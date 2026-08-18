Derby-Time: SE Freising empfängt SVA Palzing – die fühlen sich als „klarer Außenseiter" Fußball-Derby von Matthias Spanrad · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

SEF-Trainer Mijo Stijepic – Foto: Michalek

Am Mittwoch um 18 Uhr treffen der SE Freising und der SVA Palzing in der Luitpoldanlage aufeinander. Beide Trainer äußern sich im Doppelinterview.

Flutlicht und Derby-Zeit – die Fans erwartet ein tolles Spiel, wenn am Mittwoch um 18 Uhr der SE Freising und der SVA Palzing in der Luitpoldanlage aufeinandertreffen. Die beiden Trainer, Mijo Stijepic (SEF) und Enes Mehmedovic (SVA), sprechen im Doppelinterview über Stärken und Schwächen des Gegners, die Prioritäten in einem Lokalduell und die Lehren aus den beiden Remis der Vorsaison.

Palzings Coach Enes Mehmedovic – Foto: Michalek

Beide Teams haben am Wochenende verloren – wer hat die Niederlage vielleicht schon besser verdaut?

Mehmedovic: Ein bisschen ist sie schon noch im Kopf. Die ersten drei Spiele waren in Ordnung, am Samstag haben wir nicht gut gespielt. Wir hatten zu viele individuelle Fehler. Das haben wir am Montag im Training aber auch besprochen.

Stijepic: Man muss so etwas schnell verdauen. In meinem Kopf arbeitet das natürlich immer noch. Das Leben geht aber weiter, Niederlagen gehören zum Fußball dazu. Und ich bin mir sicher, dass die Mannschaft das schon verarbeitet hat.

Was haben Sie als Stärken und Schwächen des Gegners herausgefunden?

Mehmedovic: Das ist schwierig, die Freisinger Niederlage war für mich überraschend. Ich habe Szenen des Spiels gesehen. Freising hat eine ganz andere Qualität und ganz andere Ansprüche. Wenn es eine kleine Schwäche gibt, dann, dass sie hinten vielleicht zu wenig Geschwindigkeit haben.

Stijepic: Vor einem Derby ist eine solche Frage nicht gut (lacht). Ich sage nur so viel: Palzing hat Stärken und Schwächen!

Mijo, wie sehr ist bei Ihnen als neuer Trainer im Landkreis das Derby-Fieber angekommen?

Stijepic: Noch gar nicht. Ich weiß aber, dass das im Verein ein Thema ist. Was gibt’s Schöneres, als ein Derby zu spielen? Das ging mir als Spieler auch immer so. Der Gegner wird uns sicher alles abverlangen.

Enes, was nehmen Sie aus dem 2:2 und dem 1:1-Remis der Vorsaison mit?

Mehmedovic: In Freising haben wir das 1:1 in der 97. per Elfmeter bekommen! Aber das war schon verdient. Was wir gesehen haben: Man kann gegen den SEF bestehen. Man geht aber auch unter, wenn man sie spielen lässt. Wir sind der klare Außenseiter.

Mittlerweile ist der SVA ja eine kleine SEF-Filiale, zuletzt wechselte Luca Stubenvoll ins Ampertal. Inwiefern profitiert Palzing davon?

Mehmedovic: Das sind nicht die Spieler, auf die Freising gesetzt hat. Wir würden richtig profitieren, wenn es Spieler wie Fabrizio Brandes oder Felix Fischer wären. Die Jungs, die zu uns gekommen sind, sind gut. Aber sie brauchen noch Zeit.

Stijepic: Luca etwa ist ein talentierter Spieler. Und es spricht für die gute Jugendarbeit von uns, wenn sich Nachbarvereine an unseren Talenten bedienen. Er ist ja nicht der erste von uns, der dorthin gewechselt ist. Daher denke ich schon, dass sie profitieren.

Was spricht für Ihr jeweiliges Team?

Mehmedovic: Für uns spricht, dass wir ein ganz anderes Gesicht zeigen können. Und wir können über unsere Grenzen gehen. Zudem dürfen wir, anders als zuletzt, keine individuellen Fehler machen.

Stijepic: Meine Mannschaft hat eine super Mentalität. Im letzten Spiel allerdings hat sich etwa beim 2:3 gezeigt, dass wir Aktionen wieder zu Ende verteidigen müssen. Das ist nicht das Bild, das ich von uns kenne. Im Derby müssen wir vor allem die Basics abrufen. Dann bin ich sehr optimistisch.

Letzte Frage: Mit welchem Personal planen beide Trainer?

Stijepic: Wir können mit der aktuell besten Elf auflaufen!

Mehmedovic: Bei uns ist es leider etwas schwierig. Fabian Radlmaier wird in der Hinrunde vielleicht gar nicht mehr spielen können. Felix Wirth ist zudem noch im Urlaub, dafür kehrt Mathias Reinbacher wieder zurück.

