Derby Türkischer SV gegen SV Wiesbaden wieder Spektakel?

Unter Flutlicht am Freudenberger Niederfeld dürfte es am Mittwochabend auch wieder ein heißes Derby zwischen dem Türkischen SV und dem SV Wiesbaden werden. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Wiesbaden. Wird es erneut ein Derby-Spektakel? Im Hinspiel hatte Fußall-Verbandsligist SV Wiesbaden gegen den Lokalrivalen Türkischer SV bereits mit 3:1 geführt, ehe TSVler Ilias Amallah in der Nachspielzeit einen Patzer von SVW-Stürmer Saki Nakos zum 3:3-Endstand nutzte. Vor der Neuauflage an diesem Mittwoch (19.30 Uhr, Sportanlage Niederfeld) sind beide Teams ganz unterschiedlich unterwegs gewesen: Der Türkische SV im Erfolgsmodus, der Sportverein seit dem Auftakt-5:0 über Marburg ohne weiteren Sieg.

„Egal, wie die aktuelle Tendenz ist, gestaltet sich so ein Derby von selbst. Da kann sich das Blatt schnell wenden", sagt SVW-Sportchef Yildirim Sari, der am Sonntag beim 1:2 gegen Limburg 07 in der ersten Hälfte keine optimale Einsatzbereitschaft gesehen hatte. Das setzt er nun am Mittwoch voraus, wenn Ruven Bertel nach Gelb-Rot-Sperre zurückkehrt und Torjäger Nakos nach Entzündung im Knie wohl auch wieder dabei sein dürfte.