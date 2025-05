Derby und Sechs-Punkte-Spiel am Winzerkeller

Ausgangslage: Das Fest der Römischen Weinstraße zieht Weinliebhaber an diesem Wochenende nach Schweich. In der Rheinlandliga lockt das Derby zwischen der Mosella (36 Punkte) und Tarforst (31) an den Winzerkeller. Spannender könnte das als Abstiegsgipfel ausgerufene Sechs-Punkte-Spiel kaum sein. Behalten die Gastgeber die drei Punkte zu Hause, macht der Aufsteiger einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib. Bei einer FSV-Niederlage würde das Abstiegsgespenst über dem dunklen Tarforster Himmel noch größer werden. Die Kicker aus dem Trierer Höhenstadtteil warten seit sechs Partien auf einen Sieg. In der Rückrundentabelle belegen die FSV-Akteure Rang 13, während sich die Schleimer-Truppe mit zuletzt vier Siegen in Folge auf Rang neun wiederfindet. Tarforsts Co-Trainer Sven Haubrich mahnt: „Auf uns wartet ein Derby-Highlight unter Flutlicht und mit vielen Zuschauern. Genau für solche Spiele spielt man Fußball. Wir wollen an unseren kämpferischen und leidenschaftlichen Auftritt aus dem Hinspiel anknüpfen, das wir überzeugend mit 4:1 gewannen. Schweich hat sich in den vergangenen Wochen deutlich stabilisiert. Es wird ein Duell auf Augenhöhe, ein 50:50-Spiel. Ich appelliere an die Einstellung meiner Jungs. Wir wollen Schweich erneut schlagen.“

VfB Wissen – SG Hochwald (Samstag, 16 Uhr, Dr.-Grosse-Sieg-Stadion, Wissen, Rasenplatz)

Ausgangslage: Nach dem 1:1 bei der SG Andernach will die SG Hochwald beim abstiegsbedrohten VfB Wissen gewinnen, um weiterhin eine Chance auf Platz fünf zu haben. Zumindest Platz sechs soll verteidigt werden, um am Ende im oberen Tabellendrittel zu landen. Im Gegensatz zu den Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden geht es für die Gastgeber noch um alles. Ein Dreier ist aus Wissener Sicht dringend nötig, um dem Klassenverbleib wieder ein Stück näherzukommen. Gästecoach Fabian Mohsmann blickt der Aufgabe im Westerwald so entgegen: „Wissen wird auf Umschaltmomente lauern. Wir wollen den Gegner auf einem sicher schwer zu bespielenden Rasenplatz ins Laufen bringen und gut am Ball sein, um die Räume, die sich ergeben, dann auch für uns zu nutzen.“

Personal: Bei Elias Stelker (Rippenprellung) und Nils Hemmes hofft Coach Fabian Mohsmann auf eine rechtzeitige Genesung. Dylan Diop wird zudem wieder im Kader stehen, Patrick Dres fällt dagegen aus privaten Gründen aus.

SG Schneifel – Ahrweiler BC (Samstag, 18 Uhr, Auw bei Prüm, Rasenplatz)

Ausgangslage: Bei der SG Schneifel scheint die Saison nach dem 2:2 beim FSV Trier-Tarforst entspannt auszulaufen. Nach der schwierigen Hinrunde ist das keine Selbstverständlichkeit. Gegen den Ahrweiler BC möchte die Sportgemeinschaft aus Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf ihren Zuschauern noch mal attraktiven Fußball bieten. „In den beiden vergangenen Saisons sind wir in den Partien gegen Ahrweiler meist als Sieger vom Platz gegangen. Das soll auch so bleiben. Allerdings konnte Ahrweiler in diesem Jahr zehn von zwölf Spielen gewinnen und hat dabei 45 Tore erzielt. Ich erwarte ein unterhaltsames Spiel, in dem viele Tore fallen. Als Trainer wünscht man sich natürlich auch eine defensive Stabilität, am Ende freut man sich aber immer sehr auf solche offensiv geprägten Partien“, meint SG-Coach Stephan Simon.

Personal: Daniel Zunk wird nach seiner im Tarforst-Spiel zugezogenen Knieverletzung ausfallen. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Zudem fehlt Udo Backes aus privaten Gründen.

FC Bitburg – SG 2000 Mülheim-Kärlich (Samstag, 18 Uhr, Rasenplatz Stadion Ost, Bitburg)

Ausgangslage: Nach dem schwachen Auftritt beim 1:6 gegen die SG Vordereifel sind die Bierstädter auf Wiedergutmachung aus. Eine deutliche Leistungssteigerung wird auch nötig sein, um gegen den Tabellenführer zu bestehen. Mülheim-Kärlich liefert sich mit Cosmos Koblenz ein enges Duell im Kampf um den direkten Aufstiegsplatz Richtung Oberliga. Drei Spieltage vor Schluss trennt die beiden besten Teams nur ein Punkt. Zuletzt ging Mülheim-Kärlich aber etwas die Luft aus, als es gegen Andernach und Wissen jeweils nur zu 2:2-Remis reichte. Im Hinspiel hielt der Oberligaabsteiger lange die Null. Erst Mitte der zweiten Hälfte machte die SG 2000 den 3:0-Erfolg perfekt. FCB-Trainer Fabian Ewertz ist aktuell unzufrieden: „Es ist eine Katastrophe, wie lässig wir uns zuletzt präsentierten. Die abstiegsbedrohten Teams punkten, rücken uns auf die Pelle, während wir im Zweikampfverhalten zu wenig zeigen. So ein denkwürdiger Auftritt wie gegen die SG Vordereifel darf uns nicht wieder passieren. Daher wollen wir ein anderes Gesicht zeigen und dreifach punkten. Wir wollen uns nicht aufgeben.“

Personal: Benedikt Häb fällt wegen eines Muskelfaserrisses aus. Weitere Veränderungen sind gegenüber der Vorwoche nicht zu erwarten.

VfB Linz – FV Hunsrückhöhe Morbach (Sonntag, 15 Uhr, Kaiserbergstadion Linz, Kunstrasenplatz)

Ausgangslage: Während sich die FV Hunsrückhöhe auf dem besten Wege befindet, zum Saisonende unter den Top fünf der Liga zu landen, kämpft der VfB Linz noch um jeden Zähler im Kampf um den Klassenverbleib. „Spiele wie gegen Linz hatten wir in den vergangenen Wochen öfters mal. Mal ging es gut für uns aus, mal weniger gut. Wir wissen also, was uns dort erwartet, da Linz definitiv punkten muss. Grundsätzlich schauen wir aber nicht nach dem Gegner, sondern auf unsere spielerischen Ansätze. Wir müssen Lösungen zu finden, um dort als Sieger vom Platz zu gehen“, sagt Philipp Frank, Coach der Vereinigten aus Morbach, Monzelfeld, Burgen und Veldenz.

Personal: Hinter den Einsätzen von Lukas Servatius (eventuell privat verhindert) und Martin Schultheis (beruflich beansprucht) stehen aktuell noch kleine Fragezeichen.

SV Rot-Weiss Wittlich – SG Vordereifel Müllenbach (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz am Bürgerwehr, Wittlich)

Ausgangslage: Wittlich kämpft (nur noch) um den dritten Tabellenplatz. Dicht im Nacken sitzen der punktgleiche Ahrweiler BC (58 Zähler) sowie Morbach (55). Daher streben die Rot-Weißen einen Heimerfolg an. Zuletzt gelangen gegen Bitburg (0:0) und Kirchberg (1:1) nur Unentschieden. Steigern müssen sich die Akteure aus der Säubrennerstadt in der Offensive. Ein Tor aus zwei Spielen wird nicht dem eigenen Anspruch gerecht. Im Hinspiel sorgte Kevin Arbeck mit seinem Treffer in der 90. Minute für den umjubelten 2:1-Erfolg. RW-Trainer Fahrudin Kuduzovic sagt: „Wir treffen auf einen starken Gegner, der fußballerisch immer wieder überzeugt. Daher wird es ein attraktives Duell für die Zuschauer. Ich möchte am Sonntag auch mal den Jungs aus der zweiten Reihe Einsatzzeit geben, die bisher nicht so zum Zug gekommen sind.“

Personal: Fraglich ist der Einsatz des angeschlagenen Jonas Ercan (konnte die Woche über nicht trainieren). Dafür ist Ömer Kahyaoglu, der zuletzt angeschlagen nur Einwechselspieler war, wieder fit.