Derby unter Druck: Fürther Clubs kämpfen um wichtige Punkte

Für den SV Fürth, aktuell Fünfzehnter, geht es im Saisonendspurt um den Klassenerhalt. Trainer Jochen Ingelmann rechnet aktuell mit fünf direkten Absteigern und betont deshalb die Wichtigkeit der verbleibenden sieben Spiele. „Ein Derbysieg könnte uns noch einmal einen richtigen Push geben“, so Ingelmann. Sportlich erwartet er eine anspruchsvolle Aufgabe: „Beide Teams können guten Fußball spielen. Wir müssen die Offensive des Gegners in den Griff bekommen.“ Das Hinspiel ist dabei noch präsent: Nach einer 2:1-Führung zur Pause verloren die Grün-Weißen am Ende auch aufgrund nachlassender Kräfte mit 2:4.

FC Fürth geht mit einer Portion „Wut im Bauch“ ins Derby

Beim Lokalrivalen blickt man nach zuletzt knappen Misserfolgen gegen drei Mitkonkurrenten im Kampf um den Relegationsplatz mit gemischten Gefühlen auf die Partie. „Wir sind in den vergangenen beiden Wochen auf Messers Schneide gescheitert – auch an uns selbst“, sagt Trainer Ralf Ripperger. Die jüngste Pokalniederlage in Fehlheim bewertet Rippberger als „kleinen Dämpfer, aber so ist der Fußball und es geht auch jetzt schnell wieder weiter.“ Entsprechend motiviert geht seine Mannschaft ins Derby: „Wir haben Wut im Bauch und erwarten ein aktives Spiel von beiden Seiten.“

Heute, 17:00 Uhr SV Fürth SV Fürth FC Fürth FC Fürth 17:00 PUSH



Auch für den FC Fürth steht tabellarisch einiges auf dem Spiel. Über weite Strecken der Saison hielt man Anschluss an die oberen Plätze, ließ jedoch mehrfach Chancen ungenutzt ganz oben anzudocken. „Wenn wir das Derby verlieren, dann ist der Blick nach oben vorbei“, erklärt Ripperger.

SV Fürth muss auf seinen Co-Kapitän Jure Vucic verzichten

Personell kehren beim FC Fürth mit Andreas Adamek (nach Rotsperre) und Marco Kaffenberger (nach Verletzung) zwei wichtige Spieler zurück. Beim SV Fürth ist der Einsatz von Co-Kapitän Jure Vucic fraglich, während Robin Weber wieder eine Option für den Kader sein dürfte.