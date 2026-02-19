Derby unter Flutlicht: FCD will Revanche nehmen

Drückt den Ball zur 3:2-Führung im Hinspiel wuchtig über die Linie: Sportfreunde-Torjäger Marc Wollersheim. – Foto: Danielle Schall-Langfort

Fußball-Mittelrheinliga: Der 1. FC Düren empfängt am Freitagabend die Sportfreunde Düren auf der Westkampfbahn.

Der Rückrundenauftakt verspricht direkt viel Spannung: An diesem Freitagabend (19 Uhr) empfängt der 1. FC Düren die Sportfreunde Düren zum Mittelrheinliga-Derby auf der Westkampfbahn. Es ist das Duell der beiden höchstklassigen Clubs aus dem Fußballkreis Düren.

Hattrick von Wollersheim

„Wir haben noch das Hinspiel im Kopf“, erinnert FCD-Trainer Luca Lausberg an die aus Sicht der Gäste bittere 3:4-Pleite am ersten Spieltag. Damals legte die neu zusammengestellte Mannschaft des Regionalliga-Absteigers los wie die Feuerwehr und führte nach elf Minuten mit 2:0.

Eine Gelb-Rote Karte für Keeper Yannick Marko sorgte dann aber für die Wende. Sportfreunde-Stürmer Marc Wollersheim mit einem lupenreinen Hattrick sowie Niclas Mandelartz sicherten dem Aufsteiger schließlich den glücklichen Dreier.

„Es wird sicher wieder ein brutal intensives Spiel mit vielen Emotionen“, prognostiziert Lausberg und fügt hinzu: „Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen und auch versuchen, fußballerisch zu überzeugen, dann hoffe ich, dass wir die Hinspielniederlage ausmerzen können.“

Dass sein angekündigter Abschied zum Saisonende die Mannschaft negativ beeinflussen könnte, davon geht der 31-jährige Übungsleiter nicht aus. „Die Jungs waren sicherlich alle überrascht und teilweise auch schockiert. Letztlich sind sie aber wegen des Vereins und der Spielklasse hier und sollten ihr Handeln auch nicht von einzelnen Personen abhängig machen“, sagt Lausberg, der seine Aufgabe bis zum Saisonende „mit voller Energie und Kraft“ durchziehen will.

Die Wintervorbereitung verlief aus Sicht des FCD durchaus vielversprechend. Fünf Siege und nur zwei Niederlagen lautet die Testspielbilanz. Gegen das Landesliga-Spitzenteam SV Breinig feierten die Dürener einen deutlichen 9:3-Erfolg. Die Generalprobe bei Bezirksligist Hilal-Maroc Bergheim endete 6:3 für das Lausberg-Team. Am Freitagabend unter Flutlicht warten mit den Sportfreunden nun aber ein ganz anderes Kaliber.

Vorfreude auf das Derby

„Wir freuen uns auf das Derby und werden gut vorbereitet sein“, sagt Sportfreunde-Trainer Marcel Demircan. Bis auf die 1:3-Niederlage gegen Lendersdorf, die Demircan „als Totalausfall“ bezeichnet, ist er mit der Vorbereitung „sehr zufrieden“.

Die Sportfreunde trennen sieben Punkte vom rettenden Ufer, sie müssen folglich punkten. „Wir haben neue Hoffnung geschöpft“, erklärt der Trainer. Dazu trugen auch die Tests zuletzt gegen den TSV Düren (4:1) und den Niederrhein-Oberligisten Baumberg (3:1) bei.

Die Sportfreunde haben einige Hebel in Bewegung gesetzt, doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Fünf Zugänge wurden verpflichtet, mehr als eine Handvoll Spieler haben den Verein verlassen. Dazu machte ein Fitnesscoach den Spielern Beine.

Neuzugang Paul Filatov – er kam aus Verlautenheide – musste in der Vorbereitung aufgrund einer beim Sparkassen-Hallencup erlittenen Verletzung drei Wochen pausieren, ist aber jetzt wieder dabei. Auch Tomoya Kitazawa (kam von Fortuna Bonn) und Raiju Obuchi zeigten gleich, dass sie Verstärkungen sein können. „Sie verstärken unsere japanische Fraktion“, sagt Demircan und lacht. Obuchi kam wie Ricky Edun im Winter vom 1. FC Düren, trifft also gleich auf seinen alten Verein.

Demircan und sein Trainerteam rotierten zudem wenig, ließen meist die Stammelf ran. Auch das ist im Vergleich zum Vorjahr und der Hinrunde neu. „Die Neuzugänge haben alle eingeschlagen“, sagt der Coach und verspricht: „Wir sind am Freitag nicht Favorit und wollen einen Fight abliefern.“

Die Partien des 16. Spieltags im Überblick: 1. FC Düren - Sportfr. Düren (Fr., 19.00), Porz - Wegberg-Beeck (So., 15.00), Teut. Weiden - Berg. Gladbach, Siegburg - Frechen 20, Bornheim - Merten, Königsdorf - Hennef, Hohkeppel - Vichttal, Fort. Köln II - Pesch (alle So., 15.30)

