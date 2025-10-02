Derby UMW – CSG als absolutes Highlight

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Fast 800 Zuschauer wohnten im August 2016 dem damals in der Ehrenpromotion ausgetragenen Derby zwischen Mertert-Wasserbillig und Grevenmacher bei, einige Jahre später waren es immerhin noch 350. Das Duell in dieser Saison zwischen beiden Vereinen findet eine Klasse tiefer statt, dürfte aber auch wegen der Vorverlegung auf Samstag seinen Reiz nicht verloren haben. Der CSG sollte vom Papier her als Favorit in die Partie gehen. Wir fragten Trainer Martial Servais, ob er das auch so sieht.
„Wir können uns gegen niemanden einen Ausrutscher erlauben, aber schon gar nicht gegen Mertert-Wasserbillig. Ich habe sie beobachtet, sie verfügen über eine junge und interessante Mannschaft, in Umschaltsituationen können sie gefährlich werden. Doch wir dürfen nicht tiefer stapeln, als nötig. Ich respektiere den Verein und Jeff (d.Red: Lascak, Trainer der UMW), doch wir fahren dorthin um zu gewinnen.
Wir wollen uns unseren guten Saisonstart nicht durch einen Ausrutscher in Wasserbillig kaputtmachen. Neben unseren zwei Langzeitverletzten Bougueffa und Aliu fehlt Famini studienbedingt. Viel wird davon abhängen, wie beide Mannschaften in das Spiel kommen werden. Es ist eine trügerische Begegnung und wir werden Mertert-Wasserbillig sicher nicht unterschätzen.“
Das Nachbarduell an Mosel und Sauer stellt das Gros der restlichen Begegnungen des 7.Spieltages in den Schatten. Itzig und Echternach bestreiten eine für die kommenden Wochen wegweisende und voraussichtlich offene Partie. Diese Attribute sollten auch auf das Spiel Bartringen – Schengen zutreffen, die sich jedoch ein Duell um den Anschluss an die Top 4 in einer sehr engen Tabelle liefern werden.
Trotz Niederlage am letzten Wochenende „op Flohr“ spricht die Formtabelle aktuell für Mensdorf im Heimspiel gegen Schlusslucht Junglinster. Munsbachs Zwischenhoch bekam wieder ein paar Dämpfer und so muss man gegen den nur einen Punkt besseren Aufsteiger Kopstal versuchen, den Hebel wieder umzulegen – etwas das leichter gesagt, als getan ist.
Sanem und Merl waren zuletzt leicht im Aufwind, was auf einen ungewissen Ausgang dieser Partie hindeuten könnte. Remich-Bous wird die erst errungene Tabellenführung gegen ein in den vergangenen Wochen wenig überzeugendes Sandweiler nicht wieder abnehmen lassen wollen, Konkurrent Weiler steht nämlich zuhause gegen den CSO ebenfalls vor einer lösbaren Aufgabe.
