Derby und Topspiel: ETB SW Essen empfängt die SpVg Schonnebeck - live

Mit 69 Punkten führt die SpVg Schonnebeck das Klassement in der Oberliga an, doch die Verfolger sind dem Primus dicht auf den Fersen. Die SSVg Velbert (68), der SC St. Tönis (67) und der ETB Schwarz-Weiß Essen (66) haben noch durchaus realistische Chancen, am Saisonende ganz oben in der Tabelle zu stehen und in die Regionalliga aufzusteigen. Während die SSVg am Freitagabend schon gegen abstiegsbedrohte Nettetaler vorlegen kann und St. Tönis mit dem SV Biemenhorst ebenfalls eine vermeintlich lösbare Aufgabe vor der Brust hat, kommt es zwischen dem ETB und den Schwalben zum absoluten Topspiel und Stadtderby im Stadion Uhlenkrug.

Seit nunmehr elf Spielen ist der ETB in der Liga ungeschlagen und hat zuletzt mit einem 3:1-Sieg gegen den 1. FC Monheim weiteres Selbstvertrauen für das Derby getankt. Die Gäste kamen zuletzt nicht über ein Remis beim Vorjahresmeister Sportfreunde Baumberg hinaus. Klar ist auch, dass das ein Spiel ist, welches die Massen anzieht. Mit rund 2.000 Zuschauern rechnen die Verantwortlichen, auch Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen hat sein Erscheinen angekündigt.

Spannend ist noch die Frage, ob Schonnebecks Torjäger Arne Wessels mit von der Partie sein wird. Der Youngster laborierte zuletzt immer wieder an Bänderverletzungen, stand in dieser Trainingswoche aber auf dem Platz und war auch voll belastbar. Definitiv muss SpVg-Coach Dirk Tönnies auf Kapitän Matthias Bloch, der am vergangenen Spieltag die Rote Karte sah.