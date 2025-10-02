 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Neun Jahre ist dieses Bild des Derbys UMW - CSG bereits alt
Neun Jahre ist dieses Bild des Derbys UMW - CSG bereits alt – Foto: Paul Krier (Archiv)

Derby UMW – CSG als absolutes Highlight

Wegweisendes Duell zwischen Bartringen und Schengen, Leader URB trifft auf Sandweiler

1.Div - 2.Bez
Sandweiler
Grevenmacher
Weiler
Echternach

Fast 800 Zuschauer wohnten im August 2016 dem damals in der Ehrenpromotion ausgetragenen Derby zwischen Mertert-Wasserbillig und Grevenmacher bei, einige Jahre später waren es immerhin noch 350. Das Duell in dieser Saison zwischen beiden Vereinen findet eine Klasse tiefer statt, dürfte aber auch wegen der Vorverlegung auf Samstag seinen Reiz nicht verloren haben. Der CSG sollte vom Papier her als Favorit in die Partie gehen. Wir fragten Trainer Martial Servais, ob er das auch so sieht.

Servais: „wollen uns unseren guten Saisonstart nicht durch einen Ausrutscher in Wasserbillig kaputtmachen“

„Wir können uns gegen niemanden einen Ausrutscher erlauben, aber schon gar nicht gegen Mertert-Wasserbillig. Ich habe sie beobachtet, sie verfügen über eine junge und interessante Mannschaft, in Umschaltsituationen können sie gefährlich werden. Doch wir dürfen nicht tiefer stapeln, als nötig. Ich respektiere den Verein und Jeff (d.Red: Lascak, Trainer der UMW), doch wir fahren dorthin um zu gewinnen.

Wir wollen uns unseren guten Saisonstart nicht durch einen Ausrutscher in Wasserbillig kaputtmachen. Neben unseren zwei Langzeitverletzten Bougueffa und Aliu fehlt Famini studienbedingt. Viel wird davon abhängen, wie beide Mannschaften in das Spiel kommen werden. Es ist eine trügerische Begegnung und wir werden Mertert-Wasserbillig sicher nicht unterschätzen.“

Das Nachbarduell an Mosel und Sauer stellt das Gros der restlichen Begegnungen des 7.Spieltages in den Schatten. Itzig und Echternach bestreiten eine für die kommenden Wochen wegweisende und voraussichtlich offene Partie. Diese Attribute sollten auch auf das Spiel Bartringen – Schengen zutreffen, die sich jedoch ein Duell um den Anschluss an die Top 4 in einer sehr engen Tabelle liefern werden.

Trotz Niederlage am letzten Wochenende „op Flohr“ spricht die Formtabelle aktuell für Mensdorf im Heimspiel gegen Schlusslucht Junglinster. Munsbachs Zwischenhoch bekam wieder ein paar Dämpfer und so muss man gegen den nur einen Punkt besseren Aufsteiger Kopstal versuchen, den Hebel wieder umzulegen – etwas das leichter gesagt, als getan ist.

Sanem und Merl waren zuletzt leicht im Aufwind, was auf einen ungewissen Ausgang dieser Partie hindeuten könnte. Remich-Bous wird die erst errungene Tabellenführung gegen ein in den vergangenen Wochen wenig überzeugendes Sandweiler nicht wieder abnehmen lassen wollen, Konkurrent Weiler steht nämlich zuhause gegen den CSO ebenfalls vor einer lösbaren Aufgabe.

Am Samstag

Sa., 04.10.2025, 18:00 Uhr
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
CS Grevenmacher
CS GrevenmacherGrevenmacher
18:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Am Sonntag

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
CS Oberkorn
CS OberkornCSO
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
FC Schengen
FC SchengenSchengen
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

02.10.2025, 20:30 Uhr
Paul Krier