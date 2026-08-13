Derby-Time in Bad Kötzting – Kara gibt Trainer-Einstand

Die Spieler des 1. FC Bad Kötzting dürfen sich auf eine prächtige Zuschauerkulisse einstellen. – Foto: Charly Becherer

Im Fokus des 6. Landesliga-Spieltags steht insbesondere das Bayerwald-Derby 1. FC Bad Kötzting gegen SpVgg Lam. Womöglich wird am Samstag am Roten Steg ja wie in der Vorsaison eine vierstellige Zuschauerkulisse erreicht. Ein weiteres Lokalduell steigt bereits am Freitagabend auf der Freizeitinsel. Dort messen der TSV Bad Abbach und der TSV Kareth-Lappersdorf ihre Kräfte. In der Zwischenzeit feiert beim FC Amberg der neue Cheftrainer Erkan Kara seinen Einstand – und zwar an der österreichischen Grenze bei der DJK Vornbach. Weit reisen muss auch der SV Wenzenbach, der beim noch sieglosen Schlusslicht SV Grainet aufschlägt. Der ASV Burglengenfeld will seine Tabellenführung verteidigen und hat den TSV Bogen zu Gast.



Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): „Ich habe meine Mannschaft letztes Wochenende einen Schritt in die richtige Richtung machen sehen. Unserem Spiel fehlt oft einfach nur das Tor, aber solange wir das halt nicht machen, tut man sich mit dem Gewinnen leider schwer. Wenn wir aber weiter die Einstellung wie gegen Bogen an den Tag legen, bin ich überzeugt, dass mit der Zeit auch die Ergebnisse kommen werden. Am besten natürlich gleich im nächsten Heimspiel gegen Kareth, denn eine Niederlage können wir uns beim Blick auf die Tabelle eigentlich nicht erlauben. Wir brauchen die Punkte.“



Personalien: Steven Rank hat glücklicherweise keine schwerwiegende Knieverletzung davongetragen, wird dennoch mehrere Wochen fehlen. Fabian Rengstl ist aus dem Urlaub zurück, in dem Robin Gessner weiterhin weilt. Lukas Fischer und David Schraml sind nach wie vor verletzt.





Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Mit Bad Abbach erwarten wir eine der Top-Mannschaften der Liga. Sie haben offensive Wucht und sich personell extrem gut verstärkt. Wir freuen uns riesig auf das Spiel, um uns wieder beweisen zu können und zu zeigen, dass wir in der Liga angekommen sind. Wir stellen uns auf einen harten Fight ein und wollen alles in die Waagschale werfen und am Ende nicht leer ausgehen.“



Personalien: Peter Hofbauer und Keeper Anton Brunner haben sich in den Urlaub verabschiedet. Für Brunner wird Niklas Kresz zwischen die Pfosten rücken, der seine Verletzung auskuriert hat. Der Einsatz von Routinier Stefan Hofner steht auf der Kippe.











Morgen, 18:30 Uhr FC Tegernheim Tegernheim FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg 18:30 PUSH



Andreas Lengsfeld (Trainer FC Tegernheim): „Hauzenberg hat hohe Qualität, da erwartet uns erneut eine schwere Aufgabe. Wobei das in der diesjährigen Landesliga tatsächlich in jedem Spiel der Fall ist. Für uns gilt es, an die zwei Spiele aus der Vorwoche anzuknüpfen. Sowohl gegen Kareth als auch gegen Passau hat es von der Einstellung und so, wie wir zusammen Fußball gespielt haben, sehr gut funktioniert. Wir wollen wieder als Mannschaft alles investieren und unseren Plan bestmöglich umsetzen.“



Personalien: Neben den Langzeitverletzten fehlen die Stammkräfte Dominik Feuersänger und Maximilian Wasmeier, die sich in den Urlaub verabschiedet haben. Offensivmann Kenan Muslimovic steht ab sofort nicht mehr zur Verfügung.





Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): „Der Derby-Dreier gegen Grainet war für uns enorm wichtig. Jetzt wollen wir nach dem Unentschieden in Vornbach und der ärgerlichen Niederlage in Kötzting auch auswärts erstmals drei Punkte holen und mit einem Erfolg die Heimfahrt antreten. Tegernheim verfügt über eine erfahrene Mannschaft mit viel Qualität und hat sich zuletzt auch ergebnistechnisch deutlich stabilisiert. Deshalb erwarten wir am Freitagabend ein enges und umkämpftes Spiel, das wir mit der nötigen Intensität und Konsequenz unbedingt auf unsere Seite ziehen wollen.“



Personalien: Mit Ausnahme von Alexander Kretz und Philipp Reitberger sind alle Mann an Bord.









Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Derby-Zeit in Kötzting! Ich glaube, dass es für den Umkreis und den ganzen Verein ein bedeutendes Spiel ist. Das Rückspiel aus der vergangenen Saison in Lam liegt uns noch ein wenig im Magen. Diesmal wollen wir es definitiv besser machen. Wir spielen zu Hause und sind meiner Ansicht nach auch gefestigter als letzte Saison. Ein Derby will man bekanntlich nie verlieren. Auch wenn wir aus meiner Sicht als Außenseiter ins Spiel gehen, wollen wir mutig auftreten, Lam so gut es geht ärgern und im besten Fall siegreich herausgehen.“



Personalien: Für Kapitän Franz Brandl ist die Saison wegen eines Kreuzband- und Außenbandrisses frühzeitig beendet. Unwahrscheinlich ist das Mitwirken von Kilian Ettl. Der Defensivmann plagt sich mit muskulären Problemen herum.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Am Samstag zählt weder Form noch Statistik. Wir wollen alles auf dem Platz lassen und uns den Derbysieg verdienen!“



Personalien: Abgesehen von Dauerpatient Moritz Mühlbauer können die Osserbuam aus dem Vollen schöpfen.









Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „In Lam konnten wir weiteren Schritt in die richtige Richtung setzen. Die aktuelle Tendenz bleibt daher positiv. Wichtig wird aber jetzt sein, diesen positiven Trend im Heimspiel gegen Luhe-Wildenau erneut zu bestätigen. Das wird eine große Herausforderung. Gegen den nächsten starken Gegner müssen wir definitiv an die Leistung der letzten beiden Spielen herankommen, bzw. müssen wir uns vielleicht sogar nochmal in allen Mannschaftsteilen steigern, um die Punkte in Ettmannsdorf zu lassen. Luhe-Wildenau verfügt über eine unheimliche offensive Power, die nicht nur von der vordersten Sturmreihe ausgeht. Wir müssen daher dringend wieder mannschaftlich geschlossen unsere Defensivarbeit verrichten. Schaffen wir es, hinten stabil zu stehen, dann wird sich auch uns vorne die ein oder andere Möglichkeit bieten. Diese wollen wir dann auch möglichst effektiv nutzen. Bei den prognostizierten heißen Sommertemperaturen wird es wohl wieder ein Spiel der Kräfte sein. Jeder Spieler muss ans Limit gehen, wenn wir am Samstag den nächsten Heimdreier feiern wollen.“



Personalien: Timo Vollath und Basel Kasem kehren in den Kader zurück. Ansonsten gibt es keine Veränderungen zur Vorwoche.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „In Ettmannsdorf erwartet uns eine Mannschaft, die vor allem in der Offensive auf allen Positionen top aufgestellt ist und mit Sicherheit auch dieses Jahr wieder oben mit dabei sein wird. Wenn wir es schaffen, auch gegen Ettmannsdorf genauso konzentriert zu Werke zu gehen wie uns das gegen Vornbach gelungen ist, bin ich überzeugt, dass wir auch dort etwas mitnehmen werden.“



Personalien: Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Jamal Dubois. Ersetzt werden muss Paul Fenzl, der wegen einer Gelbroten Karte gesperrt ist.







Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf (links Noah Scheler) schielt im Heimspiel gegen Luhe-Wildenau auf den dritten Sieg in Folge. – Foto: Florian Würthele









Matthias Rascher (Trainer ASV Burglengenfeld): „Mit Bogen bekommen wir es mit einer Mannschaft zu tun, die von der ersten bis zur letzten Minute alles investieren wird. Sie haben sehr erfahrene Spieler, aber auch gute junge Spieler, in ihren Reihen. Auch im taktischen Bereich sind sie hervorragend geschult. Da macht der Trainer super Arbeit. Gerade im letzten Drittel haben sie große Wucht und guten Speed. Das wird wieder ein 50/50-Spiel. Wir müssen schauen, dass wir wieder von Anfang an unsere Tugenden auf den Platz bekommen und uns vom Erfolg in Dingolfing nicht blenden lassen, weil das keinen mehr interessiert. Ich bin überzeugt davon, dass meine Mannschaft alles investieren wird, damit wir am Samstag wieder punkten werden.“



Personalien: Die Naabtalkicker können auf das gleiche Aufgebot wie zuletzt zurückgreifen.





Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): „Burglengenfeld ist super aus den Startlöchern gekommen und wir wissen, dass eine ganz schwierige Aufgabe auf uns wartet. Defensiv sind wir zuletzt sehr stabil gestanden, das wird auch dieses Mal wieder enorm wichtig sein. Nach vorne wollen wir aber auch unsere Momente haben, denn nur zu verteidigen wird nicht funktionieren und ist auch nicht unsere Idee. Wir peilen den obligatorischen Auswärtszähler an.“



Personalien: Die Rotsperre von Spielführer Patrick Fuchs ist abgelaufen und zudem ist Niklas Karl aus dem Urlaub zurück. Dafür befindet sich nun Rozart Burgaj in den Ferien.









Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Den Trainerwechsel beim Gegner haben wir natürlich wahrgenommen, der ändert für uns aber eigentlich nichts, da wir mit Amberg noch keinerlei Berührungspunkte hatten. Nach drei Niederlagen sind wir zu Hause gefordert, wieder zu punkten. Wenn wir eine geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz bringen, bin ich zuversichtlich, dass uns das gelingen kann.“



Personalien: Gegenüber dem Nachholmatch gegen Dingolfing gibt es keine Veränderungen. Positiv ist, dass Lukas Spannbauer bereits am Dienstag wieder zum Einsatz kommen konnte und nach seiner Einwechslung ein belebendes Element war.





Erkan Kara (Trainer FC Amberg): „Bei meinem persönlichen Einstand wartet auf uns in Vornbach eine alles andere als einfache Aufgabe. Neben der weiten Fahrstrecke spielen wir gegen eine Mannschaft, die zu Hause performen kann und die viel über den Kampf und über ihre physisch starken Spieler kommt. Gleichzeitig befindet sich die DJK Vornbach in einer ähnlichen Situation wie der FC Amberg. Sie haben aktuell bei einem Spiel mehr einen Punkt mehr. Dementsprechend ist es für uns ein sehr wichtiges Spiel. Trotz der vielen verletzte Spieler werden wir eine richtig gute Mannschaft auf den Platz bringen. Letztendlich geht es darum, wer stabiler im Kopf bleibt und wer die Situation annimmt. Ich hoffe, dass wir das sind. Hierfür werden wir uns den richtigen Matchplan zurechtlegen.“



Personalien: Die entlassenen Spielertrainer Friedrich Lieder (zur SpVgg SV Weiden) und Mario Zitzmann stehen nicht zur Verfügung. Gleiches gilt für Noah Majdic, der sich aus beruflichen Gründen für ein Jahr vom FCA verabschiedet. Wieder einsatzfähig ist Youngster Jonas Tepper. Eventuell ist zudem Kapitän Mario Schmien nach seinem Innenbandanriss wieder ein Kandidat für den Kader.







Sa., 15.08.2026, 17:00 Uhr SV Grainet Grainet SV Wenzenbach Wenzenbach 17:00 live PUSH



Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): „Wenn man sich unser Auftaktprogramm anschaut, waren wir als Aufsteiger sicherlich nicht unbedingt vom Glück geküsst. Mit dem SV Wenzenbach wartet nun die nächste schwere Aufgabe auf uns. Unser Gegner verfügt über sehr viel individuelle Qualität und hat als Aufsteiger bereits mit einigen beeindruckenden Ergebnissen auf sich aufmerksam gemacht. Unabhängig vom Gegner müssen wir jetzt aber auch unbedingt anfangen, unsere Punkte zu holen. Wir spielen daheim und wollen am Samstag unseren ersten Landesliga-Sieg einfahren.“



Personalien: Finn Kannamüller, Felix Binder und Sebastian Seidl sind keine Optionen.





Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): „Wir wollen in Grainet unsere ersten Auswärtspunkte holen und die lange Heimfahrt nicht mit leeren Händen antreten. Das ist das klare Ziel. Gleichzeitig wissen wir, dass der Gegner seinen ersten Sieg holen will und alles dafür geben wird. Wir selbst wollen an die letzten Leistungen anknüpfen und können die drei Punkte gegen Bad Kötzting vergolden.“



Personalien: Torjäger Alexander Freitag ist aus dem Urlaub zurückgekehrt. Dafür hat sich Benedikt Frey in jenen verabschiedet.





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