Derby-Time: Sudweyhe und Bruchhausen-Vilsen suchen die ersten Punkte Erstes Derby der Saison steht an von Benedikt Hitze · Gestern, 22:46 Uhr · 0 Leser

Sudweyhe freut sich auf das Derby – Foto: Philipp Reichelt

Sowohl der TuS Sudweyhe als auch der Landesliga-Absteiger SV Bruchhausen-Vilsen haben den Auftakt in die neue Spielzeit verpatzt. Am Sonntag treffen die beiden Nachbarn im direkten Duell aufeinander – und wollen Wiedergutmachung.

Am Sonntag (15:00 Uhr) steht ein echter Kracher auf dem Programm: Der TuS Sudweyhe empfängt den SV Bruchhausen-Vilsen zum Nachbarschaftsderby. Die Ausgangslage könnte spannender kaum sein, denn beide Kontrahenten stehen bereits am 2. Spieltag unter Druck. Sowohl der TuS (0:2 beim SV Germania Helstorf) als auch der SVBV (1:2 gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst) mussten zum Auftakt eine Niederlage hinnehmen. „Sonntag ist das ein absolutes Derby gegen Vilsen“, betont Sudweyhe-Trainer Saimir Dikolari. „Eine Mannschaft, die sich viel vorgenommen hat, wo wir aber auch – ich glaube, beide Mannschaften kennen sich sehr gut – wissen, dass es ein packendes Spiel wird. Wir sind beide mit einer Niederlage gestartet, von daher gibt es für beide was gutzumachen.“ Dikolari fordert von seiner Elf vor allem eine deutliche Steigerung bei den Grundtugenden: „Wichtig wird sein, dass wir unsere einfachen Fehler minimieren und einfach fokussierter und giftiger in den Zweikämpfen sind. Fußball hat viel mit Mentalität und Einstellung zu tun. Die Mannschaft, die galliger und griffiger ist, wird das Spiel auf ihre Seite ziehen.“ Mut schöpfen die Gastgeber aus der Vorbereitung, wo man beim ALTS-Cup gegen Vilsen die Oberhand behielt.