Derby unter maximalem Druck am Kreisel – Baunatal will antworten

– Foto: Marco Biering

Vier Spieltage vor Schluss spitzt sich die Lage in der Hessenliga weiter zu. Aus nordhessischer Sicht steht diesmal vor allem das Derby zwischen dem CSC 03 Kassel und dem SV Weidenhausen im Fokus – ein Spiel, in dem es für beide Seiten um sehr viel geht, wenn auch mit unterschiedlicher Ausgangslage. Parallel will KSV Baunatal beim Hanauer SC 1960 den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen.

Derby mit Abgrund

Morgen, 15:00 Uhr CSC 03 Kassel CSC 03 Kassel SV Weidenhausen SV Weidenhausen 15:00 PUSH

Für die Rothosen ist die Ausgangslage vor dem Derby klar umrissen. Der CSC steht aktuell auf dem Abstiegs-Relegationsplatz und weiß, wie wichtig ein Sieg mit Blick auf das anspruchsvolle Restprogramm gegen Hummetroth, Stadtallendorf und Eintracht Frankfurt wäre, um den Klassenerhalt möglichst schon vorher abzusichern. Auch bei den Adlern ist die Lage glasklar – nur noch schärfer: Der Abstieg wäre rechnerisch besiegelt, wenn das Derby in Kassel verloren geht. Gleichzeitig reist der SVW mit neuem Selbstvertrauen an: Aus den letzten drei Spielen holte Weidenhausen zwei Siege und erzielte dabei zehn Tore. Für Weidenhausen wird es darum gehen, den schnörkellosen, direkten Fußball durchzubringen, der zuletzt Erfolg beschert hat.

Das Hinspiel gewann der CSC 4:2, nun folgt die kürzeste Auswärtsfahrt der Saison für Weidenhausen – und eines jener Derbys, die sportlich fast mehr wiegen als manche reguläre Tabellenkonstellation. Ein Heimsieg wäre für Kassel ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Für Weidenhausen ist es wohl die letzte realistische Gelegenheit, die eigene Hoffnung überhaupt noch am Leben zu halten.

Wieder in die Spur finden

Morgen, 15:00 Uhr Hanauer SC 1960 Hanauer SC KSV Baunatal KSV Baunatal 15:00 live PUSH