Derby unter Druck: Horst empfängt Lägerdorf

– Foto: TSV Lägerdorf

Wenn der VfR Horst am Sonnabend den TSV Lägerdorf empfängt, geht es nicht nur um lokale Rivalität. Nach zuletzt enttäuschenden Resultaten steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel – auch mit Blick auf die enge Tabelle der Landesliga Holstein.

Vier Spiele ohne Sieg haben beim Aufsteiger aus Horst Spuren hinterlassen. Trainer Thorben Reibe beschreibt vor dem Derby einen spürbaren Spannungsverlust: „Wir haben jetzt, glaube ich, vier Spiele in Folge nicht gewonnen. Das hat man im letzten Spiel gemerkt.“ Die 1:3-Niederlage bei TSV Bargteheide bestätigte diesen Eindruck, auch wenn Morten Lau in der Nachspielzeit noch verkürzen konnte.

Der 28. Spieltag führt zwei Teams zusammen, die im Saisonendspurt nach Stabilität suchen. Der VfR Horst geht als Tabellensechster mit 39 Punkten in die Partie, der TSV Lägerdorf folgt mit 36 Zählern auf Rang acht – bei zwei Spielen weniger. Die Ausgangslage verdeutlicht, wie eng das Feld hinter der Spitzengruppe zusammengerückt ist.

Derby als Wendepunkt?

Reibe setzt nun bewusst auf die besondere Konstellation: „Ich bin froh, dass es jetzt eine Derbywoche ist, dass man vielleicht diese Motivation daraus ziehen kann.“ Gleichzeitig verweist er auf die angespannte Personallage und erwartet ein Spiel, in dem sich „die Mannschaft durchsetzen wird, die den größeren Willen hat“.

Auch in Lägerdorf ist die Stimmung nach dem 0:4 gegen SV Eichede II gedrückt. Trainer Michael Blume formuliert die Marschroute dennoch klar: „DERBY. Mehr muss ich nicht sagen.“ Die Partie in Horst hat für ihn zusätzlich eine persönliche Note – 15 Jahre spielte er selbst dort. „Wir brennen auf Wiedergutmachung“, sagt Blume, der mit seinem Team das Ziel verfolgt, die Saison vor Horst abzuschließen.

Erinnerung an ein wildes Hinspiel

Das Hinspiel lieferte bereits alles, was ein Derby verspricht: Beim 3:3 trennten sich beide Teams nach einem turbulenten Verlauf, in dem Lägerdorf seine zwischenzeitliche Überlegenheit in Unterzahl nicht ins Ziel brachte. Entsprechend groß ist nun der Anspruch, es diesmal besser zu machen.

Die Voraussetzungen deuten erneut auf eine umkämpfte Begegnung hin. Beide Mannschaften haben zuletzt klare Niederlagen hinnehmen müssen, beide stehen unter Zugzwang – und beide sehen im Derby die Chance, die eigene Situation zu drehen.