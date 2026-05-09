Derby unter maximalem Druck am Kreisel – Baunatal will antworten

Vier Spieltage vor Schluss spitzt sich die Lage in der Hessenliga weiter zu. Aus nordhessischer Sicht steht diesmal vor allem das Derby zwischen dem CSC 03 Kassel und dem SV Weidenhausen im Fokus – ein Spiel, in dem es für beide Seiten um sehr viel geht, wenn auch mit unterschiedlicher Ausgangslage. Parallel will KSV Baunatal beim Hanauer SC 1960 den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen.
Derby mit Abgrund
Für die Rothosen ist die Ausgangslage vor dem Derby klar umrissen. Der CSC steht aktuell auf dem Abstiegs-Relegationsplatz und weiß, wie wichtig ein Sieg mit Blick auf das anspruchsvolle Restprogramm gegen Hummetroth, Stadtallendorf und Eintracht Frankfurt wäre, um den Klassenerhalt möglichst schon vorher abzusichern.
Auch bei den Adlern ist die Lage glasklar – nur noch schärfer: Der Abstieg wäre rechnerisch besiegelt, wenn das Derby in Kassel verloren geht. Gleichzeitig reist der SVW mit neuem Selbstvertrauen an: Aus den letzten drei Spielen holte Weidenhausen zwei Siege und erzielte dabei zehn Tore. Für Weidenhausen wird es darum gehen, den schnörkellosen, direkten Fußball durchzubringen, der zuletzt Erfolg beschert hat.
Das Hinspiel gewann der CSC 4:2, nun folgt die kürzeste Auswärtsfahrt der Saison für Weidenhausen – und eines jener Derbys, die sportlich fast mehr wiegen als manche reguläre Tabellenkonstellation. Ein Heimsieg wäre für Kassel ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Für Weidenhausen ist es wohl die letzte realistische Gelegenheit, die eigene Hoffnung überhaupt noch am Leben zu halten.
Wieder in die Spur finden
Baunatal reist mit einer anderen Perspektive nach Hanau, aber ebenfalls nicht ohne sportischen Druck. Nach dem 1:3 gegen Gießen will der KSV zurück in die Spur und den ordentlichen Platz im oberen Drittel untermauern. Hanau steht mit 39 Punkten auf Rang elf, Baunatal mit 48 Punkten auf Rang sieben – die Rollen sind also nicht glasklar verteilt, aber der KSV reist als besser platzierte Mannschaft an.
Aus nordhessischer Sicht wird spannend sein, wie Baunatal auf den Rückschlag gegen Gießen reagiert. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die Baunis offensiv jederzeit in der Lage sind, Spiele an sich zu ziehen – zugleich waren die Leistungen zuletzt nicht immer stabil genug, um konstant ganz oben dranzubleiben. Gegen Hanau braucht es nun wieder genau die Zielstrebigkeit, die beim 6:2 in Friedberg und beim 1:0 gegen Darmstadt zu sehen war. Die Ausgangslage ist komfortabler als bei CSC und Weidenhausen, doch ein weiterer Punktverlust würde die Saison im oberen Mittelfeld endgültig einbetonieren.