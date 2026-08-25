Derby unter besonderen Vorzeichen: Azadi will seine Serie ausbauen

– Foto: Ostseehopper

Es ist ein Lübecker Derby mit sportlicher Brisanz – und einer ungewöhnlichen Vorgeschichte rund um den Spielort. Türkischer SV Lübeck empfängt am Mittwoch (19.30 Uhr) im Nachholspiel des 2. Spieltags der Landesliga Holstein den ebenfalls aufgestiegenen SV Azadi Lübeck. Die Begegnung wird am Holstentor Süd auf dem Hansa-Platz ausgetragen.

Für den Türkischen SV ist es derzeit keine gewöhnliche Heimspiel-Situation. Der Verein darf die Sportanlage am Kasernenbrink nicht mehr nutzen. Nach den Tumulten beim Spiel gegen den FC Dornbreite Lübeck hatte SC Rapid Lübeck die Nutzungsvereinbarungen für die Sportanlage fristlos gekündigt. Die Begleitumstände sorgen damit auch vor dem nächsten Lübecker Duell für einen besonderen Rahmen.

Vor allem für Azadi bietet das Nachholspiel eine Gelegenheit, den bemerkenswerten Saisonstart auszubauen. Mit einem Sieg käme die Mannschaft von Trainer Niwar Jasim auf elf Punkte und würde in der aktuellen Tabelle am VfR Horst und TSV Bargteheide vorbeiziehen. Rang vier wäre damit vorerst erreicht.

Sportlich wartet eine reizvolle Begegnung. Beide Mannschaften kamen im Sommer aus der Verbandsliga in die Landesliga, haben sich in den ersten Wochen aber unterschiedlich positioniert. Azadi ist nach vier Spielen noch ungeschlagen und liegt mit acht Punkten auf Rang sechs. Der Türkische SV hat aus vier Begegnungen vier Zähler geholt und steht auf Platz zwölf.

Azadis sportlicher Leiter Kordo Mohammad erwartet allerdings keine leichte Aufgabe. „Morgen steht das nächste Topspiel an gegen den Türkischen SV und das ist gleich mal das nächste Derby“, sagt Mohammad. Gerade die direkte Lübecker Konkurrenz verleihe der Begegnung zusätzliche Würze: „Die Spiele sind immer sehr heiß und spannend und ich empfehle jedem Zuschauer, dahin zu kommen.“

Azadi hat in dieser Saison bereits gezeigt, dass die Mannschaft offensiv für Spektakel sorgen kann. Nach zwei Siegen zum Auftakt folgten zwei 1:1-Unentschieden gegen den TSV Pansdorf und den Oberliga-Absteiger SV Preußen Reinfeld. Gegen Reinfeld geriet der Aufsteiger zuletzt durch Christoph Böckelmann in Rückstand, ehe Kubilay Büyükdemir per Foulelfmeter ausglich.

Auch der Türkische SV teilte am vergangenen Wochenende die Punkte. Gegen den SSC Hagen Ahrensburg lag die Mannschaft zweimal zurück. Furkan Kalfa beantwortete das frühe 0:1, nach dem erneuten Rückstand rettete Ugur Dagli mit seinem Treffer in der 87. Minute noch das 2:2.

Azadi reist somit mit der längeren ungeschlagenen Serie an, der Türkische SV dürfte nach dem späten Punktgewinn jedoch ebenfalls Rückenwind mitbringen. Mohammad formuliert das Ziel der Gäste unmissverständlich: „Wir wollen gerne weiterhin ungeschlagen bleiben und werden alles dafür geben, am Mittwoch die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.“

Für Azadi wäre ein Derbysieg mehr als nur der nächste Achtungserfolg eines Aufsteigers. Elf Punkte aus fünf Spielen würden den Klub vorerst unmittelbar hinter dem Spitzentrio platzieren. Zunächst aber wartet am Hansa-Platz ein Stadtduell, dessen Bedeutung weit über die Tabellenplätze sechs und zwölf hinausgeht.