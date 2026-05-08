Derby unter Spannung: Fürstenried will gegen Solln in die Erfolgsspur

Am Sonntag steigt das Derby in Solln – Foto: Julian Holzner

Wenn der FC Fürstenried am Sonntag auf die Anlage des TSV Seon reist, ist die Ausgangslage klar: Es ist Derbyzeit. Und unabhängig von Tabellenplätzen oder Formkurven gelten dabei bekanntlich eigene Gesetze.

Trotz aller sportlichen Rivalität steht für beide Vereine vor allem der gegenseitige Respekt im Vordergrund. „Grundsätzlich haben wir eine gute Stimmung untereinander und schätzen uns gegenseitig. Das ist wichtig und auch sehr wertvoll“, betont Fürstenrieds Trainer Tufan Lacin im Vorfeld der Begegnung.

Derbycharakter lässt Tabellenstände in den Hintergrund rücken

Sportlich steht allerdings einiges auf dem Spiel. Während Fürstenried weiterhin den dritten Tabellenplatz ins Visier nimmt, kämpft der TSV Solln noch um wichtige Punkte im Tabellenkeller. Entsprechend intensiv erwartet Lacin die Partie.

„Für Solln geht es um enorm viel. Sie kämpfen um den Klassenerhalt beziehungsweise um die Relegation und werden alles in die Waagschale werfen“, erklärt der Coach. Gleichzeitig macht er deutlich, dass Derbys ohnehin nur selten nach Tabellenkonstellationen entschieden werden: „Da gibt es kein 80:20 oder einen klaren Favoriten. In einem Derby ist es immer 50:50.“

Fürstenried setzt auf spielerische Qualität

Nach der Niederlage aus der Vorwoche richtet Fürstenried den Fokus nun komplett auf das anstehende Duell. „Wir haben das Spiel vom vergangenen Sonntag abgeschüttelt und konzentrieren uns jetzt voll auf das Derby“, so Lacin.

Dabei möchte seine Mannschaft vor allem die eigenen spielerischen Qualitäten auf den Platz bringen. „Wir wollen unsere Spielstärke zeigen und viele Situationen kreieren, in denen wir die Kontrolle haben.“ Gleichzeitig weiß man jedoch um die Qualitäten des Gegners, insbesondere im Umschaltspiel.

„Solln hat definitiv spielerische Klasse und ist sehr konterstark. Deshalb müssen wir darauf vorbereitet sein und dürfen uns keine einfachen Ballverluste erlauben.“

Intensives Spiel erwartet

Die Voraussetzungen für ein emotionales Kreisligaspiel könnten kaum besser sein. Bei hoffentlich sonnigem Wetter wird eine gute Kulisse erwartet – und damit auch die typische Derbyatmosphäre.

„Uns erwartet ein kämpferisches und intensives Spiel. Genau solche Spiele machen aber auch Spaß“, sagt Lacin, der bereits im Hinspiel ein faires und leidenschaftliches Derby erlebt hatte. Auch diesmal rechnet er trotz aller Intensität mit einem respektvollen Umgang beider Mannschaften.

Drei Endspiele im Saisonfinale um den dritten Platz

Für den FC Fürstenried geht es in den verbleibenden Wochen darum, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Das große Ziel bleibt der Sprung auf Rang drei.

„Wir wollen unbedingt die drei Punkte holen, um vielleicht tatsächlich noch auf den dritten Platz zu springen“, stellt Lacin klar. Gleichzeitig merkt man innerhalb der Mannschaft jedoch auch die Belastung einer langen Saison.

„Die Runde hat unglaublich viel Energie gekostet und man merkt langsam, dass die Sommerpause näherkommt. Trotzdem versuchen wir, noch einmal alles reinzuwerfen – gerade in so einem Derby.“

Am Ende hofft man in Fürstenried auf ein intensives, leidenschaftliches und vor allem erfolgreiches Derbywochenende. „Wir freuen uns extrem auf das Spiel und hoffen natürlich, dass wir am Ende die drei Punkte mitnehmen können.“