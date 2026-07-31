Derby & Vater-Sohn-Duell: Feucht selbstbewusst gegen Großschwarzenlohe

Vater-Sohn-Duell beim 1. SC Feucht: Christian Ulhass trifft auf Sohn Leland. – Foto: Steven Pawlowicz

Derbytime im Feuchter Waldstadion. Am Samstagvormittag gastiert der Bayernlig-Absteiger SC Großschwarzenlohe an der Waldstraße zum bereits 3. Spieltag der Landesliga-Nordost-Saison 2026/2027 .

Es war die erhoffte Bestätigung des starken Auftrittes in Bayreuth, welche die Zeidlerkicker am Dienstagabend beim Heimspiel gegen den 1. FC Herzogenaurach boten. Ein erneut stabiler Auftritt in der Defensive und eine flinke Offensive bescherten am Ende einen relativ ungefährdeten 4:1-Heimerfolg

Der Ligastart ist also geglückt, hatten doch gerade einige Experten die Zeidler nach dem erneut großen Umbruch im Sommer eher schwächer eingeschätzt. Mit dem Selbstbewusstsein von sechs Punkten auf der Habenseite kann man nun auch mit breiter Brust ins anstehende Derby gehen.

„Wir haben einen guten Start hingelegt und befinden uns vor dem Heimspiel am Samstag in der Situation, dass wir erstmal nichts zu verlieren haben. Wir wollen erneut einen engagierten und starken Auftritt hinlegen und dem SCG zeigen, dass es nicht so einfach ist, im Waldstadion was mitzunehmen“, stuft Christian Ulhaas das bevorstehende Derby am Samstag ein.

Eine kuriose Situation für den Feuchter Trainer wird es am Samstag ebenfalls geben, denn es kommt erstmalig zum Papa-Sohn-Duell, so spielt Sohn Leland Ulhaas doch seit dieser Saison für den SC Großschwarzenlohe.

Aufgrund der erwarteten hohen Temperaturen einigten sich beide Mannschaften einvernehmlich auf einen früheren Spielbeginn. So wird das Spiel bereits zur Frühschoppen-Uhrzeit um 11:00 Uhr ausgetragen. Die Spielleitung übernimmt Lucas Trs mit seinem Assistentengespann aus Patrick Meixner sowie Pius Bonelli.

Beim 1. SC Feucht ist der Einsatz von Schneider (Schambeinentzündung), Schoen (Oberschenkel) und Söder (Trainingsrückstand) fraglich. Sicher fehlen werden Tchagouni (Knieverletzung), Iosifidis (Urlaub) und Wild (Schienbeinverletzung).