr bereits gesammelt, die Abstiegsränge hat er damit vorerst verlassen. Und auch im vierten Pflichtspiel unter Trainer Garrit Golombek will die Wolfsberg-Elf unbesiegt bleiben: Am Sonnabend macht sich der VfB Merseburg auf den Weg in den Harz. Bis dato konnten die Merseburger alle drei Verbandsliga-Partien gegen Westerhausen gewinnen.

Mit Niederlagen gegen den FSV Barleben (1:2) und den Haldensleber SC (0:2) musste der SV Dessau 05 im Rennen um die vorderen Plätze zuletzt zwei Rückschläge hinnehmen. Am Sonnabend wollen die Nullfünfer zurück in die Erfolgsspur. Die Heimstätte des SV Blau-Weiß Dölau lag den Muldestädtern in der jüngeren Vergangenheit allerdings nicht: Im März 2017 konnte Dessau 05 das letzte Mal die vollen drei Zähler aus Dölau mitnehmen.