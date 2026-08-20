Derby unter Druck: HSV II muss gegen ETV liefern

Flutlicht-Derby in Hamburg zwischen HSV und ETV. – Foto: Imago Images

Die Regionalliga Nord legt am Wochenende wegen des DFB-Pokals weitgehend eine Pause ein, ganz ruhen wird der Ball aber nicht. Am Freitagabend steht ein Nachholspiel des 1. Spieltags an, das aus Hamburger Sicht reichlich Brisanz mitbringt. Der Hamburger SV II empfängt um 20 Uhr den Aufsteiger Eimsbütteler TV - Derby, Kellerduell und frühe Standortbestimmung in einem.

Vor allem der HSV II steht nach den ersten Wochen massiv unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Lukas Anderer hat erst drei Spiele absolviert, wartet aber noch immer auf den ersten Sieg. Nach dem 2:3 beim BSV Kickers Emden, dem 2:2 gegen SV Todesfelde und der deutlichen 1:4-Heimniederlage gegen SV Drochtersen/Assel steht nur ein Punkt auf dem Konto. In der Tabelle bedeutet das aktuell Rang 17 - und damit einen Abstiegsplatz.

Gegen den ETV geht es deshalb nicht nur um drei Punkte, sondern auch um ein Signal. Der HSV II muss zeigen, dass er die frühen Rückschläge der Saison verarbeitet hat und im unteren Tabellenbereich nicht direkt festhängen bleibt. Weil in dieser Saison drei Mannschaften absteigen, bekommt auch ein Nachholspiel im August bereits Bedeutung.

Besonders die defensive Bilanz dürfte den Verantwortlichen Sorgen bereiten. Neun Gegentore in drei Spielen sind zu viel, zumal der HSV II zuletzt gegen Drochtersen/Assel schon zur Pause praktisch geschlagen war. Zwischen der 20. und 44. Minute kassierten die Hamburger vier Gegentreffer, anschließend reichte es nur noch zur Ergebniskosmetik durch Radin Amadou.

Der Druck ist dabei auch deshalb groß, weil die Konkurrenz im Tabellenkeller schon gepunktet hat. FC St. Pauli II holte zuletzt gegen SV Werder Bremen II den ersten Sieg, der ETV gewann beim BSV Kickers Emden. Der HSV II kann mit einem Derbysieg den Anschluss herstellen - bei einer Niederlage würde der Fehlstart endgültig zum Problem.

ETV reist mit Rückenwind an

Der Eimsbütteler TV kommt mit einem ganz anderen Gefühl in dieses Nachholspiel. Der Aufsteiger hatte die ersten beiden Regionalliga-Partien verloren, feierte am vergangenen Wochenende aber den ersten Saisonsieg. Beim BSV Kickers Emden drehte die Mannschaft von Can Timo Schultz ein wildes Spiel und gewann durch den späten Treffer von Toralf Hense mit 3:2.

Zuvor hatte Karim Ay zweimal ausgeglichen, nachdem Emden jeweils vorgelegt hatte. Dieser Auftritt dürfte dem ETV viel Selbstvertrauen geben. Nach dem 2:5 bei SC Weiche Flensburg 08 und dem bitteren 1:2 gegen FSV Schöningen war der Dreier in Emden ein wichtiger Befreiungsschlag. Nun bietet sich im Derby die Chance, direkt nachzulegen und sich weiter vom Tabellenende abzusetzen.

Auch für den ETV bleibt die Lage aber sensibel. Mit drei Punkten aus drei Spielen steht der Aufsteiger auf Rang 13. Ein Sieg beim HSV II würde den Start deutlich aufwerten, eine Niederlage würde die Hamburger Klubs im unteren Bereich wieder enger zusammenschieben.

Derby statt Pokalpause

Dass dieses Spiel ausgerechnet an einem ansonsten ruhigen Regionalliga-Wochenende stattfindet, erhöht die Aufmerksamkeit zusätzlich. Während der reguläre Spielbetrieb wegen des DFB-Pokals ruht, richtet sich der Blick in Hamburg auf dieses Nachholduell.

Sportlich geht es früh um viel. Der HSV II braucht den ersten Sieg, um nicht weiter im Tabellenkeller stecken zu bleiben. Der ETV will den Schwung aus Emden bestätigen und zeigen, dass der erste Dreier kein Ausreißer war. Dazu kommt die Derby-Komponente: Zwei Hamburger Teams, zwei sehr unterschiedliche Ausgangslagen, ein wichtiges Nachholspiel.

Für den Hamburger SV II ist die Rechnung klar: Ein Sieg gegen den Aufsteiger würde den Druck deutlich reduzieren. Für den Eimsbütteler TV wäre ein Erfolg der nächste Beweis, dass die Mannschaft in der Regionalliga angekommen ist.

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag

So., 23.08.26 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - SC Weiche Flensburg 08

Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Eimsbütteler TV - Bremer SV

Mi., 26.08.26 18:30 Uhr FSV Schöningen - FC St. Pauli II

Mi., 26.08.26 18:30 Uhr SV Todesfelde - VfB Oldenburg

Mi., 26.08.26 19:00 Uhr SSV Jeddeloh - Hannover 96 II

Mi., 26.08.26 19:00 Uhr VfB Lübeck - Hamburger SV II

Mi., 26.08.26 19:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - BSV Kickers Emden

Mi., 26.08.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - SV Werder Bremen II

Mi., 02.09.26 18:00 Uhr HSC Hannover - 1. FC Phönix Lübeck



6. Spieltag

Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - SV Atlas Delmenhorst

Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Werder Bremen II - HSC Hannover

Sa., 29.08.26 16:00 Uhr VfB Lübeck - SV Drochtersen/Assel

Sa., 29.08.26 18:00 Uhr VfB Oldenburg - Eimsbütteler TV

Sa., 29.08.26 18:00 Uhr BSV Kickers Emden - Hannover 96 II

So., 30.08.26 14:00 Uhr Hamburger SV II - FC Eintracht Norderstedt

So., 30.08.26 14:00 Uhr SV Todesfelde - SSV Jeddeloh

So., 30.08.26 14:00 Uhr FC St. Pauli II - 1. FC Phönix Lübeck

So., 30.08.26 15:00 Uhr Bremer SV - FSV Schöningen