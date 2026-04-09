Derby unter Flutlicht: Markranstädt fordert Tapfer Leipzig

Wenn am Freitagabend um 19:30 Uhr das Flutlicht angeht, empfängt der SSV Markranstädt den SV Tapfer 06 Leipzig. Doch hinter der vermeintlich romantischen Kulisse verbirgt sich für die Gastgeber eine sportliche Herausforderung, die sowohl taktisches Geschick als auch mentale Widerstandsfähigkeit erfordert.

Trainer Olaf Brosius hat die darauf folgende spielfreie Zeit genutzt, um die Sinne zu schärfen. „Wir haben die spielfreie Zeit für hoffentlich zielführende Trainingsarbeit genutzt“, erklärt der Übungsleiter mit Blick auf die Vorbereitung. Die Intensität im Training soll das Fundament für das Derby bilden, das durch die geografische Nähe eine zusätzliche Würze erhält. „Auf Grund der geographischen Nähe und dem Mitwirken von Spielern, welche auch schon das Trikot unseres Vereines trugen, gehen wir dieses Spiel sehr konzentriert und gut vorbereitet an“, betont Brosius die Brisanz der Begegnung.

Die aktuelle Lage der Markranstädter ist von einer gewissen Ambivalenz geprägt. Mit 21 Punkten rangiert das Team auf dem zehnten Tabellenplatz – ein gesichertes Mittelfeld, das jedoch nach oben hin abgerissen ist und nach unten hin noch nicht gänzlich abgesichert wirkt. Die jüngste 0:2-Niederlage beim Aufsteiger SV Lipsia Eutritzsch schmerzt noch immer. Tore von Erik Wüstner und Milan Havel besiegelten dort eine Leistung, die nicht den Ansprüchen des SSV entsprach.

Doch die Vorzeichen stehen personell alles andere als günstig. Der Kader des SSV gleicht seit Wochen einem Lazarett, eine Entspannung ist nicht in Sicht. „Unsere Personalsituation ist konstant unterbesetzt, aber wir jammern nicht“, stellt der Trainer nüchtern fest. Dennoch lässt Brosius Raum für Spekulationen und taktische Kniffe: „Möglicherweise gibt es auch Überraschungen im Kader.“

Der Gegner, der SV Tapfer 06, reist als Tabellenvierzehnter an. Mit nur zwölf Punkten steht das Team von Manuel Kurt Kienitz mit dem Rücken zur Wand. Dass sie jedoch ein unangenehmer Gegner sein können, bewiesen sie zuletzt beim knappen 2:3 gegen den Tabellenachten Borea Dresden, als sie früh durch Arthur Markert in Führung gingen und erst spät durch einen Hattrick von Justin Löwe ausgebremst wurden. Brosius warnt davor, den Tabellenstand als Maßstab zu nehmen: „Der Gegner wird im Vergleich zu den letzten Wochen alle Spieler, ausgenommen den gesperrten Spielern, zur Verfügung haben, da man sich immer freut in Markranstädt zu spielen und das noch unter Flutlicht.“

Die Statistik spricht indes für den SSV. Das Hinspiel im vergangenen Herbst konnten die Markranstädter mit 2:0 für sich entscheiden. Damals sicherten Lukas Peter per Foulelfmeter und Mike Leon Froß in einer turbulenten Schlussphase den Dreier. Dass Peter in jenem Spiel in der 97. Minute noch die Rote Karte sah, unterstreicht die Emotionalität, die dieses Duell stets begleitet. Am Freitag wird es darauf ankommen, diese Emotionen in geordnete Bahnen zu lenken, um die Punkte am Bad zu behalten.