Derby und Kirwaspiel gegen Rieden: Köfering will Bock umstoßen

"Kirwa und Derby, Fußballherz, was willst du mehr", so der Köferinger Coach Oliver Lassmann in seiner Vorschau auf die Partie seiner Mannen (13./2) gegen den 1. FC Rieden (5./9). Auch wenn gemessen am Tabellenstand die Rollen in dieser Auseinandersetzung verteilt scheinen, hofft man beim SVK-Trainerduo, dass gerade die besondere Stimmung bei der Kirwa und die eigenen Gesetze beim Derby dazu führen, den Favoriten zu stürzen und den ersten Saisondreier einzufahren.

Hier die treffsicherste Offensive der Liga mit 18 erzielten Toren, dort die schwächste Defensive des Klassements mit schon 24 Gegentreffern. Dass der Tabellenletzte nun nach Freudenberg reist, um dort mit offenem Visier sein Glück zu versuchen, erscheint eher unwahrscheinlich. So werden wohl ein großer Einsatzwille und eine konzentrierte Abwehrleistung die Grundlage für die Schuster-Elf bilden, dem hohen Favoriten bestmöglich Paroli zu bieten. Dass für den SVF hingegen nur ein Dreier zur Diskussion steht, ist wohl jedem klar.

"Nach der Niederlage vom letzten Wochenende wird der Druck natürlich größer, nun befinden wir uns erstmal im Abstiegskampf. Mit den 4 Punkten sind wir natürlich nicht zufrieden. Auf die spielbestimmende zweite Halbzeit von letzter Woche müssen wir aufbauen, die Chancenverwertung verbessern und von Beginn an hellwach sein, um die spielerisch gut ausgebildete Mannschaft aus Weiden-Ost nicht ins Spiel kommen zu lassen. Natürlich wollen wir nach der Niederlage vom letzten Wochenende das Heimspiel gewinnen", sagt der Hirschauer Coach Andi Meyer.

Eine richtungsweisende Partie sehen die Fans im Sportpark, stehen doch beide Teams an der Grenze zur "unangenehmen" Region und müssen deshalb unbedingt punkten. Der Heimvorteil lässt nun die Kaolinstädter in die Rolle eines leichten Favoriten schlüpfen, zudem leiden die Gäste immer noch unter der prekären Personalsituation ihrer Ersten, die natürlich Vorrang hat. Dennoch sind die Ostler-Youngsters nicht chancenlos, ein Punkt soll auf jeden Fall ins Heimgepäck geschnürt werden. Dass für den TuS WE hingegen nur ein Sieg zählen darf, ist allerdings klar.

Schwenken wir noch hinab in die Tiefen der Tabelle: Haselmühl und Köfering also vor hohen Hürden, auch um die Aufgabe, vor der der FC Edelsfeld (12./3 - in Raigering) steht, ist er nicht zu beneiden, haben die ambitionierten Panduren doch am letzten Wochenende in Rieden den Knoten zum Platzen gebracht. Schließlich prallen mit dem TuS WE Hirschau (11./4) und dem FC Weiden-Ost II (10./6) zwei Teams aufeinander, die verhindern wollen, noch weiter in den Sog der Abstiegsregion gezogen zu werden.

Blicken wir auf die Herausforderungen, die der sechste Spieltag für das Dreigestirn an der Tabellenspitze bringt: Sowohl Primus TSV Königstein (1./15 - gegen Luhe-Wildenau II), als auch der SV Freudenberg (2./12 - gegen Haselmühl) gehen favorisiert an ihre Hausaufgabe heran und dürften sich kaum die "Butter vom Brot" nehmen lassen. Gegen einen zuletzt stark verbesserten FV Vilseck (9./7) steht da die DJK Ursensollen (3./12) vor der vermutlich unangenehmsten Prüfung. Kann die Kotzbauer-Elf auch nach dieser Partie weiterhin Höhenluft schnuppern?

"Gegen Freudenberg haben wir im Endeffekt nichts zu verlieren und genauso gehen wir das Spiel an. Sie sind für mich mit die stärkste Mannschaft der Liga und natürlich haushoher Favorit. Die Verletztenliste hat sich bei uns wieder etwas verlängert, was es uns sicherlich nicht leichter machen wird. Wir werden aber nicht rumjammern, sondern wollen einen anständigen Auftritt hinlegen und unsere bestmögliche Leistung zeigen", sagt Gästespielertrainer Dominik Schuster.

"Nach dem Auswärtssieg in Weiden wollen wir unseren kleinen Lauf im Heimspiel fortsetzen. Mit Haselmühl erwarten wir einen Gegner, der bereits jetzt mit dem Rücken zur Wand steht und unbedingt Punkte braucht. Deshalb erwarte ich einen Gegner, der alles geben wird, um uns das Leben so schwer wie möglich zu machen. Nichtsdestotrotz erwarte ich von meiner Mannschaft eine top Einstellung und den absoluten Siegeswillen. Wenn wir an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen bin ich zuversichtlich, die drei Punkte in Freudenberg zu lassen", so SVF-Spielercoach Basti Bauer.

Morgen, 16:00 Uhr DJK Ursensollen DJK Ursensollen FV 1921 Vilseck FV Vilseck 16:00 PUSH

Es ist schon beeindruckend, wie sich die DJK in neuer Umgebung bislang geschlagen hat. Natürlich möchte man so lange wie möglich im Flow bleiben, so ist das erklärte Ziel für die kommende Hausaufgabe, das Punktekonto gegen den Bezirksligaabsteiger weiterhin zu bereichern, wohlwissend dass der sich nach bescheidenem Saisonstart im Aufwind befindet. Sieben Punkte aus den letzten drei Matches, der FVV ist in der Liga angekommen und hat deshalb auch auf der Agenda, beim starken Aufsteiger nicht leer auszugehen. "Gegen den Bezirksliga-Absteiger aus Vilseck müssen wir im Vergleich zur letzten Partie definitiv eine Schippe drauflegen, sonst wird es richtig schwer. Vilseck bringt nicht nur individuelle Qualität mit, sondern auch reichlich Erfahrung und Cleverness. Das macht sie in diesem Duell zum Favoriten, was auch ihre jüngsten Ergebnisse gegen Top-Teams der Liga belegen. Trotz unserer angespannten Personalsituation bleibt unser Anspruch derselbe, nämlich Woche für Woche ans absolute Limit zu gehen. Nur mit maximaler Leidenschaft, taktischer Disziplin und einem geschlossenen Auftritt als Einheit haben wir die Chance, etwas Zählbares auf heimischem Rasen zu behalten", sagt DJK-Spielertrainer Thomas Kotzbauer. "Mit Ursensollen erwartet uns erneut ein richtig guter Aufsteiger, der mit bislang 12 Punkten keinerlei Anpassungsprobleme zeigt. Wir werden erneut entschlossen dagegenhalten und unsere eigenen Chancen konsequent nutzen müssen, um auch diesmal Zählbares mitnehmen zu können", so Gästetrainer Tobias Graßler.

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr SV Schmidmühlen Schmidmühlen TuS Rosenberg Rosenberg 15:15 PUSH

Nach der Auftaktniederlage zuletzt zwei Siege und zwei Unentschieden, im Vilstal ist man mit dem bisherigen Abschneiden schon zufrieden. Mit den Gästen aus Rosenberg baut sich nun eine hohe Mauer vor dem SVS auf, eine echte Herausforderung, der sich die Greger-Elf mit einer geschlossen starken Mannschaftsleistung stellen will. Auch wenn man mit neun Zählern auf dem Konto einigermassen im Soll liegt, so ganz ist man in der Hüttenstadt nicht zufrieden, denn der TuS-Motor läuft noch nicht so rund, wie man das gerne hätte. In Schmidmühlen soll nun endlich einmal wieder das gesamte Potenzial abgerufen werden, um den Rangsechsten in die Knie zu zwingen. Verlieren ist auf jeden Fall ein "no go". "Wir erwarten einen starken Gegner aus Rosenberg, der uns mit Sicherheit alles abverlangen wird. Um nicht zu verlieren, müssen wir definitiv eine geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz bringen und dürfen uns keine Fehler erlauben. Außerdem müssen wir in der Offensive mehr Mut und Entschlossenheit zeigen. Wir wollen den Gegner vor Probleme stellen, ich hoffe es gelingt uns", so SVS-Spielercoach Alex Greger.

"Nach zwei eher bescheidenen Auftritten fahren wir am Sonntag nach Schmidmühlen, wohlwissend, dass wir dort definitiv eine andere Leistung zeigen müssen. Wir treffen dort auf eine gestandene Kreisligamannschaft, die zuletzt gute Ergebnisse geliefert hat. Uns ist bewusst, dass es dort immer eine schwere Aufgabe ist, aber wir sind auch überzeugt, dass wir mit der richtigen Leistung auch mit Punkten nach Hause fahren können", sagt Gästespielertrainer Dennis Kramer.

"Es ist angerichtet" auf dem Sportgelände am Fliederweg 14 in Köfering, gegen den letztjährigen Vizemeister soll der Bock umgestossen, der erste volle Ertrag eingefahren und die Kirwastimmung damit angeheizt werden. Motivationsprobleme wird im Team des Gastgebers sicherlich kein Akteur haben, der FCR kann sich auf einen Gastgeber einstellen, der einen jeden Zentimeter des grünen Geläufs beackern wird. "Zum Kirwawochenende in Köfering kreuzt der Meisterfavorit aus Rieden bei uns am Samstag auf. Kirwa und Derby, Fussballherz was willst du mehr? Wir freuen uns auf das Spiel und sind heiß, endlich unseren ersten Saisonsieg zu landen. Die Hürde Rieden ist sehr hoch, aber irgendwann müssen wir ja mal anfangen zu punkten. Zudem wollen wir unserem Vorstand Johann Weigl ein Genesungsgeschenk machen", sagt SVK-Übungsleiter Oliver Lassmann. Der Tabellenvorletzte SV Hubertus Köfering bestreitet an seinem Kirwa-Wochenende bereits am Samstag um 17 Uhr die Heimpartie gegen den 1. FC Rieden. Die Mannschaft von Christian Helleder und Oliver Lassmann blieb in den bisher fünf absolvierten Begegnungen (zwei Unentschieden, drei Niederlagen) zwar noch ohne Sieg, wusste aber in den letzten beiden Spielen durchaus zu gefallen (1:3 in Rosenberg, 1:1 in Raigering). Lange Zeit stand das Spiel in Rosenberg auf des Messers Schneide, erst in der 95. Minute sorgte der TuS mit dem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung. Vor heimischer Kulisse hatte man bisher gegen die Titelmitfavoriten Freudenberg (3:7) und Königstein (0:3) nur wenig zu bestellen. Die Scheibel-Truppe kassierte nach drei Auftaktsiegen zuletzt zwei Niederlagen in Serie (3:4 in Königstein, 0:3 gegen Raigering) und fährt natürlich mit etwas Verunsicherung zum schweren Auswärtsspiel nach Köfering. Besonders die klare, auch in dieser Höhe verdiente 0:3-Niederlage gegen die Panduren gilt es aus den Trikots zu schütteln. (Quelle: Vorschau Peter Gattaut, FCR). "Mit dem Derby in Köfering steht für uns das nächste wichtige Spiel an. Trotz zahlreicher Ausfälle konnten sie gegen den SV Raigering einen Punktgewinn feiern und waren auch gegen Rosenberg ein absolut ebenbürtiger Gegner. Wir stellen uns deshalb auf einen äußerst motivierten Gegner ein, der insbesondere zur Kirwa den Bock umstoßen möchte ein. Wir wollen dem natürlich Paroli bieten. Dazu benötigen wir aber einen leidenschaftlicheren, mannschaftlich geschlosseneren und vorallem kämpferisch besseren Auftritt, wie zuletzt", sagt Gästetrainer Bernd Scheibel.

Heute, 18:15 Uhr SV Raigering SV Raigering FC Edelsfeld Edelsfeld 18:15 PUSH

Ist der Knoten beim überzeugenden Auftritt in Rieden nun endlich geplatzt bei den Panduren? Man hofft es in Reihen des SVR, nach wie vor ist man von der Qualität des Kaders überzeugt, blickt deshalb optimistisch nach vorne und möchte im Heimspiel nachlegen. Mit den Gästen aus Edelsfeld kreuzt nun allerdings ein sehr unangenehmer Spielpartner im Pandurenpark auf, der nach vier Niederlagen in Folge schon ein wenig mit dem Rücken zur Wand steht. "Wir wollen nach dem Sieg in Rieden natürlich an die dort gezeigte Leistung anknüpfen und unser Heimspiel unbedingt gewinnen. Das ist auch enorm wichtig, wenn wir oben rankommen wollen. Edelsfeld wird aber mit Sicherheit voll dagegenhalten, da sie - ähnlich wie wir - auch nicht optimal in die Saison gestartet sind. Daher wollen wir unbedingt von Beginn an unser Spiel durchdrücken und am Ende als Sieger vom Platz gehen", sagt Flo Hiltl, Sportlicher Leiter des SVR. "Bereits am Freitag müssen wir zum schweren Auswärtsspiel nach Raigering. Ich hoffe wir haben die sehr bittere Derbyniederlage gut verdaut und greifen wieder voll an", so das kurze Statement von Gästetrainer Stephan Schmeller.