Derby & Vater-Sohn-Duell: Feucht selbstbewusst gegen Großschwarzenlohe

Der Ligastart ist also geglückt, hatten doch gerade einige Experten die Zeidler nach dem erneut großen Umbruch im Sommer eher schwächer eingeschätzt. Mit dem Selbstbewusstsein von sechs Punkten auf der Habenseite kann man nun auch mit breiter Brust ins anstehende Derby gehen.
„Wir haben einen guten Start hingelegt und befinden uns vor dem Heimspiel am Samstag in der Situation, dass wir erstmal nichts zu verlieren haben. Wir wollen erneut einen engagierten und starken Auftritt hinlegen und dem SCG zeigen, dass es nicht so einfach ist, im Waldstadion was mitzunehmen“, stuft Christian Ulhaas das bevorstehende Derby am Samstag ein.
Eine kuriose Situation für den Feuchter Trainer wird es am Samstag ebenfalls geben, denn es kommt erstmalig zum Papa-Sohn-Duell, so spielt Sohn Leland Ulhaas
doch seit dieser Saison für den SC Großschwarzenlohe.
Aufgrund der erwarteten hohen Temperaturen einigten sich beide Mannschaften einvernehmlich auf einen früheren Spielbeginn. So wird das Spiel bereits zur Frühschoppen-Uhrzeit um 11:00 Uhr ausgetragen. Die Spielleitung übernimmt Lucas Trs
mit seinem Assistentengespann aus Patrick Meixner sowie Pius Bonelli.
Beim 1. SC Feucht ist der Einsatz von Schneider (Schambeinentzündung), Schoen (Oberschenkel) und Söder (Trainingsrückstand) fraglich. Sicher fehlen werden Tchagouni (Knieverletzung), Iosifidis (Urlaub) und Wild (Schienbeinverletzung).