Derby und Top-Spiel – Gilching erwartet Olching im Nachholspiel

Gilching – Sintflutartige Regenfälle beendeten Ende Juli das Derby zwischen dem TSV Gilching-Argelsried und dem SC Olching vorzeitig beim Stand von 0:0 nach 30 Minuten. Auch heute (19.30 Uhr) könnte es bei der Wiederholung wieder nass werden. „Ein Unwetter ist diesmal aber nicht zu erwarten“, sagt Gilchings Trainer Christian Rodenwald .

So bietet sich seinem Team eine sehr gute Möglichkeit, wieder Anschluss an die Tabellenspitze der Bezirksliga Süd herzustellen. Mit einem Heimdreier würde der TSV bis auf vier Zähler an den SCO heranrücken, fünf Punkte würden noch zu Spitzenreiter SV Planegg-Krailling fehlen. „Die Tabelle wird noch nicht am Dienstag entschieden, aber es ist natürlich ein richtungsweisendes Spiel in dieser engen Liga“, sagt Rodenwald.

Nach zwei bitteren Niederlagen gegen Untermenzing (1:2) und Raisting (0:1) sammelte der TSV mit dem 4:0 über Ohlstadt am Tag der Deutschen Einheit wieder Selbstvertrauen. Olching zeigte dagegen die erste Schwäche nach vier Siegen in Folge und spielte nur glücklich 2:2 zu Hause gegen den SV Waldeck-Obermenzing. „Wir werden aber einen sehr guten Tag benötigen, um das Spiel für uns zu entscheiden“, sagt Rodenwald. Der Respekt vor dem Landesliga-Absteiger ist groß an der Talhofstraße. „Sie haben einen klaren Plan“, teilt Rodenwald mit, der den SCO nicht nur am Samstag beobachtet hat.

Was das Personal angeht, stehen die Vorzeichen gut. „Ich hoffe, dass wir weitestgehend mit der Mannschaft aus dem letzten Spiel auflaufen können“, sagt Rodenwald. Gute Nachrichten gibt es zudem von Leitwolf Maximilian Hölzl. „Er kann zumindest schon wieder schmerzfrei laufen“, freut sich der Trainer. Noch offen ist, ob André Gasteiger nach seinem Pferdekuss am Oberschenkel und einer Partie Pause wieder mit dabei sein kann.

Rodenwald hofft zudem, dass Routinier Oliver Henecka wieder zur Verfügung steht. Gegen Ohlstadt fehlte er aus privaten Gründen. Stürmer Vinzenz Wolf feierte gegen Ohlstadt durch seine Einwechslung sein Comeback. Am Sonntag half er auch noch mit beim 1:0-Überraschungserfolg der zweiten Mannschaft über Moorenweis. Er stand dabei 80 Minuten auf dem Platz.