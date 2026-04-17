Derby-Time in Schöneberg - SOS bei Bero und SW Neukölln

Archiv: Schöneberg vs Inter – Foto: Christof Lehner

Der Spieltag startet mit einem echten Highlight: Im Schöneberger Derby empfängt Spitzenreiter FC Internationale Berlin am Samstag den 1. FC Schöneberg. Während „Inter“ dem direkten Aufstieg in die Berlinliga entgegensteuert, kämpft Verfolger Johannisthal um Platz zwei und die Relegation. Im Tabellenkeller droht mehreren Teams der Absturz in die Bezirksliga

Das Derby eröffnet den Spieltag und bringt klare Vorzeichen: Tabellenführer Internationale (53 Punkte) will den nächsten Schritt Richtung Aufstieg machen. Schöneberg (29 Punkte) steht im gesicherten Mittelfeld, kann aber befreit aufspielen. Die Gastgeber gehen favorisiert ins Duell.

So., 19.04.2026, 12:00 Uhr DJK Schwarz Weiß Neukölln SW Neukölln Pfeffersport Pfeffersport 12:00 PUSH

Neukölln (15 Punkte) steht auf einem Abstiegsplatz und braucht dringend Zähler. Pfeffersport (25 Punkte) ist noch nicht gesichert und will Abstand nach unten schaffen. Ein intensives Spiel mit viel Druck auf beiden Seiten.

So., 19.04.2026, 12:15 Uhr Berliner SV 92 BSV 1892 BFC Preussen BFC Preussen II 12:15 PUSH

Der BSV (41 Punkte) hat noch Außenseiterchancen auf Platz zwei und muss gewinnen. Preussen II (26 Punkte) steckt im unteren Mittelfeld und braucht ebenfalls Punkte für den Klassenerhalt. Die Gastgeber gehen mit mehr Druck ins Spiel.

So., 19.04.2026, 13:30 Uhr Berlin Hilalspor Hilalspor BSV Hürtürkel Hürtürkel 13:30 PUSH

Hilalspor (39 Punkte) hält Anschluss an die oberen Plätze und will weiter Druck machen. Hürtürkel (22 Punkte) kämpft gegen den Abstieg. Die Gastgeber sind klar favorisiert, dürfen sich aber keinen Ausrutscher erlauben.

Beide Teams stehen mit 31 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Es geht vor allem darum, die Saison stabil zu Ende zu spielen. Ein Duell auf Augenhöhe ohne großen Druck.

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr Sportfreunde Johannisthal Johannisthal SV Empor Berlin Empor Berlin II 14:00 PUSH

Johannisthal (47 Punkte) kämpft um Platz zwei und die Relegation und darf sich keinen Punktverlust leisten. Empor II (19 Punkte) steht tief im Abstiegskampf und braucht jeden Zähler. Die Gastgeber gehen als klarer Favorit ins Spiel.

Schlusslicht Berolina (11 Punkte) steht mit dem Rücken zur Wand und braucht dringend Punkte. Charlottenburg-Wilmersdorf (29 Punkte) will den Klassenerhalt sichern. Die Gäste haben die bessere Ausgangslage.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr Berliner SC Berliner SC II Friedenauer TSC Friedenau 15:00 PUSH