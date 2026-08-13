Derby-Time: Sudweyhe und Bruchhausen-Vilsen suchen die ersten Punkte

Sowohl der TuS Sudweyhe als auch der Landesliga-Absteiger SV Bruchhausen-Vilsen haben den Auftakt in die neue Spielzeit verpatzt. Am Sonntag treffen die beiden Nachbarn im direkten Duell aufeinander – und wollen Wiedergutmachung.
Am Sonntag (15:00 Uhr) steht ein echter Kracher auf dem Programm: Der TuS Sudweyhe empfängt den SV Bruchhausen-Vilsen zum Nachbarschaftsderby. Die Ausgangslage könnte spannender kaum sein, denn beide Kontrahenten stehen bereits am 2. Spieltag unter Druck. Sowohl der TuS (0:2 beim SV Germania Helstorf) als auch der SVBV (1:2 gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst) mussten zum Auftakt eine Niederlage hinnehmen.
„Sonntag ist das ein absolutes Derby gegen Vilsen“, betont Sudweyhe-Trainer Saimir Dikolari. „Eine Mannschaft, die sich viel vorgenommen hat, wo wir aber auch – ich glaube, beide Mannschaften kennen sich sehr gut – wissen, dass es ein packendes Spiel wird. Wir sind beide mit einer Niederlage gestartet, von daher gibt es für beide was gutzumachen.“ Dikolari fordert von seiner Elf vor allem eine deutliche Steigerung bei den Grundtugenden: „Wichtig wird sein, dass wir unsere einfachen Fehler minimieren und einfach fokussierter und giftiger in den Zweikämpfen sind. Fußball hat viel mit Mentalität und Einstellung zu tun. Die Mannschaft, die galliger und griffiger ist, wird das Spiel auf ihre Seite ziehen.“ Mut schöpfen die Gastgeber aus der Vorbereitung, wo man beim ALTS-Cup gegen Vilsen die Oberhand behielt.
Auch auf der Gegenseite ist die Sehnsucht nach den ersten Zählern groß. Allerdings befindet sich die Mannschaft von SVBV-Coach Sascha Jäger nach dem Abstieg aus der Landesliga Hannover in einem Prozess. „Wir wollen mit dieser neuen Gruppe auch dahin, wo die Mannschaft die letzten Jahre war. Aber natürlich ist das aktuell ein kleiner Umbruch: neue Mannschaft, neue Art und Weise, ganz andere Inhalte. Da muss man uns schon etwas Zeit geben, um wieder ins Fahrwasser zu kommen“, wirbt Jäger um Geduld.
Den Gegner schätzt der Vilsen-Coach trotz dessen Auftaktniederlage stark ein: „Mit Sudweyhe wartet eine gute Mannschaft auf uns, die sich in der Vorbereitung viel Selbstvertrauen erarbeitet hat, gegen den Ball sehr kompakt steht und einige gut ausgebildete Spieler im Team hat.“ Erschwert wird die Aufgabe für die Gäste durch eine angespannte Personallage: Mit Maxi Kues (Sehne/Wade), Tom Köppener (Außenbandriss im Knöchel) und Moritz Warnke (Knöchelprobleme) fallen gleich drei Akteure aus.
Dennoch gibt Jäger eine klare Richtung vor: „Wichtig ist, dass wir wieder gute Leistungen bringen und eine gute defensive Stabilität auf den Platz bekommen. Natürlich wollen wir aber auch punktmäßig in der Saison ankommen. Dafür arbeiten wir hart.“