Derby unter erschwerten Bedingungen

Der sechste Spieltag der Bezirksliga Hannover 1 bringt dem SV Brigitta-Elwerath Steimbke ein Derby: Am Samstagabend (Anstoß 18 Uhr) gastiert der punktgleiche RSV Rehburg an der Wilhelm-Rau-Straße. Doch während sich beide Teams in der Tabelle auf Augenhöhe begegnen, geht Steimbke mit massivem Personalnotstand in die Partie – Trainer Dennis Pissor muss auf beinahe ein komplettes Team verzichten.

„Wenn man die Langzeitverletzten dazu nimmt, fehlen mir fast genauso viele Leute, wie die, die da sind“, sagt Pissor mit hörbarem Kopfschütteln. Allein sechs Spieler sind langfristig nicht einsatzfähig, hinzu kommen krankheits- und urlaubsbedingte Ausfälle von Leistungsträgern wie Leon Thies, Mirko Theiss, Martin Steinbrenner und Marc Hannig. Auch Lars Klose bleibt bis Jahresende in den USA.

Dennoch blickt der Steimbker Trainer kämpferisch auf das Derby: „Auch wenn viele Leute nicht da sind – die erste Elf, die da ist, hat unser vollstes Vertrauen.“ Die Bank wird mit Spielern aus der zweiten Mannschaft aufgefüllt. Pissor setzt auf die Mentalität: „In einem Derby muss das Feuer da sein. Es muss nicht schön aussehen – es soll einfach erfolgreich sein.“

Der RSV Rehburg hat zuletzt ein wildes Spiel gegen Aufsteiger Esperke mit 3:4 verloren. Dabei verspielte die Mannschaft von Trainer Markus Thielker gleich zweimal eine Führung – und kassierte in der 86. Minute den entscheidenden Gegentreffer.

Trotz dreier eigener Tore reichte es nicht für einen Punktgewinn – defensiv offenbarte Rehburg große Lücken, die Steimbke durchaus zu nutzen wissen dürfte, sofern die Offensive trotz der Personalsorgen in Schwung kommt. Beide Teams stehen aktuell bei sieben Punkten und einem identischen Torverhältnis (13:9).

Ein Sieg würde für beide Mannschaften bedeuten, sich im oberen Mittelfeld festzusetzen – bei passenden Ergebnissen könnte sogar ein Sprung auf einen der ersten vier Plätze gelingen. Gleichzeitig wäre ein Heimerfolg die passende Antwort auf die unglückliche 1:2-Niederlage in Bückeburg, bei der der entscheidende Gegentreffer erst in der Nachspielzeit fiel.

Die Vorzeichen für dieses Derby sind ungewöhnlich – Steimbke geht personell auf dem Zahnfleisch, bringt aber mit dem Rücken zur Wand oft die besten Leistungen auf den Platz. Rehburg muss seine Defensivprobleme schnell in den Griff bekommen, will man im direkten Duell um die Plätze im oberen Mittelfeld nicht ins Hintertreffen geraten. Der Rahmen ist gesetzt – nun entscheidet, wer die größeren Kraftreserven und die stärkere Mentalität mitbringt.