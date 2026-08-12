Derby unter Druck – Junglöwen wollen zurück in die Spur

Beim KSV Hessen Kassel II ist die Lage eine andere. Trainer Danny Overkamp bewertet den Saisonstart trotz der Niederlage gegen Hanau positiv. Der Coup in Gießen habe gezeigt, wozu die junge Mannschaft in der Lage sei, auch gegen Hanau habe es viele gute Ansätze gegeben. Entscheidend sei nun, daraus Konstanz zu entwickeln. Das ist bei einer zweiten Mannschaft allerdings leichter gesagt als getan. Von Woche zu Woche kann es mehrere Veränderungen in der Startelf geben, weil Spieler regelmäßig mit der Regionalliga-Mannschaft trainieren und teilweise erst am Spieltag zur Reserve stoßen. Der enge Austausch zwischen beiden Teams und ein ähnlicher Spielansatz erleichtern die Integration, feste Abläufe brauchen dennoch Zeit.

Gegen den Hünfelder SV wartet nun die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Overkamp erwartet einen variablen Gegner, der mit Ball unterschiedliche Lösungen findet und gegen den Ball intensiv sowie häufig mannorientiert agiert. Seine Mannschaft müsse deshalb vor allem im letzten Drittel konsequenter werden. Defensiv habe sie gegen Hanau wenig zugelassen, offensiv aber zu selten den eigenen Aufwand belohnt. Trotz aller Entwicklungsgedanken bleibt das Ziel für Mittwoch klar: Die Junglöwen wollen nach der ersten Niederlage wieder punkten – und die drei Zähler möglichst am Löwenheim behalten.