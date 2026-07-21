Derby-Time in Ergolding, Schierling und Landau

Der SV Neufraunhofen um Kultspieler Michael Gerauer muss beim amtierenden Vizemeister FC Ergolding ran – Foto: Alfred Brumbauer

Die Bezirksliga West startet traditionell mit einer Englischen Wochen und so steht bereits der 2. Spieltag vor der Tür, der mit einer Dienstagabend-Begegnung eröffnet wird. Die Landesliga-Reserve des FC Dingolfing hat Mitaufsteiger DJK-SV Adlkofen zu Gast. Im Fokus der zweiten Runde stehen vor allem drei Derbys. Der FC Ergolding hat den SV Neufraunhofen zu Gast, der TSV Langquaid erwartet den TV Schierling und der FSV Landau den FC-DJK Simbach.

Markus Heiß (Trainer FC Dingolfing II): "Nach dem ersten Punktgewinn in Oberschneiding wollen wir nun auch zuhause nachlegen und im ersten Heimspiel der Saison möglichst den ersten Dreier einfahren. Mit Adlkofen erwartet uns allerdings ein erfahrener und individuell stark besetzter Gegner, der uns alles abverlangen wird. Entscheidend wird sein, die einfachen Fehler aus dem Auftaktspiel abzustellen und über die gesamte Spielzeit konzentriert aufzutreten."

Daniel Treimer (Spielertrainer DJK-SV Adlkofen): "Unser Debüt ist leider in die Hose gegangen. Wir haben einen schwachen Tag erwischt, waren zu passiv und haben es Landau zu einfach gemacht. Aber das ist kein Beinbruch und es geht gleich weiter. Natürlich müssen wir etwas verändern und das werden wir auch tun. Dingolfing schätze ich spielerisch sehr stark ein und da müssen wir sofort Mittel finden, um sie zu beschäftigen. Aber eins ist auch klar: von uns muss viel mehr kommen."

Personal: Max Weber kehrt in den Kader zurück, in dem diesmal die in Oberschneiding zum Einsatz gekommenen Andreas Eglseder und Matthias Schratzenstaller, die beide dem Landesliga-Aufgebot angehören, nicht dabei sind.

Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Endlich geht's auch für uns los. Überschattet wurde die ordentliche Vorbereitung natürlich durch die schweren Verletzungen von Flo und Simon. Jammern gibt's bei uns aber nicht, daher freuen wir uns jetzt auf das Derby in Landau. Dass der FSV kein klassischer Aufsteiger ist sollte jedem bewusst sein. Sie haben viel Qualität und sicherlich viel Euphorie durch den Aufstieg und den Dreier zum Auftakt. Wir haben aber auch unsere Qualitäten, die wir am Mittwoch wieder zeigen wollen und werden."

Personal: Die Langzeitverletzten Patrick Ortmeier, Simon Wippenbeck, Michael Wagner und Tobias Oswald fallen definitiv aus. Darüber hinaus gibt es noch einige Fragezeichen.

Max Putz (Spielertrainer FSV Landau): "Nach einem Jahr Pause freuen wir uns auf das Derby gegen Simbach. Der FC hatte letztes Jahr eine super Tabellenplatzierung und ist mittlerweile eine gestandene Bezirksligamannschaft, die körperlich sehr robust agiert. Sie kommen ausgeruht zu uns, aber wir hoffen, dass wir Mittel und Wege finden, um das Derby erfolgreich zu gestalten."

Christoph Stich (Sportlicher LeiterTSV Langquaid): "In Aiglsbach haben wir ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen. An diese Leistung wollen wir gegen Schierling anknüpfen. Allerdings haben Derbys bekanntlich oft eigene Geschichten und es gibt in dieser Partie keinen Favoriten. Es werden bestimmt wieder viele Zuschauer vor Ort sein und der Rasen muss brennen. Wir brauchen uns nicht verstecken und peilen einen Heimdreier an."



Personalien: Thomas Blabl hat sich einen Bänderriss zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen. Dafür steht der zuletzt krankheitsbedingt fehlende Christian Ludwig wieder parat.





Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Wir konnten leider im Auftaktmatch gegen Kelheim nichts holen. Jetzt wartet gleich der nächste Kracher auf uns. Im Derby gegen Langquaid werden wir alles versuchen, um auswärts zu punkten."

Personal: Adrian Dibrani und Nicolas Reichl können nicht mitwirken.







Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Mit dem Spielverlauf, den wir in Straubing bekommen haben, kannst du bei einem so starken Gegner nichts holen. Zum Glück dürfen wir gleich wieder spielen. Allerdings kommt Neufraunhofen mit Euphorie, was die ohnehin knackige Aufgabe nicht leichter macht. Ich erwarte ein Match auf Augenhöhe, aber wir möchten den Heimvorteil nutzen und punkten." Personal: Mittelstürmer Rocco Schmidleitner hat sich in den Urlaub verabschiedet. Dafür kommt Jan Speter von der U23 dazu.

Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Am zweiten Spieltag haben wir gleich ein richtiges Brett vor der Brust. Die Ergoldinger gehören zum absoluten Favoritenkreis. Wir müssen immer hellwach sein und dürfen sie nicht ins Spiel kommen lassen. Wir brauchen uns aber nicht zu verstecken, der Sieg gegen Neustadt in der Nachspielzeit hat den Jungs sehr gut getan. Es liegt an uns, wie das Spiel in Ergolding läuft." Personal: Bis auf Luca Mohr (Urlaub) sind alle Mann an Bord.







Daniel Neubaur (Sportlicher Leiter TSV Neustadt): "Nach der bitteren Niederlage zum Saisonauftakt haben wir das erste Spiel aufgearbeitet und verarbeitet. Die Partie hat uns deutlich gezeigt, dass man sich in der Bezirksliga keinen einzigen Moment ausruhen oder unachtsam sein darf. Fehler werden auf diesem Niveau sofort bestraft, das mussten wir schmerzhaft erfahren. Genau daraus wollen wir aber jetzt die richtigen Lehren ziehen. In unserem ersten Heimspiel und gleichzeitig der ersten englischen Woche der Saison wollen wir es vor heimischer Kulisse besser machen. Wir müssen die Leistung vom vergangenen Sonntag erneut auf den Platz bringen, dieses Mal allerdings über die gesamten 90 Minuten. Mit unseren Fans im Rücken wollen wir eine konzentrierte, kämpferische Leistung zeigen und die ersten Punkte der neuen Saison einfahren." Personal: Der Kader des Aufsteigers ist komplett.

Elias Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Der Punkt gegen eine stark aufgestellte Dingolfinger Mannschaft geht in Ordnung, da das Spiel auf beide Seiten hätte kippen können. Speziell in der zweiten Halbzeit übernahm Dingolfing phasenweise klar das Kommando. Wir haben jedoch eine starke erste Halbzeit abgeliefert, auf der wir definitiv aufbauen wollen. Mit dem Auswärtsspiel in Neustadt erwartet uns nicht nur der nächste Mitaufsteiger und ein für uns unbeschriebenes Blatt, sondern an einem Wochentag die weiteste Auswärtsfahrt der Saison. Das soll für uns aber kein Hindernis darstellen. Wir freuen uns auf diese Aufgabe und brennen auf das Spiel. Die Heimfahrt wollen wir nicht mit leeren Händen antreten." Personal: Lorik Rashica fällt ebenso wie Tobias Petzko und Christian Sigl aus. Korbinian Bäumer ist im Urlaub. Weiterhin fehlen Mathias Breu und Andreas Berovic. Hinter dem Einsatz von Spielertrainer Elias Zach steht wegen einer Sprunggelenksverletzung ein dickes Fragezeichen.







Der FC Teisbach kreuzt mit dem TV Aiglsbach die Klingen – Foto: Alfred Brumbauer





Morgen, 18:30 Uhr FC Teisbach Teisbach TV Aiglsbach Aiglsbach 18:30 PUSH Daniel Färber (Trainer FC Teisbach): "Der Auftakt in Falkenberg war eine gute Standortbestimmung für uns. Viele Inhalte und Abläufe, die wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, waren bereits sehr ordentlich. Bei unserem Heimauftakt wollen wir an diese Halbzeit anknüpfen und uns weiter verbessern. Mit dem TV Aiglsbach kommt ein echter Gradmesser zu uns, der natürlich vor allem in der Offensive über extreme Qualität verfügt. Diese gilt es in den Griff zu bekommen und den Gegner mit unserem Spiel vor Probleme zu stellen. Personal: Philipp Zahn kehrt in den Kader zurück, ansonsten gibt es keine Veränderungen.

Max Zischler (Trainer TV Aiglsbach): "In Teisbach erwartet uns ein schweres Auswärtsspiel und eine Mannschaft, die vor allem im Offensivbereich richtig Qualität hat. Für uns geht es darum, im Verbund besser zu verteidigen als letzten Samstag. Wir dürfen keine Phase im Spiel haben, in der wir nicht mit aller Konsequenz verteidigen. Nur so können wir etwas Zählbares mitnehmen." Personal: Mit Daniel Aulbach, Moritz Ringeisen, Florian Gröber und Markus Schmidt stehen vier Akteure auf der Ausfallliste.







Fr., 30.10.2026, 19:00 Uhr ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim FSV VfB Straubing Straubing 19:00 PUSH

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Der VfB hat sich im vergangenen Winter schon auf die neue Saison eingestellt und jetzt im Sommer den Kader final zusammengestellt. Somit verfügen die Straubinger jetzt über einen herausragenden Kader. Somit war es auch nicht verwunderlich, dass zum Auftakt sogar der designierte Meisterschaftsfavorit Ergolding in die Schranken verwiesen wurde. Gerade die Offensive mit Sturmtank Folger gilt es in den Griff zu bekommen. Wir gehen nach dem Auftaktsieg aber auch gestärkt in dieses Duell und wollen auch im zweiten Auswärtsspiel punkten." Personal: Der Kader des ATSV ist vollzählig.

Tom Liebherr (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "In Kelheim werden wir genauso agieren wie gegen Ergolding. Mit Kampf, Laufbereitschaft und absolutem Willen wollen wir zuhause die nächsten drei Punkte einfahren. Kelheim hat mit dem 3:1 in Schierling ebenfalls ein Ausrufezeichen gesetzt, wovon wir uns aber nicht abschrecken lassen. Wir werden zu 100 Prozent auf uns schauen und uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren." Personal: Bleron Dobruna, Leon Gruber und Arjan Lashani können nicht mitwirken.





Michael Hätscher (2. Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Unsere Mannschaft wurde im Sommer nochmal deutlich verjüngt. Da müssen sich Systeme und Abläufe natürlich auch erst finden, weshalb die Ergebnisse in der Vorbereitung gemischt ausfielen. Wir haben auch dieses Jahr nur ein Ziel, das ist der Klassenerhalt. Den haben wir als Underdog jetzt bereits dreimal geschafft, dementsprechend selbstbewusst können wir in die Saison starten. Jetzt steht zum Start gleich ein Abend-Heimspiel an. Das liegt uns normalerweise sehr gut, und wir wollen direkt den ersten Sieg einfahren." Personal: Definitiv fehlen werden Torhüter Mike Wehdanner (Schulterverletzung) und Innenverteidiger Andreas Fiedler, der noch eine Rotsperre aus der Vorsaison absitzen muss.