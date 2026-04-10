Derby unter Hochspannung: Meppen II will sich in Spelle absetzen

– Foto: Manni Hermes

Wenn am Freitagabend das Flutlicht angeht, steht im Emsland mehr als nur ein weiteres Punktspiel auf dem Programm. Das Derby zwischen dem SC Spelle-Venhaus und der SV Meppen II am 25. Spieltag verspricht Intensität – sportlich wie emotional.

Während Spelle zuletzt beim 2:2 in Wetschen Punkte liegen ließ, will Meppen II die starke Phase der vergangenen Wochen nun „veredeln“, wie es aus dem Umfeld heißt. Ein Derbysieg würde nicht nur Prestige bringen, sondern auch eine kleine Lücke im Tableau reißen. Vier Punkte Vorsprung wären ein klares Signal im Kampf um die oberen Plätze.

Die Gäste aus Meppen reisen mit Rückenwind an. Nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen Lupo Martini Wolfsburg haben sie ihre Position in der Spitzengruppe gefestigt und rangieren mit 39 Punkten auf Rang vier. Der Gegner aus Spelle folgt unmittelbar dahinter: Mit 38 Zählern ist die Ausgangslage eindeutig – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.

Zusätzliche Brisanz erhält die Partie durch persönliche Geschichten. Für einige Akteure auf Meppener Seite könnte es das letzte Derby „in Blau und Weiß“ werden – ein Umstand, der die ohnehin hohe Motivation weiter befeuert.

Personelle Fragezeichen, aber klare Zielsetzung

Trotz der positiven Formkurve reist Meppen II nicht sorgenfrei an. Trainer Carsten Stammermann muss auf mehrere angeschlagene Spieler blicken, einige Einsätze entscheiden sich kurzfristig. „Wir haben einige Ausfälle, unter anderem durch Verletzungen. Bei manchen Spielern müssen wir noch abwarten“, erklärte er im Gespräch mit dem Kanal „Bolzplatztraining“.

An der grundsätzlichen Marschroute ändert das jedoch wenig. „Trotzdem bin ich überzeugt, dass wir genug Qualität haben, um ein gutes Spiel zu zeigen“, betont Stammermann – und formuliert damit den Anspruch, auch unter erschwerten Bedingungen konkurrenzfähig zu bleiben.

Die Voraussetzungen für ein intensives Derby sind damit geschaffen: Zwei Teams auf Augenhöhe, minimale tabellarische Abstände und die Aussicht auf eine richtungsweisende Entscheidung im oberen Drittel der Liga.