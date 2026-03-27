Derby-Time in Hofkirchen und Ruhmannsfelden

Viele Fans wird das Derby zwischen dem SV Hofkirchen und dem SV Garham anlocken – Foto: Mike Sigl

Die 21. Runde der Bezirksliga Ost wird von zwei ganz brisanten Duellen überstrahlt. Zwischen dem SV Hofkirchen und dem SV Garham kommt es zum mit Spannung erwarteten Gemeinde-Derby. Eine große Tradition hat auch das Landkreis-Duell zwischen Spitzenreiter SpVgg Ruhmannsfelden und dem tüchtigen Neuling SV Bischofsmais. Vor einer echten Bewährungsprobe steht die zweitplatzierte SpVgg GW Deggendorf, die beim heimstarken TSV-DJK Oberdiendorf ran muss. Der akut abstiegsbedrohte SV Hutthurm erwartet den SV Grainet, der zumindest noch mit einem Auge nach ganz vorne schielen darf.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Grafenau Grafenau FC Künzing Künzing 15:00 PUSH



Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Die Gegner werden nicht leichter. Nichtsdestotrotz müssen wir - vor allem zuhause - irgendwie punkten. Dafür brauchen wir einen guten Tag und eins sollten wir zur Vorwoche beherzigen - eine gute Halbzeit wird auch diesmal nicht reichen."



Personalien: Johannes Fuchs kann nicht mitwirken.







Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Nach dem gelungenen Auftakt gegen Hutthurm, erwartet uns nun ein sehr schweres Auswärtsspiel in Grafenau. Die Stodbärn spielen eine sorgenfreie Saison und verfügen über jede Menge Qualität im Offensivbereich. Diese gilt es in Schach zu halten, dann sind wir zuversichtlich, etwas Zählbares mitnehmen zu können."



Personalien: Zusätzlich zu den Dauerpatienten fehlen Simon Kröninger und Lukas Ebner.

Morgen, 15:30 Uhr SV Hofkirchen Hofkirchen SV Garham Garham 15:30 live PUSH



Peter Gallmaier (Trainer SV Hofkirchen): "Leider konnten wir nicht mit dem erhofften Sieg in die Restsaison starten, da wir uns mit zwei individuellen Fehlern kurz vor Schluss um den verdienten Lohn gebracht haben. Das heißt es nun im nächsten Spiel besser zu machen. Mit unserem Nachbarn Garham bekommen wir es aber mit einem Schwergewicht der Liga zu tun. Unser Gast ist absoluter Favorit, da er auf jeder Position gut besetzt ist und wir einen Sahnetag brauchen, um etwas Zählbares zu holen. Derbys haben aber bekanntlich ihren eigenen Charakter und wir spielen zu Hause. Wir werden alles versuchen, um eine kleine Überraschung schaffen zu können."





Personalien: Bis auf Thomas Hidringer sind alle Akteure einsatzbereit.





Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Nach dem gelungenen Auftakt gegen Grafenau freuen wir uns jetzt natürlich extrem auf das Gemeinde-Derby in Hofkirchen. Im Hinspiel war es vor einer tollen Kulisse ein sehr enges Spiel. Schaut man auf die Tabelle, scheinen die Vorzeichen mittlerweile klar zu sein. Ich habe mir Hofkirchen aber am Sonntag gegen Mauth vor Ort angeschaut und kann daher relativ sicher sagen, dass es wieder ein enges Spiel werden wird. Sie haben auf den Außenpositionen pfeilschnelle Spieler, und mit Bartl, Fürst und Cernota auch Spieler mit reichlich Erfahrung. Daher müssen wir unsere beste Leistung zeigen, um mit Zählbarem abzureisen, was selbstverständlich unser Ziel ist."



Personalien: Mit Ausnahme von Mario Grill sind alle Mann fit.







Ruhmannsfeldens Offensivmann Felix Brunner und seine Mitstreiter gehen als Favorit in das Nachbarduell gegen den SV Bischofsmais – Foto: Karl-Heinz Hönl









Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Mit der Leistung und dem Sieg in Oberpolling bin ich grundsätzlich einverstanden und zufrieden gewesen. Die nächste Aufgabe im Derby gegen Bischofsmais wird uns um einiges mehr abverlangen. Alleine der 3:0-Auftaksieg gegen Schalding-Heining II spricht Bände. Aber unsere Einheiten diese Woche hatte eine gute Intensität und ich hoffe auf einen guten Start daheim vor unseren Fans. Ein Sieg ist unser großes Ziel - dafür werden wir 90 Minuten alles geben."



Personalien: Definitiv nicht dabei ist nur Marcel Steinbauer.





Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Mit dem Auftaktsieg gegen Schalding konnten wir einen tollen Erfolg verbuchen und uns etwas Luft verschaffen. Nun freuen wir uns auf das Derby beim Tabellenführer. Ruhmannsfelden hat von den letzten neun Spielen acht gewonnen, den besten Angriff, die beste Verteidigung und den besten Torjäger der Liga. Die Rollen sind also klar verteilt. Trotzdem wollen wir erneut bissig in den Zweikämpfen agieren und werden uns auch in diesem Match mutig präsentieren. Ein Teilerfolg wie beim Hinspiel wäre ein super Ergebnis."



Personalien: Stefan Louen ist zurück im Aufgebot, in dem lediglich Matthias Krampfl fehlt.





Morgen, 16:00 Uhr TSV Waldkirchen Waldkirchen SV Oberpolling Oberpolling 16:00 PUSH



Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Wir müssen aus dem letzten Spiel die richtigen Schlüsse ziehen und alles, was nicht gepasst hat, verbessern. Hier haben wir im Training gut daran gearbeitet und wollen das am Samstag umsetzen. Wir müssen uns - wie schon in Obernzell - auf ein kampfbetontes Spiel einstellen."



Personalien: Auf der ohnehin schon nicht kurzen Ausfallliste steht nun auch noch Defensiv-Stütze Angelo Sigl.





Martin Braumandl (Trainer SV Oberpolling): "Mit der Leistung gegen den Tabellenführer war ich - trotz der 0:3-Niederlage - sehr zufrieden. Die Mannschaft hat gekämpft und bis zum Abpfiff alles gegeben. In Waldkirchen müssen wir mit dem gleichen Engagement und der gleichen Bereitschaft auftreten. Auch in diesem Spiel sind wir haushoher Außenseiter. Nichtsdestotrotz werden wir wieder alles versuchen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Die Jungs haben das Potenzial mit jedem Gegner mitzuhalten. Der Ehrgeiz, die Stimmung und die Qualität im Training, entspricht nicht der eines Tabellenletzten. Ich habe vollstes Vertrauen in die Mannschaft. Allerdings sollten wir langsam punkten, wenn wir noch ein Wörtchen um den Klassenerhalt mitreden wollen." Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Wir müssen aus dem letzten Spiel die richtigen Schlüsse ziehen und alles, was nicht gepasst hat, verbessern. Hier haben wir im Training gut daran gearbeitet und wollen das am Samstag umsetzen. Wir müssen uns - wie schon in Obernzell - auf ein kampfbetontes Spiel einstellen."Personalien: Auf der ohnehin schon nicht kurzen Ausfallliste steht nun auch noch Defensiv-Stütze Angelo Sigl.Martin Braumandl (Trainer SV Oberpolling): "Mit der Leistung gegen den Tabellenführer war ich - trotz der 0:3-Niederlage - sehr zufrieden. Die Mannschaft hat gekämpft und bis zum Abpfiff alles gegeben. In Waldkirchen müssen wir mit dem gleichen Engagement und der gleichen Bereitschaft auftreten. Auch in diesem Spiel sind wir haushoher Außenseiter. Nichtsdestotrotz werden wir wieder alles versuchen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Die Jungs haben das Potenzial mit jedem Gegner mitzuhalten. Der Ehrgeiz, die Stimmung und die Qualität im Training, entspricht nicht der eines Tabellenletzten. Ich habe vollstes Vertrauen in die Mannschaft. Allerdings sollten wir langsam punkten, wenn wir noch ein Wörtchen um den Klassenerhalt mitreden wollen." Personalien: Nicht dabei sind Jonas Rasshofer und Mario Enzesberger







Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Wir stehen vor den Wochen der Wahrheit. Gegen Obernzell erwarten wir ein Spiel, in dem beide Mannschaften alles für den Erfolg investieren werden. Wir sind bereit, den Abstiegskampf anzunehmen und alles für den Sieg zu investieren."



Personalien: Die Hausherren vermelden Bestbesetzung.





Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Der Sieg zum Start in die Frühjahrsrunde war für uns sehr wichtig. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und uns dieses Mal auch dafür belohnt. Genau diese Einstellung müssen wir auch in Niederalteich an den Tag legen. Den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf wollen wir mindestens auf Abstand halten. Wie schwer das wird, wissen wir aus den beiden vergangenen Jahren."



Personalien: Hannes Rauscher, Jonas Kurzböck, Bela Kapusta und Benedikt Kleinert werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.







Oberdiendorfs Neutrainer Anton Autengruber fordert von seiner Truppe eine klare Leistungssteigerung – Foto: Robert Geisler









Anton Autengruber (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Unseren Auftakt hätten wir uns ganz anders vorgestellt. Bei der 0:5-Niederlage in Grainet hat uns hinten wie vorne die Konsequenz gefehlt und das war ein ganz schwacher Aufritt. Gegen Deggendorf müssen wir uns in allen Bereichen steigern und ein ganz anderes Gesicht zeigen. Wenn uns das gelingt, sind wir gegen eine Spitzenmannschaft daheim nicht chancenlos."



Personalien: Mit Kapitän Andreas Eder, Stammtorhüter Marco Unfried, Alessandro Maier und Luca Büchler fehlt erneut eine Reihe von Stammkräften. Zumindest Jonas Mauritz steht wieder zur Verfügung.





Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Gegen Oberdiendorf mussten wir uns daheim mit einem Unentschieden zufrieden geben. Eine unbequeme Mannschaft, die sehr konterstark ist. Für uns ist es zudem das erste Spiel seit mehr als vier Monaten auf Naturrasen. Daher wird das ein schwerer Gang. Trotzdem wollen wir etwas Zählbares mit nach Hause nehmen."



Personalien: Winter-Neuzugang Philipp Wolf steht wieder im Kader, in dem es ansonsten keinerlei Veränderungen gibt.





Morgen, 15:00 Uhr SV Hutthurm Hutthurm SV Grainet Grainet 15:00 PUSH



Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Das Spiel in Künzing haben wir letztlich verdient verloren. Wir hatten eine gute Trainingswoche und haben den Fokus ganz auf den kommenden Gegner Grainet gelegt. Nun müssen wir das auch auf dem Platz zeigen. Wir wissen, dass die Aufgabe nicht leichter wird, da der Gegner seit Jahren eingespielt ist und über funktionierende Abläufe im Spiel verfügt. Wir werden alles reinwerfen und sehen, wofür es am Ende reicht."



Personalien: Rotsünder Philipp Reitberger ist zum Zuschauen verdammt, dafür ist Dustin Lippert wieder eine Option.





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Nach dem gelungenen Rückrundenstart erwartet uns beim SV Hutthurm eine sehr anspruchsvolle Auswärtsaufgabe. Unser Gegner braucht Punkte und wird das Spiel vermutlich auch dementsprechend motiviert angehen. Ich gehe davon aus, dass der SV Hutthurm das Spiel auf dem Kunstrasen absolvieren und dort auf seine Umschaltmomente und Standards lauern wird - aber wir werden gut darauf vorbereitet sein. Wir haben in der Vorbereitung auch viel auf Kunstrasen trainiert, sind gut drauf und können das Spiel ohne Druck angehen."



Personalien: Johannes Schmid ist der einzige Ausfall.











Manuel Mörtlbauer (Trainer SV Schalding-Heining II): "Wir haben ein Heimspiel, die Jungs haben was gutzumachen und wir wollen uns wieder deutlich verbessert präsentieren. Wenn wir die Punkte am Reuthinger Weg lassen wollen, müssen wir gegenüber dem Auftritt in Bischofsmais eine deutliche Schippe drauflegen."



Personalien: Die Lage bleibt angespannt, denn gegenüber der Vorwoche kehrt kein einziger Kicker zurück ins dezimierte Aufgebot.





Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Schon das Hinspiel hat gezeigt, dass zwei in etwa gleichstarke Mannschaften aufeinandertreffen. Kleinigkeiten können entscheiden. Die gute Schaldinger Defensive erfordert unsererseits eine effektivere Chancenverwertung als in den vergangenen Spielen. Dass unsere Mannschaft wie zuletzt in Hofkirchen bis zum Schluss alles versucht hat und sich letztendlich belohnen konnte, unterstreicht die gute körperliche Verfassung und die mannschaftliche Geschlossenheit."



Personalien: Korbinian Tolksdorf ist wieder an Bord, dafür müssen Michael Segl, Felix Fenzl, Sascha Bauer und Marco Nachtmann passen.