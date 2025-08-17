Derby-Torfestival mit einem glücklichen TSV Apensen

Beide Mannschaften starteten mit Siegen in die Saison. Den besseren Start erwischten die Hausherren, die durch den 3-Tore-Mann vom ersten Spieltag, Ahmed Radi, schnell in Führung gingen. "Wir spielten guten Fußball und hätten das 2:0 machen können. Als unser Keeper etwas unmotiviert aus seinem Tor stürmte, kam Apensen durch Niklas Albers zum Ausgleich", sagte SV-Trainer Björn Mielke. Jetzt wurde die Partie offener, doch der nächste Schock für die Gäste folgte. Joel Seemann gelang das 2:1. Dem 3:1 von Kristian Malzan ließ Tim Oelkers per Foulelfmeter das 3:2 folgen. "Da ging Mario Battmer zu ungestüm in den Zweikampf", ärgerte sich Mielke.

Ottensen macht den Sack nicht zu

Nach knapp einer Stunde war der 2-Tore-Führung verspielt, Nico Ewert gelang das 3:3. Dem 4:3, erneut durch Radi, folgte eine Abwehrschlacht, der SV Ottensen ließ sich zu weit in die Defensive drängen. "Wir waren plötzlich nervös. Apensen warf alles nach vorne und wir vergaben unsere wenigen Konterchancen kläglich", so Ottensens Coach. Als die Nachspielzeit längst abgelaufen war, entschied Schiri Stefan Merk auf Handelfmeter für die Gäste. Nico Ewert behielt die Nerven und traf zum 4:4-Endstand. "Insgesamt hätten wir gewinnen können", legte Mielke nach und bescheinigte dem Schiedsrichter eine starke Leistung in einem allerdings auch fairen Derby.

Schiedsrichter: Stefan-Werner Merk

Tore: 1:0 Ahmed Radi (8.), 1:1 Niklas Albers (18.), 2:1 Joel Seemann (24.), 3:1 Kristian Malzan (32.), 3:2 Tim Oelkers (34. Foulelfmeter), 3:3 Nico Ewert (59.), 4:3 Ahmed Radi (66.), 4:4 Nico Ewert (90.+9 Handelfmeter)