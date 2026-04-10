Derby unter Flutlicht: Meppen II fordert Spelle-Venhaus

– Foto: Manni Hermes

Am 25. Spieltag der Oberliga Niedersachsen kommt es zum regionalen Duell zwischen dem SC Spelle-Venhaus und dem SV Meppen II. Beide Mannschaften bewegen sich im oberen Tabellendrittel und wollen den Anschluss an die Spitzengruppe wahren.

Die Gäste aus dem Emsland gehen mit Rückenwind in die Partie. Zuletzt gelang ein knapper 1:0-Heimsieg gegen Lupo Martini Wolfsburg, womit die Mannschaft ihre Serie fortsetzte. Insgesamt präsentiert sich Meppen II defensiv stabil und effizient im Abschluss.

Die Ausgangslage verspricht ein Duell auf Augenhöhe: Der SV Meppen II reist als Tabellenvierter mit 39 Punkten an, dicht gefolgt vom SC Spelle-Venhaus, der mit 38 Punkten Rang fünf belegt. Beide Teams befinden sich in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen und können mit einem Sieg ihre Position weiter festigen.

Trainer Carsten Stammermann ordnet die Bedeutung der Partie ein: „Derby steht an, das ist immer etwas Besonderes. Ich erwarte einen topmotivierten Gegner und wir freuen uns auf ein tolles Flutlichtspiel.“ Zudem habe die Mannschaft die Osterpause genutzt, um zu regenerieren.

Der SC Spelle-Venhaus kam zuletzt zu einem 2:2 beim TSV Wetschen und zeigte dabei offensive Qualitäten, ließ jedoch auch defensive Schwächen erkennen. Vor heimischem Publikum wird die Mannschaft bemüht sein, kompakter aufzutreten und die direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten.

Rückblick auf das Hinspiel

Das erste Aufeinandertreffen entschied der SV Meppen II mit 3:1 für sich. Nach einem Rückstand drehten Kassens, Hagemann und Klaß die Partie zugunsten der Gastgeber. Dieses Ergebnis dürfte zusätzliche Motivation für die Hausherren sein, im Rückspiel eine Reaktion zu zeigen.

Das Derby besitzt über die regionale Brisanz hinaus auch sportliche Relevanz. Ein Sieg könnte für beide Mannschaften den Anschluss an die Top Drei sichern, während eine Niederlage im engen Verfolgerfeld schnell zu einem Rückschlag werden kann.

Die Voraussetzungen sprechen für eine intensive Begegnung zweier formstarker Teams, bei der Nuancen den Ausschlag geben dürften.