Derby UMW – CSG als absolutes Highlight

Neun Jahre ist dieses Bild des Derbys UMW - CSG bereits alt – Foto: Paul Krier (Archiv)

Fast 800 Zuschauer wohnten im August 2016 dem damals in der Ehrenpromotion ausgetragenen Derby zwischen Mertert-Wasserbillig und Grevenmacher bei, einige Jahre später waren es immerhin noch 350. Das Duell in dieser Saison zwischen beiden Vereinen findet eine Klasse tiefer statt, dürfte aber auch wegen der Vorverlegung auf Samstag seinen Reiz nicht verloren haben. Der CSG sollte vom Papier her als Favorit in die Partie gehen. Wir fragten Trainer Martial Servais, ob er das auch so sieht. Servais: „wollen uns unseren guten Saisonstart nicht durch einen Ausrutscher in Wasserbillig kaputtmachen“

„Wir können uns gegen niemanden einen Ausrutscher erlauben, aber schon gar nicht gegen Mertert-Wasserbillig. Ich habe sie beobachtet, sie verfügen über eine junge und interessante Mannschaft, in Umschaltsituationen können sie gefährlich werden. Doch wir dürfen nicht tiefer stapeln, als nötig. Ich respektiere den Verein und Jeff (d.Red: Lascak, Trainer der UMW), doch wir fahren dorthin um zu gewinnen. Wir wollen uns unseren guten Saisonstart nicht durch einen Ausrutscher in Wasserbillig kaputtmachen. Neben unseren zwei Langzeitverletzten Bougueffa und Aliu fehlt Famini studienbedingt. Viel wird davon abhängen, wie beide Mannschaften in das Spiel kommen werden. Es ist eine trügerische Begegnung und wir werden Mertert-Wasserbillig sicher nicht unterschätzen.“