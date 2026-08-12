Derby unter Druck – Junglöwen wollen zurück in die Spur

Schon am dritten Spieltag bekommt die noch junge Hessenliga-Saison aus nordhessischer Sicht ordentlich Würze. Am Mittwochabend treffen mit dem CSC 03 Kassel und dem KSV Baunatal zwei Mannschaften aufeinander, die mit ihrem Saisonstart bislang nicht zufrieden sein können. Etwas entspannter ist die Ausgangslage beim KSV Hessen Kassel II.
Vor allem beim CSC ist die Lage nach zwei Spieltagen angespannt: Auf das 1:5 gegen Darmstadt II folgte ein 0:6 bei Unter-Flockenbach, weshalb Christoph Reuter von einem „klassischen Fehlstart“ spricht. Die Rothosen haben die beiden Partien intensiv aufgearbeitet und wollen vor allem die bislang deutlichen Leistungsabfälle nach der Pause abstellen. Dass nun ausgerechnet das Derby gegen Baunatal ansteht, könnte dabei zur Chance werden, weil bisherige Ergebnisse für 90 Minuten in den Hintergrund rücken.
Doch auch der KSV reist mit reichlich Frust an den Kreisel: Nach der Niederlage in Hadamar wurde die Mannschaft von Tobias Nebe beim 0:0 gegen Gießen trotz großer Überlegenheit und zweier regulärer, aber nicht anerkannter Treffer um den ersten Saisonsieg gebracht. Paul Kohlstädt will den Ärger nun in zusätzliche Energie umwandeln und erwartet ein intensives Duell, in dem am Ende vor allem der größere Wille entscheidend sein könnte. Für beide Teams besitzt das Derby damit früh in der Saison eine besondere Bedeutung: Der CSC braucht dringend ein erstes Erfolgserlebnis, Baunatal will verhindern, auch nach dem dritten Spieltag noch ohne Sieg dazustehen.
Beim KSV Hessen Kassel II ist die Lage eine andere. Trainer Danny Overkamp bewertet den Saisonstart trotz der Niederlage gegen Hanau positiv. Der Coup in Gießen habe gezeigt, wozu die junge Mannschaft in der Lage sei, auch gegen Hanau habe es viele gute Ansätze gegeben. Entscheidend sei nun, daraus Konstanz zu entwickeln. Das ist bei einer zweiten Mannschaft allerdings leichter gesagt als getan. Von Woche zu Woche kann es mehrere Veränderungen in der Startelf geben, weil Spieler regelmäßig mit der Regionalliga-Mannschaft trainieren und teilweise erst am Spieltag zur Reserve stoßen. Der enge Austausch zwischen beiden Teams und ein ähnlicher Spielansatz erleichtern die Integration, feste Abläufe brauchen dennoch Zeit.
Gegen den Hünfelder SV wartet nun die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Overkamp erwartet einen variablen Gegner, der mit Ball unterschiedliche Lösungen findet und gegen den Ball intensiv sowie häufig mannorientiert agiert. Seine Mannschaft müsse deshalb vor allem im letzten Drittel konsequenter werden. Defensiv habe sie gegen Hanau wenig zugelassen, offensiv aber zu selten den eigenen Aufwand belohnt. Trotz aller Entwicklungsgedanken bleibt das Ziel für Mittwoch klar: Die Junglöwen wollen nach der ersten Niederlage wieder punkten – und die drei Zähler möglichst am Löwenheim behalten.