 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

Derby-Time in Schöneberg - SOS bei Bero und SW Neukölln

Der 23.Spieltag der Landesliga-Staffel 1 in der Vorschau

von far · Heute, 14:06 Uhr · 0 Leser
Archiv: Schöneberg vs Inter
Archiv: Schöneberg vs Inter – Foto: Christof Lehner

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Landesliga Berlin - 1
Johannisthal
Hilalspor
Berliner SC II
Empor Berlin II

Der Spieltag startet mit einem echten Highlight: Im Schöneberger Derby empfängt Spitzenreiter FC Internationale Berlin am Samstag den 1. FC Schöneberg. Während „Inter“ dem direkten Aufstieg in die Berlinliga entgegensteuert, kämpft Verfolger Johannisthal um Platz zwei und die Relegation. Im Tabellenkeller droht mehreren Teams der Absturz in die Bezirksliga

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Morgen, 14:00 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
14:00

Das Derby eröffnet den Spieltag und bringt klare Vorzeichen: Tabellenführer Internationale (53 Punkte) will den nächsten Schritt Richtung Aufstieg machen. Schöneberg (29 Punkte) steht im gesicherten Mittelfeld, kann aber befreit aufspielen. Die Gastgeber gehen favorisiert ins Duell.

So., 19.04.2026, 12:00 Uhr
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
12:00

Neukölln (15 Punkte) steht auf einem Abstiegsplatz und braucht dringend Zähler. Pfeffersport (25 Punkte) ist noch nicht gesichert und will Abstand nach unten schaffen. Ein intensives Spiel mit viel Druck auf beiden Seiten.

So., 19.04.2026, 12:15 Uhr
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
12:15

Der BSV (41 Punkte) hat noch Außenseiterchancen auf Platz zwei und muss gewinnen. Preussen II (26 Punkte) steckt im unteren Mittelfeld und braucht ebenfalls Punkte für den Klassenerhalt. Die Gastgeber gehen mit mehr Druck ins Spiel.

So., 19.04.2026, 13:30 Uhr
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
13:30

Hilalspor (39 Punkte) hält Anschluss an die oberen Plätze und will weiter Druck machen. Hürtürkel (22 Punkte) kämpft gegen den Abstieg. Die Gastgeber sind klar favorisiert, dürfen sich aber keinen Ausrutscher erlauben.

So., 19.04.2026, 13:30 Uhr
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
13:30

Beide Teams stehen mit 31 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Es geht vor allem darum, die Saison stabil zu Ende zu spielen. Ein Duell auf Augenhöhe ohne großen Druck.

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
14:00

Johannisthal (47 Punkte) kämpft um Platz zwei und die Relegation und darf sich keinen Punktverlust leisten. Empor II (19 Punkte) steht tief im Abstiegskampf und braucht jeden Zähler. Die Gastgeber gehen als klarer Favorit ins Spiel.

So., 19.04.2026, 14:10 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
14:10

Schlusslicht Berolina (11 Punkte) steht mit dem Rücken zur Wand und braucht dringend Punkte. Charlottenburg-Wilmersdorf (29 Punkte) will den Klassenerhalt sichern. Die Gäste haben die bessere Ausgangslage.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
15:00

Berliner SC II (24 Punkte) kämpft um den Klassenerhalt und braucht dringend Punkte. Friedenau (37 Punkte) spielt eine starke Saison im oberen Mittelfeld und will den Anschluss nach oben halten. Die Gäste gehen leicht favorisiert ins Spiel.