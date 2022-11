Der FC Zuzenhausen ist nach dem Derby gegen Eppingen spielfrei. – Foto: Lörz

Derby vor der Winterpause Verbandsliga +++ FC Zuzenhausen empfängt den VfB Eppingen +++ VfR Mannheim mit zweitem Topspiel binnen sieben Tagen +++ Abstiegskampf in Friedrichstal

Wir werfen einen Blick auf die Partien des 17. Spieltags.

Sa., 26.11.2022, 14:00 Uhr SV Langensteinbach Langensteinb TS Mosbach TS Mosbach 14:00 PUSH

Vier Spiele wartet TS Mosbach inzwischen schon auf einen Punktgewinn. Tordifferenz in diesem Zeitraum: 2:28. Erst am vergangenen Wochenende kassierte TS ganze Elf Tore gegen den Tabellenführer FC Zuzenhausen. Im Hinspiel allerdings siegte TS deutlich mit 3:0.

Der VfR Mannheim bestreitet sein zweites Topspiel binnen sieben Tagen. Diesmal ist die junge Kocher-Elf des FC Astoria Walldorf II zu Gast im Rhein-Neckar-Stadion. Das Hinspiel gewann der VfR nach einer starken Aufholjagd noch in der Nachspielzeit mit 3:2. Nach wie vor sind die Mannheimer ungeschlagen und wollen keine weiteren Punkte liegen lassen.

Sa., 26.11.2022, 14:00 Uhr VfB Bretten Bretten SV Spielberg SV Spielberg 14:00 PUSH

Immerhin einen Punkt nahm der SV Spielberg aus Mannheim mit nach Hause. In der Nachspielzeit kassierte man den bitteren Ausgleich in Überzahl. Gegen den VfB Bretten soll nun wieder dreifach gepunktet werden. Im Hinspiel zog Bretten den Kürzeren und verlor mit 1:3.

So., 27.11.2022, 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim SV Waldhof II FC Olympia Kirrlach FC Kirrlach 14:00 PUSH

Die einzige Partie am Sonntagnachmittag bestreiten der SV Waldhof Mannheim II und der FC Olympia Kirrlach. Der Waldhof ist inzwischen seit neun Spielen ungeschlagen und konnte schon die ein oder andere Mannschaft mächtig ärgern. Kirrlach dagegen wartet weiterhin seit 13 Partien auf einen Sieg. Den Einzigen bisher in dieser Saison, holte man am ersten Spieltag gegen den SV Waldhof Mannheim II.

Auch in der zweiten Partie des neuen Friedrichstaler Trainers blieb Germania ohne Punktgewinn. Somit warten die Schwarz-Weißen seit drei Spielen auf wichtige Zähler im Abstiegskampf. Das Duell mit dem VfR Gommersdorf ist eines zwischen zwei Tabellennachbarn. Sollte die Odenwälder die Partie für sich entscheiden, zögen sie an Friedrichstal vorbei.

Ein deutliches 2:7 stand am Ende zwischen der TSG Weinheim und dem 1. FC Mühlhausen. Am Sonntag empfangen die Zwei-Burgen-Städter den FV Fortuna Heddesheim. In diesem Duell gewann Heddesheim zuletzt vier Mal in Serie und in den letzten acht Ligaduellen gab es kein Remis.

Der 1. FC Bruchsal hat sich stabilisiert. Mit drei aufeinanderfolgenden Siege hat sich die Bruchsaler Mannschaft im Tabellenmittelfeld festgebissen. Am Samstagnachmittag geht es gegen den Dritten aus Mühlhausen. Diese haben weiterhin alle Möglichkeiten und sind lediglich vier Zähler hinter den ersten beiden platziert.

Sa., 26.11.2022, 14:00 Uhr FC Zuzenhausen Zuzenhausen VfB Eppingen VfB Eppingen 14:00 PUSH