Derby Time in Lommersum

Der SSV Lommersum empfängt den SSV Weilerswist. Spiele zwischen beiden Vereinen sind traditionell von großer Spannung, Emotionen und besonderem Derby-Charakter geprägt – und auch dieses Mal dürfte die Partie einiges an Brisanz versprechen.

Die Gastgeber aus Lommersum mussten zum Saisonauftakt eine knappe Niederlage hinnehmen. Beim Aufsteiger TuS Vernich unterlag der SSV in einem torreichen Derby mit 3:4. So stand das Team am Ende mit leeren Händen da und möchte nun vor heimischem Publikum unbedingt die ersten Punkte einfahren.

Die Gäste aus Weilerswist dagegen starteten mit einem Punkt in die neue Spielzeit. Gegen die SG FlaKi rettete die Mannschaft in letzter Sekunde ein 1:1-Unentschieden und zeigte dabei Moral sowie Kampfgeist. Dieser späte Ausgleich könnte dem Team zusätzlichen Rückenwind für das Derby geben.

Statistik und Favoritenrolle

Die Bilanz der letzten 15 Pflichtspiele spricht klar für den SSV Lommersum: Achtmal gingen die Lommersumer als Sieger vom Platz, dreimal triumphierte Weilerswist, vier Partien endeten mit einem Remis. Auch wenn Statistiken in einem Derby oft wenig Wert haben, geht Lommersum damit leicht favorisiert in die Begegnung.

Rahmenbedingungen

Anstoß ist am Sonntag, 31. August 2025, um 15:00 Uhr in der Lommersumer „Pickelskuhl“ an der Löwener Straße. Geleitet wird das Derby von Schiedsrichter Christian Kühlborn, unterstützt von seinen Assistenten Frederik Holz und Rayaan Hossain. Dem Gespann wünschen wir ein gutes und vor allem faires Spiel.

Ausblick

Alles ist angerichtet für einen packenden Fußballnachmittag. Lommersum will die Auftaktniederlage vergessen machen, Weilerswist möchte den Derbysieg einfahren – die Zuschauer dürfen sich auf 90 Minuten voller Leidenschaft, Spannung und Derby-Atmosphäre freuen.