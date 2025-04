Derby-Time in Garham, Grafenau und Niederalteich

Am Dienstagabend steigt in der Bezirksliga Ost der 25. Spieltag, der dem souveränen Spitzenreiter den Gang zum Landkreiskontrahenten TSV-DJK Oberdiendorf beschert. Ebenfalls vor einem schweren Gang steht der Rangzweite FC Künzing, der beim unberechenbaren SV Grainet ran muss. Im Kampf um den Ligaverbleib wird die Luft für den SV Schöfweg und die SpVgg Osterhofen immer dünner, da beide Teams mittlerweile schon zehn Punkte Rückstand zur Relegationszone haben. Um weiter hoffen zu dürfen, helfen sowohl der Kölbl-Truppe, die den formstarken SV Hutthurm erwartet, als auch den Herzogstädtern, die beim 2025 noch ungeschlagenen Nachbarn SpVgg Niederalteich ran müssen, nur mehr Siege weiter. Mit dem SV Garham und dem SV Oberpolling treffen zwei akut gefährdete Teams aufeinander, die beide ebenfalls einen Dreier herbeisehnen. Der TSV Grafenau bittet den TSV Waldkirchen zum Landkreisderby.

Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Waldkirchen ist ein sehr spielstarker Gegner, der sich in einer guten Form befindet. Um nicht leer auszugehen, müssen wir das gleiche Engagement wie in Oberpolling aufbringen."Personalien: Michal Ruzicka steht wieder zur Verfügung.Gundolf Hain (Sportlicher Leiter TSV Waldkirchen): "Natürlich wollen wir gegen Grafenau gewinnen. Wir wissen aber, dass die Hausherren alles versuchen werden, das zu verhindern. Dennoch sind wir selbstbewusst und wissen, was zu tun ist."Personalien: Es bleibt alles beim Alten.

Alexander Galle (Co-Spielertrainer FC Obernzell-Erlau): "Wir haben in Waldkirchen die erste Niederlage in diesem Jahr hinnehmen müssen. Nach zwei eher durchwachsenen Leistungen müssen wir jetzt wieder einen Gang hochschalten, damit wir uns die bisher hervorragend Saison nicht kaputt machen. Mit Regen kommt eine Mannschaft, die voll in den Kampf um die Relegationsplätze verwickelt ist und somit mit Sicherheit richtig hart zu knacken sein wird. Wir wollen zu Hause wieder unser gewohntes Gesicht zeigen und die Punkte in Obernzell-Erlau lassen."Personalien: Der Kader bleibt unverändert.Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Leider gingen wir im Heimspiel gegen Niederalteich leer aus und haben nun drei Auswärtsspiele am Stück vor uns. In Obernzell-Erlau erwartet uns ein kompakter Gegner mit viel individueller Qualität. Nichtsdestotrotz wollen wir nicht mit leeren Händen nach Hause fahren."Personalien: Einzig Maximilian Kappl fehlt der Hrubec-Truppe.

Anton Hauzenberger (Co-Trainer SV Garham): "Die Tore für den Gegner fielen im letzten Spiel zu einfach und aufgrund individueller Unkonzentriertheiten. Die Mannschaftsleistung war insgesamt in Ordnung, auch wenn das Ergebnis dies nicht wiederspiegelte. Nun stehen für uns die Wochen der Entscheidung bezüglich dem Klassenerhalt an und wir werden gegen eine kampfstarke Mannschaft, wie es Oberpolling bekanntermaßen ist, absolut konzentriert, kompromisslos und engagiert zu Werke gehen." Personalien: Bis auf Julian und Fabian Fröhler kann Chefanweiser Hans Fischl seine Wunschformation aufbieten. Alexander Starkl (Spielertrainer SV Oberpolling): "Wir müssen die nicht unverdiente Niederlage gegen Grafenau abhaken und weitermachen. Für uns geht es darum den Bock umzustoßen - egal wie der Gegner heißt." Personalien: Die Lage bleibt extrem angespannt und an der langen Ausfallliste ändert sich nichts, da es keine Rückkehrer gibt.



Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Wir sind in den letzten beiden Spielen trotz guten Leistungen leer ausgegangen. Einziges Manko war die Chancenverwertung. Ruhmannsfelden hat oft genug gezeigt, wie unbequem sie als Gegner sein können. Wenn wir aber ähnlich auftreten wie in den Spielen zuvor, können wir gegen die Mannschaft von Jochen Freidhofer punkten." Personalien: Sascha Bauer, Johannes Stockinger und David Zitzl sind keine Optionen.







Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Mit einer enormen Leistungssteigerung konnten wir das Spiel gegen Oberdiendorf noch drehen und sehr wichtige drei Punkte einfahren. In Halbzeit eins sind wir absolut mit einem blauen Auge davongekommen, es hätte durchaus höher als 0:1 stehen können. Mit diesem Schwung wollen wir auch ihn Mauth bestehen. Ein sehr schweres Auswärtsspiel, aber das ist uns bewusst. Es wird nur über den Kampf funktionieren. Ein Punkt ist unser Minimalziel."



Personalien: Neben Korbininan Menacher ist auch Spielgestalter Marcel Steinbauer nicht einsatzbereit. Zudem gibt es noch ein paar angeschlagenen Akteure zu beklagen, darunter Torjäger Felix Brunner.









Marcel Eder (Co-Spielertrainer SV Schöfweg): "In Künzing haben wir eine mannschaftlich richtig gute Leistung gezeigt, die trotz zahlreicher Ausfälle leider nicht mit drei Punkten belohnt wurde. Zu den bisherigen Ausfällen kommen nun noch einige mehr dazu, weshalb wir uns gegen eine gute Hutthurmer Mannschaft zumindest möglichst teuer verkaufen wollen."



Personalien: Der SVS wird wohl nur mit Hilfe von reaktivierten Kräften eine Mannschaft stellen können, denn Kapitän Daniel Wenzl, Simon Schönhofer, Simon Stubhahn, Sebastian Niedermeier, Philipp Wildfeuer, Fabio Obermeier, Tim Hirschauer, Matthias Siebauer sowie Michael und Thomas Furtmair sind aus den verschiedensten Gründen nicht dabei.





Roland Samer (Co-Trainer SV Hutthurm): "In Schöfweg erwarten wir eine kampfbetonte Partie, in dem wir von Anfang an die Zweikämpfe annehmen müssen. Aufgrund der positiven Ergebnisse in den letzten Wochen fahren wir sehr motiviert und mutig dorthin, um idealerweise drei Punkte zu holen. Dass dies kein Selbstläufer wird, ist uns allerdings bewusst und zeigt das Ergebnis vom SVS in Künzing."



Personalien: Johannes Krückl, Anton Hobelsberger, Matthias Kühberger und Dustin Lippert werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.







Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "In Osterhofen haben wir eine geschlossene und konzentrierte Mannschaftsleistung abgeliefert und einen absolut verdienten Sieg eingefahren. Gegen Künzing erwartet uns nun nochmal ein ganz anderes Kaliber. Die Süß-/Burmberger-Truppe hat herausragende Einzelspieler in ihren Reihen und spielt bisher eine sehr gute sowie konstante Saison. Wenn man sich Mitte April prinzipiell bereits die Aufstiegsrelegation gesichert hat, spricht das für sich. Wir freuen uns auf das Spiel und diese schöne Herausforderung."



Personalien: Hannes Stadler, Julian Sammer und Johannes Glaser sind nach wie vor keine Optionen.









Fabian Burmberger (Spielertrainer FC Künzing): "In Grainet steht uns ein schweres Auswärtsspiel bevor. Die Defensive des Gegners zählt zu den besten der Liga, was aber nicht bedeutet, dass die Gastinger-Truppe nur hinten drin steht. Mit Ball will Grainet spielerisch viel lösen. Für uns gilt es dementsprechend die richtige Balance zu finden. Hinten dürfen wir nicht viel zu lassen und vorne müssen wir unsere Chancen konsequent zu Ende spielen. Ich erwarte ein enges Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden."



Personalien: Neben den Dauerpatienten muss der beruflich unabkömmliche Simon Göde ersetzt werden.









Andreas Obermeier (Co-Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Zum nächsten Heimspiel erwarten wir die SpVgg Osterhofen. Auch wenn der Blick auf die Tabelle zunächst ein klares Bild zu zeichnen scheint, dürfen wir den Gegner keinesfalls unterschätzen Für uns gilt es von der ersten Minute an, konzentriert und mit voller Einsatzbereitschaft aufzutreten. Die letzten Ergebnisse haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen und erneut Punkte einfahren."



Personalien: Trainerfuchs Günther Himpsl kann aus dem Vollen schöpfen.







Von der SpVgg Osterhofen liegen noch keine Infos für die Spieltagsvorschau vor.